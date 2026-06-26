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Jól jártak a 4iG részvényesei, a nap végén elrontották az OTP ünnepét – a forint remek formában hétvégézhet

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Kisebb emelkedéssel zárt pénteken a pesti tőzsde, amely ezzel felülteljesítő volt Európában. A 4iG és a Rába is szárnyalt, a történelmi csúcsra emelkedő OTP a nap végén fordult le. A forint a dollárral és az euróval szemben is jócskán javítani tudott.
K. T.
2026.06.26, 17:21

Felülteljesítő volt a pesti tőzsde a hét utolsó kereskedési napján. Míg Európa nyugatabbi részén méretes, fél-egy százalék, sőt még ennél nagyobb lefordulásokat mutattak az indexek, a BUX-nak sikerült emelkednie. A forint is jelentősen javított pozícióin a meghatározó devizákhoz képest.

4iG, tőzsde, BUX, forint
A 4iG nagyot ralizott, a BUX felülteljesítette Európát, a forint is erősen zárta a hetet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar tőzsde fő részvénykosara 0,1 százalékkal került feljebb, 139 790 pontra. A hazai részvénypiac 19,1 milliárd forintos forgalma elmaradt az átlagostól.

A vezető papírok közül az OTP nap közben történelmi csúcsra, 46 ezer forintra drágult, a nap végére azonban lefordult a vezető bankpapír, amely 0,4 százalékos mínuszban, 45 810 forinton zárt. 

A Magyar Telekom kurzusa fél százalékkal 2678 forinta ereszkedett. A pozitív tőzsdenap így a Richternek és a Molnak köszönhető, melyek közül előbbi 0,6 százalékkal 3668 forintra, utóbbi pedig egy százalékkal 12 260 forintra drágult.

 4IG részvény
4IG részvény17:07:36
Árfolyam: 1 822 HUF +110 / +6,04 %
Forgalom: 404 453 926 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Rába és nagytulajdonosa, a 4iG egyaránt nagyot ralizott, mindkét társaság hat százalék feletti árfolyamemelkedést tudhat maga mögött.

Az olajárak jelentősen mérséklődtek a közel-keleti feszültségek további enyhülésére. A Brent hordónkénti jegyzése bő négy százalékkal 72,1 dollárra zuhant, míg az amerikai WTI ára 3,8 százalékkal 69 dollárra esett hordónként.

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A forint a hétközi gyengülést követően magára talált pénteken, és a tőzsdezárásig minden meghatározó devizával szemben erősödni tudott.

Az euró jegyzése a kora reggeli 355,5 forintról két egységegel csökkent nap közben, délután öt órakor még mindig 354 alatt, 353,9 forinton állt az árfolyam, ami 0,2 százalékos forinterőt jelent.

EUR / HUF árfolyam
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A dollárhoz képest közel fél százalékot javított a magyar pénz, a váltási árfolyam a nap eleji, 312,5 forintos csúcsról 310,4 forintig ereszkedett vissza a tőzsdezárásig.

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A régiós devizákra is rávert a jó formában lévő magyar valuta. A cseh korona 0,25 százalékkal, a lengyel zloty 0,3 százalékkal lett olcsóbb.

Az Erste elemzői szerint a forint mozgásait most alapvetően az euró/dollár devizapár mozgásai dominálják, illetve ennek megfelelően inkább a nemzetközi hírek. A kedden az MNB által bejelentett „mini” kamatcsökkentési ciklus nem igazán rendítette meg a forint árfolyamát, ugyanakkor csökkenti a további jelentős forinterősödés valószínűségét a mostani szintekről. 

Folytatódhat a sávos kereskedés a következő napokban, a nyári szabadságok közeledésével csökkenhet a hazai piac forgalma is

 – vélik az osztrák bankházál.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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