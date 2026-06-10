Exportcsökkenés és újabb földgázár-drágulások jöhetnek az LNG-óriássztrájk nyomán

Az ausztráliai LNG-létesítményekben kezdődött és a munkavállalók szerint hamarosan hosszabb napi időtartamban zajló sztrájkok ügye túlmutat Ausztrália határain: az Ichthys projekt a világ LNG-termelésének mintegy 2 százalékát adja, éves kapacitása eléri a 9,3 millió tonnát – hívja fel a figyelmet cikkében az Origo. Mindez egy olyan időszakban jelent újabb bizonytalanságot, amikor az iráni konfliktus következtében már eleve szűkült a globális kínálat. Elemzők szerint a Perzsa-öbölből kieső, évente mintegy 80 millió tonnányi LNG pótlására jelentős kereslet alakult ki, ami tovább hajtotta felfelé az árakat, ezért további áremelkedést és szállítási bizonytalanságot jelent a mostani sztrájk.

Ausztráliai LNG-üzemekben zajló sztrájk nehezítheti tovább a földgázpiaci helyzetet (illusztráció) / Fotó: AFP

Még Európában is megérezhettük az ausztrál LNG-export csökkenését

A piaci szereplők attól tartanak, hogy a munkabeszüntetés elhúzódása esetén Ausztrália – Katar problémái mellett – maga is visszafoghatja exportját. Ez még Európát is érintheti, amely a földgáz betárolási szezonja előtt áll, miközben az ázsiai vásárlók is fokozott versenyt folytatnak az elérhető szállítmányokért.

A kieső mennyiségek pótlása ugyanis szűkítheti a szabadpiaci kínálatot, ami újabb áremelkedést idézhet elő.

A cikk szerint az ausztrál sztrájk már fennakadásokat okozott az Ichthys rakodási műveleteiben. Az ázsiai LNG-árak jelenleg mintegy 75 százalékkal haladják meg az iráni háború kirobbanása előtti szinteket. Eközben a katari Rász Laffan LNG-komplexum sérüléseiből fakadó termelési nehézségek helyreállítása évekig is elhúzódhat, ami tovább növeli a globális ellátási lánc sérülékenységét.

A fejlemények arra utalnak, hogy a világ LNG-piaca egyre érzékenyebben reagál a geopolitikai és munkaügyi kockázatokra. Az esetleges további kínálati zavarok nemcsak az ázsiai importőrök költségeit emelhetik, hanem az európai beszerzéseket is megdrágíthatják a következő hónapokban.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.