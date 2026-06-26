Megszólalt az Auchan Magyarország ügyvezetője a felvásárlásról, és nem titkolt el semmit

Az Indotek Group még 2024. decemberében szerzett 47 százalékos mértékű tulajdonrészt az összesen több mint húsz áruházat üzemeltető vállalatban. Másfél évvel ezt követően a vállalat vezetése úgy értékelte, hogy a tulajdonszerzéssel megerősítették az Auchan pozícióját, ideértve a beszállítói kapcsolatokat is, és a márkanév megtartása, a fogyasztói oldalon megszokott saját márkás és külföldi importtermékek megtartása mellett bejelentették az Auchan Magyarország Kft.-ben a fennmaradó, 53 százalékos tulajdonrész megszerzését is. Az Auchan Magyarországtól lapunknak megerősítették: folytatják a februárban bejelentett bővítési terveiket, többcsatornás modell bevezetésével valósítanák meg az országos lefedettséget.

Vásárló egy franciaországi Auchan áruházban (illusztráció)

Fotó: Hans Lucas via AFP

Auchan Magyarország: a bővülési célok nem változnak

Nem változnak a korábban bejelentett tervek, az Auchan célja továbbra is egy több boltformátumot integráló, országos üzlethálózat kiépítése és a lánc forgalmának megháromszorozása 2032-re – erősítette meg a Világgazdaságnak Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója. A korábban bejelentett stratégiai terv része az is, hogy újrapozícionálják a szuper- és hipermarketekete, valamint 70-150 négyzetméteres kényelmi üzleteket indítanak a kiskereskedelmi lánc márkaneve alatt, valamint beemelnek mesterséges intelligenciát is a vállalati folyamatokba.

Az expanzió első, ebből a szempontból látványos éve 2027 lehet, a cég tervei szerint jüvő számos új Auchan üzlet nyílik.

Az Auchan Magyarország jelenleg

19 hipermarkettel,

2 nagy superstore-ral,

3 szupermarkettel,

egy jelenleg innovációs tesztprojektként futó, teljesen automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal működik.

A cég először meglévő hipermarketeit újítaná meg, ami a vásárlók részéről kézzelfogható változást jelent az eladótér átalakításával, továbbá az élelmiszerkínálat súlyának növelésével a szortimenten belül.

Vincze Géza azt mondta, hogy

a kiépülő többcsatornás modell a vásárlói igényekből indul ki, és országos lefedettséget biztosít.

Hozzátette azt is, hogy ez a kulcsa annak, hogy az ország minden pontján elérhetővé váljon a termékválaszték.