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hadiipar
dróngyártás
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Német autógyárak hányattatásai: a Volkswagen után a Mercedes is beszállt a hadiiparba, ott legalább van kereslet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre nagyobb a kereslet Európában a kritikus infrastruktúrát védő drónelhárító rendszerekre. Ezek azonban drágák, így a válságban lévő német autóipar – például a Mercedes és a Volkswagen – sorra köt együttműködési megállapodásokat dróngyártó startupokkal.
D. GY.
2026.06.10, 13:24
Frissítve: 2026.06.10, 13:48

A Mercedes-Benz együttműködésre készül egy olyan startuppal, amelynek célja Európa kritikus infrastruktúrájának védelme az ellenséges drónokkal szemben. Ezzel a nehézségekkel küzdő német autóipari óriás a legújabb szereplővé válik, amely a védelmi szektorban terjeszkedik.

Mercedes G-osztály
Mercedes G-osztály – a rapsztárok és a milliomosok terepjárójából drónelhárító-alap lesz / Fotó: AFP

A helyzetet ismerő két forrás szerint a stuttgarti autógyártó szerdán szándéknyilatkozatot ír alá a müncheni Tytan Technologies vállalattal. Az együttműködés keretében a Mercedes járműveket biztosít majd egy mobil légvédelmi rendszerhez, amelynek feladata a kis méretű, úgynevezett FPV (first-person view) drónok megsemmisítése. Ezek a drónok egyre nagyobb aggodalmat keltenek az európai hírszerző szolgálatok körében.

Európai tisztségviselők Oroszországot teszik felelőssé azért, hogy a 2022-es teljes körű ukrajnai invázió óta jelentősen megszaporodtak a repülőterek körüli gyanús drónészlelések, valamint a katonai bázisok és más stratégiai jelentőségű létesítmények feletti berepülések.

A Sprinter és a G-osztályú terepjáró a fókuszban

A Drone Defender névre keresztelt rendszer a Mercedes Sprinter furgonját és a gyártó G-osztályú terepjárójának katonai változatát használja majd fegyverhordozó platformként. Az utóbbi jármű már szolgálatban áll a német hadseregnél.

  • A rendszer különböző érzékelőkkel és indítóberendezésekkel lesz felszerelve, amelyek a Tytan által fejlesztett elfogó drónokat vetik be. 
  • Ezeket arra tervezték, hogy a gyanús pilóta nélküli légi járműveket vagy nekiütközéssel, vagy robbanófej segítségével semmisítsék meg.

A két vállalat célja egy olyan rendszer létrehozása, amely jóval olcsóbb és könnyebben hozzáférhető, mint a frontvonalon alkalmazott, összetett légvédelmi platformok. Ilyen például a Rheinmetall Skyranger rendszere, amely hatékonynak bizonyult az orosz drónok lelövésében Ukrajnában, ugyanakkor 

járművenként több mint 10 millió euróba kerül, 

és a szállításoknál is késedelmek jelentkeztek.

A Tytan, amely már gyárt egy Metis nevű elfogódrónt, az év végére tervezi a Defender rendszer sorozatgyártásának elindítását. A cél az, hogy évente több ezer rendszert állítsanak elő.

Válságban a német autóipar – a hadiipar kitörési pont lehet

A Mercedes és a Tytan partnersége a legújabb példája annak, hogy a német autóipar és a gyorsan növekvő védelmi ipar szereplői egyre szorosabban működnek együtt Németországban. 

Az ország 2030 végéig több mint 750 milliárd eurót tervez katonai kiadásokra fordítani.

A megállapodás összhangban van Berlin törekvésével, amely arra ösztönzi a kínai verseny miatt csökkenő nyereséggel szembesülő autógyártókat, hogy tömegtermelési tapasztalataikat és kihasználatlan kapacitásaikat a fegyvergyártók rendelkezésére bocsássák. Az utóbbiaknak gyorsan kell bővíteniük termelésüket a megugró európai kereslet miatt.

A Financial Times márciusban arról számolt be, hogy 

a Volkswagen tárgyalásokat folytatott az izraeli Rafael rakétagyártóval az Iron Dome rendszer indítóállványainak gyártásáról a VW osnabrücki üzemében.

A francia–német KNDS harckocsigyártó szintén tárgyalt a Mercedesszel arról, hogy átvegyen kapacitásokat az autógyártó berlini közelében található ludwigsfeldei furgongyárában.

A Mercedes bővíti védelmi ipari üzletágát

A Tytant 2023-ban alapította a Müncheni Műszaki Egyetem két volt hallgatója. A Bundeswehr tavaly októberben közel 20 millió euró értékű megbízást adott a vállalatnak egy prototípus drónvédelmi rendszer kifejlesztésére, amely a katonai bázisokat védené a gyanús drónoktól.

Az egyik forrás szerint a Mercedesszel kötött együttműködés közvetlenül ebből a projektből nőtt ki. A Tytan több európai kormánynak is szeretné értékesíteni a rendszert, és már több tárgyalás is folyamatban van.

A Mercedes-Benz nem kommentálta az értesüléseket. Ola Kallenius vezérigazgató azonban a múlt hónapban a The Wall Street Journalnek azt nyilatkozta, hogy vállalata bővítheti védelmi üzletágát, bár hangsúlyozta, hogy ez továbbra is egy szűk szegmens marad.

A Mercedes-Benz már gyártja a G-osztály katonai változatát, amely Wolf néven ismert. 

A jármű az ausztriai Grazban készül. Az autógyártó régóta jelen van a védelmi szektorban, de katonai termelésének jelentős részétől megvált, amikor 2021-ben leválasztotta teherautó-üzletágát, a Daimler Truckot.

A G-osztály civil változata különösen népszerű a rapsztárok és a futballisták körében, és az elmúlt években a Mercedes-Benz egyik legsikeresebb modelljének számított.

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