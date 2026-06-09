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kínai gazdaság
Kína

Kína megállíthatatlan, tovább dübörög az export, de gyülekeznek már a sötét felhők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A vámok ellenére ötéves csúcson az amerikai export. A mesterséges intelligencia és az energiaválság hajtja Kína malmára a vizet.
M. Cs.
2026.06.09, 09:41
Frissítve: 2026.06.09, 09:47

Kína exportja újabb történelmi rekordot döntött, a vártnál gyorsabban bővült májusban a csipek, az elektromos autók és más, a mesterséges intelligencia (MI) globális boomját tápláló csúcstechnológiai termékek iránti erős keresletnek köszönhetően. A vámok ellenére ötéves csúcsra ugrott a múlt hónapban a kivitel az Egyesült Államokba is.

Kína
Májusban tovább dübörgött Kína exportja / Fotó: AFP

A Trading Economics adatai szerint éves bázison 19,4 százalékkal, 376,76 milliárd dollárra nőtt a kínai kivitel az áprilisi jóval alacsonyabb, 14,1 százalékos bővülés után. Ez meghaladja a 15 százalékos emelkedést jelző elemzői várakozásokat.

Az import 27,4 százalékkal bővült az áprilisi 25,3 százalékos emelkedés után; a piacok hasonlót vártak májusra is.

A kínai külkereskedelmi többlet is messze meghaladta a 92,1 milliárd dolláros várakozásokat, 

  • 105,43 milliárd dollárra hízott 
  • az előző havi 84,8 milliárdról.

Kína elárasztja a világot a csipekkel és elektromos autókkal

„A háború fellendíti a környezetbarát exportcikkek, például az elektromos járművek, az akkumulátorok, a napenergia-termékek és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiai áruk iránti keresletet” – mondta az eredménnyel kapcsolatban a CNBC-nek Sheana Yue, az Oxford Economics vezető közgazdásza, aki szerint a csúcstechnológiai termékek exportjának „kiemelkedő növekedése” továbbra is fennmarad.

Huahong Group
A mesterséges intelligencia hajtja a keresletet a csipek iránt / Fotó: CFoto via AFP

A kínai integrált áramkörök exportja 32 százalékkal, 39,7 milliárd darabra nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A csúcstechnológiai export értéke májusban 50 százalékkal emelkedett tavaly májushoz képest, míg az import 47 százalékkal ugrott meg.

A Wind Information adatai szerint 

az Egyesült Államokba irányuló kínai szállítások éves bázison közel 35,4 százalékkal emelkedtek,

ami 2021 márciusa óta a legmagasabb növekedés, és ezzel folytatódott a fellendülés a tavalyi év nagy részében tapasztalt tartós, két számjegyű csökkenés után, amelyet Donald Trump elnök vámjai okoztak.

Az újabb amerikai vámok jobban sújtják majd a versenytársakat

Kedvező hatással volt az Egyesült Államokba irányuló kínai exportra, hogy csökkent a világ második legnagyobb gazdaságának vámhátránya a délkelet-ázsiai országokkal szemben – hangsúlyozta Tianchen Xu, az Economist Intelligence Unit vezető közgazdásza.

Chinese Auto Export Soared
Az energiaválság miatt nő a kereslet világszerte az elektromos autók iránt / Fotó: NurPhoto via AFP

Emlékeztetett arra is, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellensúlyozására szolgáló, a kereskedelmi törvény 301. szakasza alapján indított vizsgálatok eredményeként kivetendő, újabb vámok a kínai árukra valószínűleg alacsonyabbak lesznek, mint a versenytárs exportőröket sújtók, ami további versenyelőnyt jelent Peking számára.

Az amerikai kormányzat legutóbb 60 ország, köztük az EU ellen indított vizsgálatot a törvény alapján, mert nem tesznek eleget a kényszermunka ellen. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselői Hivatala (USTR) 10, illetve 12,5 százalékos pótlólagos vámok bevezetését javasolja az importtermékeikre.

A mesterséges intelligencián kívül baljósak a jelek

Kína már tavaly is kereskedelmi világrekordot állított fel, először ért el ezermilliárd dolláros többletet.

China's exports grow 19.4% year-on-year in May
Az első negyedévben az export hozzájárult a kínai gazdaság vártnál jobb teljesítményéhez / Fotó: Imaginechina via AFP

Az első negyedév kiemelkedő exporteredményei ellenére azonban a Reuters tudósítása szerint már vannak arra utaló jelek, hogy a következő hónapok nem lesznek ennyire jók, mert emelkednek az árak, és a külföldi vásárlók újabbak felhalmozása helyett kezdik leépíteni készleteiket, miközben arra várnak, hogy vége legyen az iráni konfliktusnak.

Bár az MI-boom még messze nem ért véget, más szektorokban érzékelhetően alábbhagy a lendület.

A kínai bútorok exportja például májusban csupán 1,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, a játékoké viszont már hét, a cipők exportja pedig 10,4 százalékkal csökkent.

Az erős exportnak köszönhetően nyújtott az első negyedévben a várakozásokat felülmúló teljesítményt Kína 20 ezermilliárd dolláros gazdasága, de a kivitel várható lassabb növekedése és a gyenge belföldi kereslet az országot is kitettebbé teszi a rosszabbodó globális feltételeknek.


 

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