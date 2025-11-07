Drámaian visszaesett a kínai export az Egyesült Államokba, senki sem tudja pótolni a legnagyobb piacot
Váratlanul visszaesett októberben a kínai export, amelyet hónapokon keresztül pörgettek a vámháború miatt előre hozott amerikai megrendelések. A pénteken nyilvánosságra hozott külkereskedelmi adatok ékesen mutatják, mennyire függ a kínai gazdaság az amerikai fogyasztóktól, annak ellenére, hogy igyekszik más piacokon is terjeszkedni.
Az export először csökkent február óta, 1,1 százalékkal alacsonyabb a tavaly októberinél; elemzők 3 százalékos növekedést vártak a szeptemberi 8,3 százalék után. Európai Unióba irányuló export 0,9, a délkelet-ázsiai gazdaságokba irányuló pedig 11 százalékkal nőtt.
Az import május óta a legkisebb mértékben, mindössze 1 százalékkal bővült a szeptemberi 7,4 százalék után, jócskán elmaradva a 3,2 százalékos növekedési várakozásoktól.
Az októberi külkereskedelmi többlet 90,1 milliárd dollárra csökkent
a tavalyi 95,72 milliárdról a várt 95,6 milliárd dollár helyett. Az Egyesült Államokkal szemben viszont tovább emelkedett az aktívum: 24,76 milliárd dollár lett a szeptemberi 22,82 milliárd dollár után.
Kína idei első tízhavi külkereskedelmi többlete 964,8 milliárd dollár volt,
- a kivitel 5,3 százalékkal emelkedett,
- a behozatal viszont 0,9 százalékkal csökkent.
Negyedével esett az Egyesült Államokba irányuló kínai export
Kína igyekszik diverzifikálni a piacait Donald Trump második hivatalba lépése és vámháborúja óta, de egyetlen más ország sem tudja pótolni az Egyesült Államokat és befogadni az oda áramló évi 400 milliárd dollár értékű árucikket.
A CNBC tudósítása szerint az Egyesült Államokba irányuló export 25,17 százalékkal zuhant éves bázison, vagyis a hetedik egymást követő hónapban csökkent két számjegyű értékkel. Az amerikai import majdnem 23 százalékkal esett vissza annak ellenére, hogy kidolgozták a kereskedelmi megállapodás keretét a világ két legnagyobb gazdasága között.
A statisztikát természetesen árnyalja, hogy
roppant magas volt a tavaly októberi bázis,
amikor az export több mint két éve nem látott ütemben nőtt, mivel a gyárak Trump visszatérésére számítva sietve kiszállították készleteiket a főbb piacokra. A Reuters által megkérdezett legtöbb elemző azonban nagyjából egyetértett abban, hogy a kínai gyártók egyelőre a lehető legtöbb árut szállították ki a világba.
Még mindig próbálják kijátszani a vámokat
Míg az Egyesült Államokba irányuló szállítások is jelentősen visszaestek, a Vietnámhoz hasonló tranzitközpontokba irányuló export növekedése arra utal, hogy a gyártók továbbra is megpróbálják kijátszani a vámokat.
A Vietnámon keresztül az Egyesült Államokba irányuló export azonban érzékelhetően lassul.
Úgy gondolom, hogy a negyedik negyedévben sokkal nehezebb lesz Kínának, ami azt jelenti, hogy 2026 első felében is nehezebb lesz
– mondta a brit hírügynökségnek Alicia Garcia-Herrero, a Natixis ázsiai-csendes-óceáni vezető közgazdásza.
Mivel az Egyesült Államok jövő hétfőtől 10 százalékkal csökkenti a kínai árukra kivetett vámokat, a Bloomberg szerint elképzelhető, hogy a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelem az év végéig fellendül. A hatás azonban korlátozottnak bizonyulhat, mivel a kínai árukra kivetett vámok továbbra is magasabbak, mint például a vietnámiak.