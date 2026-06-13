Ünnepel Lengyelország, megérkeztek hozzájuk az első Huszárok: rémálom gyötri Putyint tőlük, az orosz vadászgépek megsemmisítésére alkották meg – videó

Június 12-én Lengyelország átvette az első F–35-ös vadászgépeket. Ezek a Huszár nevet kapták és olyan vadászgépek, amilyenről Putyin csak álmodhat. A szerződést 2020 elején írták alá, az első tehát vadászrepülőgépek több mint hat évvel később landoltak Laskban.

Lengyelország fegyverben, megérkeztek hozzájuk az első Huszárok: rémálom gyötri Putyint tőlük / Fotó: AFP

A Huszárok az első „lopakodó” (stealth), ötödik generációs repülőgépek a Lengyel Légierő szolgálatában. Az is szinte biztos, hogy a már megrendelt 32 darabos flottához a jövőben újabb 32 gép csatlakozik. Lengyelország ezzel az ilyen típusú repülőgépek egyik legnagyobb üzemeltetőjévé válik Európában, közvetlenül Olaszország és Nagy-Britannia mögött – hívta fel a figyelmet a Hírek Lengyelországból blog.

A teljes európai F-35 flotta a következő évtizedben várhatóan mintegy 650-700 gépre növekszik. Globális szinten a lépték még lenyűgözőbb: a Lockheed Martin már közel 1300 ilyen repülőgépet szállított le, ebből rekordmennyiségű, 191 darabot 2025-ben. Az összesített megrendelések és a távlati programok több mint háromezer példányról szólnak, amelyek mintegy 20 országba kerülnek majd.

Az F-35-ösből már ma is több darab van, mint a világ összes többi ötödik generációs repülőgépéből együtt. Ezek a gépek egyébként már a Huszárok megérkezése előtt beírták magukat a lengyel égbolt történelmébe. A NATO-kötelékbe tartozó F-35-ösök lőttek le orosz drónokat Lengyelország felett, ami ezen repülőgépek első harci alkalmazása volt a Szövetség keleti szárnyának légterében.

„Ez az a nap, amelyre évek óta vártunk! Ma Lengyelország köszönti saját F-35 „Huszár” gépeit” – írta a közösségi médiában Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és nemzetvédelmi miniszter. A berepülés óriási érdeklődést váltott ki a lakosok körében, a közösségi médiát elárasztották a kapcsolódó bejegyzések.

To dzień, na który czekaliśmy od lat! Dziś Polska wita swoje F-35 #Husarz 🇵🇱



Wyruszyły właśnie na uroczyste przeloty nad Łodzią, Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.



O godz. 11:00 w Łasku odbędzie się oficjalne powitanie oraz uroczysty chrzest najnowocześniejszych myśliwców w… pic.twitter.com/90SUYzo6J1 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 12, 2026

Lengyelország fegyverben, megérkeztek hozzájuk az első Huszárok: rémálom gyötri Putyint tőlük

Ezzel szemben Oroszország még csak most tanulja az ötödik generációs vadászrepülőgépeket. Zászlóshajó-projektjük, a Szu-57 komoly kihívást jelent az orosz repülőgépipar számára. A sorozatban gyártott gépek száma nem haladja meg a 30 darabot. Az exportsikerek szintén szerények. Az egyetlen külföldi ügyfél továbbra is Algéria, amely bő egy tucat példányt rendelt a Szu-57E változatból.