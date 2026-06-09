Kína megállíthatatlan, tovább dübörög az export, de gyülekeznek már a sötét felhők

Kína exportja újabb történelmi rekordot döntött, a vártnál gyorsabban bővült májusban a csipek, az elektromos autók és más, a mesterséges intelligencia (MI) globális boomját tápláló csúcstechnológiai termékek iránti erős keresletnek köszönhetően. A vámok ellenére ötéves csúcsra ugrott a múlt hónapban a kivitel az Egyesült Államokba is.

Májusban tovább dübörgött Kína exportja / Fotó: AFP

A Trading Economics adatai szerint éves bázison 19,4 százalékkal, 376,76 milliárd dollárra nőtt a kínai kivitel az áprilisi jóval alacsonyabb, 14,1 százalékos bővülés után. Ez meghaladja a 15 százalékos emelkedést jelző elemzői várakozásokat.

Az import 27,4 százalékkal bővült az áprilisi 25,3 százalékos emelkedés után; a piacok hasonlót vártak májusra is.

A kínai külkereskedelmi többlet is messze meghaladta a 92,1 milliárd dolláros várakozásokat,

105,43 milliárd dollárra hízott

az előző havi 84,8 milliárdról.

Kína elárasztja a világot a csipekkel és elektromos autókkal

„A háború fellendíti a környezetbarát exportcikkek, például az elektromos járművek, az akkumulátorok, a napenergia-termékek és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiai áruk iránti keresletet” – mondta az eredménnyel kapcsolatban a CNBC-nek Sheana Yue, az Oxford Economics vezető közgazdásza, aki szerint a csúcstechnológiai termékek exportjának „kiemelkedő növekedése” továbbra is fennmarad.

A mesterséges intelligencia hajtja a keresletet a csipek iránt / Fotó: CFoto via AFP

A kínai integrált áramkörök exportja 32 százalékkal, 39,7 milliárd darabra nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A csúcstechnológiai export értéke májusban 50 százalékkal emelkedett tavaly májushoz képest, míg az import 47 százalékkal ugrott meg.

A Wind Information adatai szerint

az Egyesült Államokba irányuló kínai szállítások éves bázison közel 35,4 százalékkal emelkedtek,

ami 2021 márciusa óta a legmagasabb növekedés, és ezzel folytatódott a fellendülés a tavalyi év nagy részében tapasztalt tartós, két számjegyű csökkenés után, amelyet Donald Trump elnök vámjai okoztak.

Az újabb amerikai vámok jobban sújtják majd a versenytársakat

Kedvező hatással volt az Egyesült Államokba irányuló kínai exportra, hogy csökkent a világ második legnagyobb gazdaságának vámhátránya a délkelet-ázsiai országokkal szemben – hangsúlyozta Tianchen Xu, az Economist Intelligence Unit vezető közgazdásza.