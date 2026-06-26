Megszólalt az Auchan Magyarország ügyvezetője a felvásárlásról, és nem titkolt el semmit
Az Indotek Group még 2024. decemberében szerzett 47 százalékos mértékű tulajdonrészt az összesen több mint húsz áruházat üzemeltető vállalatban. Másfél évvel ezt követően a vállalat vezetése úgy értékelte, hogy a tulajdonszerzéssel megerősítették az Auchan pozícióját, ideértve a beszállítói kapcsolatokat is, és a márkanév megtartása, a fogyasztói oldalon megszokott saját márkás és külföldi importtermékek megtartása mellett bejelentették az Auchan Magyarország Kft.-ben a fennmaradó, 53 százalékos tulajdonrész megszerzését is. Az Auchan Magyarországtól lapunknak megerősítették: folytatják a februárban bejelentett bővítési terveiket, többcsatornás modell bevezetésével valósítanák meg az országos lefedettséget.
Auchan Magyarország: a bővülési célok nem változnak
Nem változnak a korábban bejelentett tervek, az Auchan célja továbbra is egy több boltformátumot integráló, országos üzlethálózat kiépítése és a lánc forgalmának megháromszorozása 2032-re – erősítette meg a Világgazdaságnak Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója. A korábban bejelentett stratégiai terv része az is, hogy újrapozícionálják a szuper- és hipermarketekete, valamint 70-150 négyzetméteres kényelmi üzleteket indítanak a kiskereskedelmi lánc márkaneve alatt, valamint beemelnek mesterséges intelligenciát is a vállalati folyamatokba.
Az expanzió első, ebből a szempontból látványos éve 2027 lehet, a cég tervei szerint jüvő számos új Auchan üzlet nyílik.
Az Auchan Magyarország jelenleg
- 19 hipermarkettel,
- 2 nagy superstore-ral,
- 3 szupermarkettel,
- egy jelenleg innovációs tesztprojektként futó, teljesen automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal működik.
A cég először meglévő hipermarketeit újítaná meg, ami a vásárlók részéről kézzelfogható változást jelent az eladótér átalakításával, továbbá az élelmiszerkínálat súlyának növelésével a szortimenten belül.
Vincze Géza azt mondta, hogy
a kiépülő többcsatornás modell a vásárlói igényekből indul ki, és országos lefedettséget biztosít.
Hozzátette azt is, hogy ez a kulcsa annak, hogy az ország minden pontján elérhetővé váljon a termékválaszték.
Kiemelte, hogy a hipermarketek kapcsán a stratégiai cél az, hogy a bevásárlási lehetőség mellett szolgáltatásokat, illetve élményeket is kínáljanak a vásárlóknak.
A napi vásárlási igények kiszolgálására kisebb boltokat hoznak létre a lakóövezetekben és a közlekedési csompóntokban.
A vállalat azt közölte, hogy az új üzletnyitások 2027-től, több ütemben, döntően saját finanszírozásból valósulnak meg, és az expanzióban lehetőséget teremtenének egy franchise-modell szerinti becsatlakozásra is.
A fenieket az Indotek Group közleménye is megerősíti. A most már 100 százalékban tulajdonos vállalat szerint az elkövetkező években az Auchan Magyarország kisebb alapterületű boltokkal is megjelenik a piacon, és a tervek szerint több száz új egységgel bővíti majd hazai üzlethálózatát.
Az 53 százalékos tulajdonrész megvásárlását az Indotek Group saját forrásból finanszírozta; a tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra. Az Auchan Retail közelménye szerint a tranzakcióval az Indotek azonnal az Auchan Magyarország kizárólagos tulajdonosává válik.