Az adatközpontok keresztben nyelték el a bitcoin-hálózat energiaigényét – több százezer hordó olajegyenérték tűnik el bennük évente

A bitcoin-hálózat által évente elhasznált, 138-175 terawattóra villamos energiát, valamint a legutóbbi felezés alapján évente kibocsátott körülbelül 164 ezer bitcoint, akkor a mai árak mellett egy bitcoin előállítása mintegy 500 hordó olajegyenértéknek felel meg, de a magasabb becslések szerint pedig a 600 hordót is meghaladhatja. Ez rengeteg energiának tűnik, ám így is jóval alacsonyabb, mint az adatközpontok által igényelt energiamennyiség. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, az iparág fejlődésének kulcsa aligha a programozók és szoftvermérnökök száma lesz, minstem az energia és a réz rendelkezésre állása. A világ MI-vel szerelt adatközpontjai már most annyi energiát használnak, mint egy közepes ország olajigénye.

A mesterséges intelligencia technológiák és az adatközpontok olajegyenértéken mért energiaigénye jóval a bitcoin-hálózaté fölött van (illusztráció)

Fotó: MW / OI

Évente 670 ezer hordónyi olajegyenértéket falnak fel az adatközpontok

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint az adatközpontok 2024-ben körülbelül 415 terawattóra villamos energiát használtak fel a világ elektromos hálózataiból. Ha ezt kőolajipari alapra helyezzük, akkor ez nagyjából napi 670 ezer hordó olajegyenértéknek felel meg – minden egyes nap, pusztán azért, hogy a szerverek működjenek.

A szervezet várakozásai szerint 2030-ra ez több mint a duplájára, 945 terawattórára emelkedik, ami már napi mintegy 1,5 millió hordó olajegyenértéknek felel meg.

Ez egy közepes méretű olajtermelő ország napi kitermelésével egyenértékű energiamennyiség, amelyet MI-modellek tanítására és felhasználói kérdések megválaszolására fordítanak – hívja fel a figyelmet az Oilprice oldalán megjelent elemzés. Egyúttal többszöröse Magyarország napi kb. 170-180 ezer hordós kőolajfogyasztásának.

Éves szinten az MI-központok által felzabált energiamennyiség az IEA kalkulációi szerint körülbelül 240-250 millió hordó kőolajból kinyerhető energiamennyiséggel egyenértékű.

Egyre nyilvánvalóbbá válik az is, hogy az energiacégek és az elektromos hálózatok – különösen az adatközpont-ipar jelenlegi vezető országában, az Egyesült Államokban – erre nincsenek felkészülve. Az is egyértelmű, hogy az MI-infrastruktúra kiépítése körüli verseny egyúttal globális energiaversennyé válik, mivel a nagy tech-vállalatok ma ugyanazért küzdenek, amiért korábban az olajtársaságok: a biztos energiaellátásért. A verseny pedig az MI- és az adatközpontok iparágára vonatkozó adatok szerint az eddigieknél is kiélezettebbé válik.