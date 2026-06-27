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energia
Kapitány István
energiatárolás
Európai Unió

Kapitány István újabb fontos bejelentéssel jelentkezett: ez is az energiát érinti

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Magyarország is beszáll az uniós energiatárolási programba: 700 megawatt új kapacitást vállalt. Kapitány István újabb bombahírrel jelentkezett a Facebookon.
Dénes Zoltán
2026.06.27, 18:16
Frissítve: 2026.06.27, 18:23

Újabb fontos bejelentéssel jelentkezett közösségi oldalán Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint, Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására.

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Kapitány István új energiatárolási politikai egyezségről számolt be Fotó: anatoliy_gleb / Shutterstock

Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában - szögezte le a tárcavezető. Mint mondta ez segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 

A miniszter tájékoztatása szerint a 22 tagállam összesen 45 GW tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között: ebből Magyarország 700 MW új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátásbiztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia-kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja.

Az Európai Unió energiaminisztereinek luxembourgi találkozóján, június 26-án írták alá az energiatárolás felpörgetését célzó háromoldalú megállapodást. A kezdeményezésben 22 tagállam, az Európai Bizottság, pénzügyi intézmények, valamint energiatárolással és megújuló energiával foglalkozó piaci szereplők vesznek részt. A 2026–2028-as időszakra szóló együttműködés a technológiák fejlesztését, a gyártókapacitások bővítését, az új projektek finanszírozhatóságát és a beruházások gyorsítását célozza.

A tagállamok összesen 45 gigawattnyi új tárolói kapacitást vállaltak a következő két évre. Magyarország ebből 700 megawattal venné ki a részét, ami nagyságrendileg a teljes közös vállalás 1,6 százaléka. A megállapodás nem önmagában egy konkrét támogatási program, hanem politikai és piaci keret: a cél az, hogy a tagállamok, az iparág és a pénzügyi szereplők összehangoltabban teremtsék meg az új tárolók szabályozási és finanszírozási feltételeit.

A magyar vállalás illeszkedik a Kapitány István által korábban bejelentett hálózatfejlesztési elképzelésekhez is. A miniszter május végén arról beszélt, hogy 1,4 milliárd eurónyi uniós forrás juthat a villamosenergia-hálózat korszerűsítésére, amelynek révén akár 5000 megawatt új megújuló kapacitás kapcsolódhatna a rendszerhez. A tárolók nélkül azonban a napelemek és a tervezett szélerőművi bővítések nagyobb arányú integrációja jóval nehezebb lenne.

Az Európai Beruházási Bank becslése szerint az EU-nak 2030-ra mintegy 200 gigawatt energiatárolói kapacitásra lehet szüksége, miközben jelenleg körülbelül 55 gigawatt áll rendelkezésre. Ez azt jelzi, hogy a mostani 45 gigawattos vállalás fontos kezdet, de önmagában még nem oldja meg az európai villamosenergia-rendszer rugalmassági problémáit.

Hőség miatt csökkentették a paksi erőmű teljesítményét

Alig pár órával korábban is jelentekezett a Facebookon Kapitány István. A rendkívüli hőség miatt csökkenteni kell a paksi atomerőmű teljesítményét, miután a Duna vízhőmérséklete elérte a jogszabályban meghatározott határértéket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a lakosság ebből semmit sem fog érzékelni, Magyarország villamosenergia-ellátása továbbra is biztonságos.

 

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