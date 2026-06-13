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F-35
huszár
Oroszország
Lengyelország
vadászgépek

Ünnepel Lengyelország, megérkeztek hozzájuk az első Huszárok: rémálom gyötri Putyint tőlük, az orosz vadászgépek megsemmisítésére alkották meg – videó

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Oroszország még csak tanulja ötödik generációs vadászokat. Lengyelországnak viszont mostantól megvannak ezek a repülőgépei. Félelmetes képesságről van szó, alacsonyabb technológiájú ellenségnek esélye sincs ellenük.
Hecker Flórián
2026.06.13, 20:56
Frissítve: 2026.06.13, 21:18

Június 12-én Lengyelország átvette az első F–35-ös vadászgépeket. Ezek a Huszár nevet kapták és olyan vadászgépek, amilyenről Putyin csak álmodhat. A szerződést 2020 elején írták alá, az első tehát vadászrepülőgépek több mint hat évvel később landoltak Laskban.

lengyelország, F35-A vadászgép
Lengyelország fegyverben, megérkeztek hozzájuk az első Huszárok: rémálom gyötri Putyint tőlük / Fotó: AFP

A Huszárok az első „lopakodó” (stealth), ötödik generációs repülőgépek a Lengyel Légierő szolgálatában. Az is szinte biztos, hogy a már megrendelt 32 darabos flottához a jövőben újabb 32 gép csatlakozik. Lengyelország ezzel az ilyen típusú repülőgépek egyik legnagyobb üzemeltetőjévé válik Európában, közvetlenül Olaszország és Nagy-Britannia mögött – hívta fel a figyelmet a Hírek Lengyelországból blog.

A teljes európai F-35 flotta a következő évtizedben várhatóan mintegy 650-700 gépre növekszik. Globális szinten a lépték még lenyűgözőbb: a Lockheed Martin már közel 1300 ilyen repülőgépet szállított le, ebből rekordmennyiségű, 191 darabot 2025-ben. Az összesített megrendelések és a távlati programok több mint háromezer példányról szólnak, amelyek mintegy 20 országba kerülnek majd.

Az F-35-ösből már ma is több darab van, mint a világ összes többi ötödik generációs repülőgépéből együtt. Ezek a gépek egyébként már a Huszárok megérkezése előtt beírták magukat a lengyel égbolt történelmébe. A NATO-kötelékbe tartozó F-35-ösök lőttek le orosz drónokat Lengyelország felett, ami ezen repülőgépek első harci alkalmazása volt a Szövetség keleti szárnyának légterében.

„Ez az a nap, amelyre évek óta vártunk! Ma Lengyelország köszönti saját F-35 „Huszár” gépeit” – írta a közösségi médiában Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és nemzetvédelmi miniszter. A berepülés óriási érdeklődést váltott ki a lakosok körében, a közösségi médiát elárasztották a kapcsolódó bejegyzések.

 

Lengyelország fegyverben, megérkeztek hozzájuk az első Huszárok: rémálom gyötri Putyint tőlük

Ezzel szemben Oroszország még csak most tanulja az ötödik generációs vadászrepülőgépeket. Zászlóshajó-projektjük, a Szu-57 komoly kihívást jelent az orosz repülőgépipar számára. A sorozatban gyártott gépek száma nem haladja meg a 30 darabot. Az exportsikerek szintén szerények. Az egyetlen külföldi ügyfél továbbra is Algéria, amely bő egy tucat példányt rendelt a Szu-57E változatból.

Abban a pillanatban, amikor az egész világ már a hatodik generációs repülőgépeken gondolkodik, az USA és Kína pedig intenzív versenyt fut ezen a téren, Oroszország még csak most próbálja utolérni az ötödik generációt.

Lengyelországnak tehát mostantól megvannak ezek a repülőgépei. Azt is érdemes felidézni, hogy mit mutatnak az ilyen kategóriájú gépek a régebbi konstrukciókkal szembeni összecsapásokban. Az amerikai Red Flag hadgyakorlatokon – amelyeket a valódi légiháború leghűbb szimulációjának tartanak – az F-35-ös

20:1-es lelövési arányt ért el a negyedik generációs gépekkel szembeni küzdelmekben.

Még ha ezt az eredményt „gyakorlótéri fikciónak” és túlzónak is tekintjük (hiszen az ellenfelek nem a legújabb orosz konstrukciók voltak), a fölény mértéke önmagáért beszél.

A 32 Huszár olyan potenciált jelent, amelyet nem lehet átváltani semmilyen mennyiségű 4. és 4+ generációs orosz gépre. Ez egyszerűen egy másik korszak. És egy olyan szakadék, amelyet az oroszoknak nehéz lesz átugraniuk.

A lengyel védelmi kiadások idén elérik a rekordot jelentő 200 milliárd złotyt (47 milliárd euró), ami a GDP közel 5 százaléka. Ez a legmagasabb arány a teljes NATO-ban.

Szégyenben maradt Európa: Kína vadászgépei tönkreverték a Eurofighter Typhoont, mind a kilenc összecsapást megnyerte a J–10C – ennek következménye lesz a fegyverpiacon

Kínai és pakisztáni beszámolók szerint a pakisztáni J–10CE vadászgépek kilenc szimulált összecsapásban mindben felülmúlták az európai Eurofighter Typhoonokat. Szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek, mert a gyakorlatok szabályai és fegyverhasználati korlátozásai jelentősen befolyásolhatják az eredményeket, így azokból nem feltétlenül lehet valós harci teljesítményre következtetni. Mindenesetre ez a hír rettentő rossz a Eurofighter Typhoon értékesítésének.

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