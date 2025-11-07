Drámaian visszaesett a kínai export az Egyesült Államokba, senki sem tudja pótolni a legnagyobb piacot

Váratlanul visszaesett októberben a kínai export, amelyet hónapokon keresztül pörgettek a vámháború miatt előre hozott amerikai megrendelések. A pénteken nyilvánosságra hozott külkereskedelmi adatok ékesen mutatják, mennyire függ a kínai gazdaság az amerikai fogyasztóktól, annak ellenére, hogy igyekszik más piacokon is terjeszkedni.

Váratlanul visszaesett a kínai export októberben / Fotó: CFOTO via AFP

Az export először csökkent február óta, 1,1 százalékkal alacsonyabb a tavaly októberinél; elemzők 3 százalékos növekedést vártak a szeptemberi 8,3 százalék után. Európai Unióba irányuló export 0,9, a délkelet-ázsiai gazdaságokba irányuló pedig 11 százalékkal nőtt.

Az import május óta a legkisebb mértékben, mindössze 1 százalékkal bővült a szeptemberi 7,4 százalék után, jócskán elmaradva a 3,2 százalékos növekedési várakozásoktól.

Az októberi külkereskedelmi többlet 90,1 milliárd dollárra csökkent

a tavalyi 95,72 milliárdról a várt 95,6 milliárd dollár helyett. Az Egyesült Államokkal szemben viszont tovább emelkedett az aktívum: 24,76 milliárd dollár lett a szeptemberi 22,82 milliárd dollár után.

Kína idei első tízhavi külkereskedelmi többlete 964,8 milliárd dollár volt,

a kivitel 5,3 százalékkal emelkedett,

a behozatal viszont 0,9 százalékkal csökkent.

Negyedével esett az Egyesült Államokba irányuló kínai export

Kína igyekszik diverzifikálni a piacait Donald Trump második hivatalba lépése és vámháborúja óta, de egyetlen más ország sem tudja pótolni az Egyesült Államokat és befogadni az oda áramló évi 400 milliárd dollár értékű árucikket.

Negyedével zuhant az Egyesült Államokba a kivitel / Fotó: CFOTO via AFP

A CNBC tudósítása szerint az Egyesült Államokba irányuló export 25,17 százalékkal zuhant éves bázison, vagyis a hetedik egymást követő hónapban csökkent két számjegyű értékkel. Az amerikai import majdnem 23 százalékkal esett vissza annak ellenére, hogy kidolgozták a kereskedelmi megállapodás keretét a világ két legnagyobb gazdasága között.

A statisztikát természetesen árnyalja, hogy

roppant magas volt a tavaly októberi bázis,

amikor az export több mint két éve nem látott ütemben nőtt, mivel a gyárak Trump visszatérésére számítva sietve kiszállították készleteiket a főbb piacokra. A Reuters által megkérdezett legtöbb elemző azonban nagyjából egyetértett abban, hogy a kínai gyártók egyelőre a lehető legtöbb árut szállították ki a világba.