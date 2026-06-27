Forróság, rekordfogyasztás, importáram: komoly figyelmeztetést kapott a magyar energiarendszer – nem lehet tovább halasztani a korszerűsítést

Az országot sújtó hőhullám miatt Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kérte a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint csökkentsék villamosenergia-fogyasztásukat, ezzel segítve a rendszer stabil működését. A felhívás ugyan átmeneti intézkedésnek tekinthető, mégis ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogy a magyar villamosenergia-rendszer mennyire felkészült a szélsőséges időjárási helyzetek kezelésére – írta az Atombiztos.

A hőség nemcsak az embereket, hanem a villamosenergia-rendszert is komoly próbatétel elé állítja / Fotó: Rainer Jagmann / Shutterstock

A vita középpontjában ezúttal is a megújuló energiaforrások és a folyamatosan rendelkezésre álló erőművek szerepe áll. A miniszter szerint a nap- és szélerőművek jól kiegészítik egymást, hiszen amikor nem süt a nap, a szél továbbra is termelhet energiát.

A szakmai elemzések ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy ez a kapcsolat korántsem minden időjárási helyzetben működik.

A mostani hőhullám alatt például nemcsak Magyarországon, hanem Európa több országában is visszaesett a szélerőművek termelése. Hasonló probléma jelentkezik a téli, szélcsendes és borult időszakokban is, amikor egyszerre alacsony a napenergia és a szélenergia termelése.

A MAVIR korábbi adatai alapján 2025-ben összesen mintegy 1800 olyan negyedóra volt, amikor a hazai nap- és szélerőművek együttes teljesítménye gyakorlatilag nulla megawatt körül alakult. Több mint 56 napnyi időszakban pedig a két technológia együtt sem érte el a 10 MW-os teljesítményt, miközben az ország villamosenergia-igénye jellemzően 4000 és 7000 MW között mozog.

Az idei év első hónapjai sem mutattak lényegesen kedvezőbb képet. Az év első közel hat hónapjában csaknem két hétnek megfelelő időszakban a nap- és szélerőművek együttes teljesítménye 10 MW alatt maradt, míg összesen 43 napnyi időszakban az 50 MW-ot sem érte el.

Kapitány István figyelmeztetést küldött a magyaroknak: tekerje le a légkondit ebben az időpontban A klímák és más nagy energiaigényű berendezések fokozott használata komoly terhelést jelent az energiahálózatra. Kapitány István szerint már néhány egyszerű lépés is érezhető segítséget jelenthet.

Jó példa volt erre az idei januári történelmi fogyasztási rekord is. Január 13-án a magyar villamosenergia-rendszer terhelése meghaladta a 8180 MW-ot, miközben a több mint 8300 MW beépített naperőművi kapacitásból csupán 284 MW állt rendelkezésre. A szélerőművek termelése is minimális volt, így a rendszer működését elsősorban a Paksi Atomerőmű, a gázerőművek és az import biztosította.