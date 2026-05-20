Reszkethet a Porsche és a Ferrari: a Mercedes új elektromos sportkocsija úgy dübörög, mint egy V8-as benzinfaló

Új útra lépett a stuttgarti óriás. Miután nemrég a gyenge kereslet miatt kénytelen volt visszavenni elektromos ambícióiból, a Mercedes most egy dübörgő bestiával száll harcba a benzines sportkocsik által nyújtott vezetési élményhez ragaszkodó vevők kegyeiért.
Murányi Ernő
2026.05.20, 15:00
Frissítve: 2026.05.20, 15:14

A Mercedes-Benz szerdán bemutatta új elektromos sportkocsiját, amelyet azoknak szántak, akik még mindig a nagy teljesítményű belső égésű motor hangját és vezetési élményét keresik – írja a Bloomberg.

Drivers & Business Club Munich Mercedes
A Mercedes új elektromos sportkocsija úgy dübörög, mint egy V8-as benzinfaló / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Mercedes szakított minimalista stratégiájával

A Mercedes-AMG GT négyajtós kupé három elektromos motorja 300 kilométer/órás végsebességre képes. Az autó ráadásul a sebességváltás érzetét is szimulálja, és a V8-as motor jellegzetes, mély hangját is visszaadja, azokat a vásárlókat megszólítva, akik eddig elkerülték a német gyártó csendesebb akkumulátoros modelljeit.

A stuttgarti óriás tehát szakított eddigi minimalista stratégiájával, s az új fejlesztéssel közvetlenül hívja ki a Porschét, sőt a Ferrarit is, amelyek szintén megpróbálják megőrizni azt az érzelmi vonzerőt, amely márkájukat mindig is népszerűvé tette, 

miközben az iparág óhatatlanul elfordul a belső égésű motoroktól.

A bemutatót a lehető legjobbkor tartották meg, hiszen a Mercedes nemrég volt kénytelen visszavenni elektromos ambícióiból, mivel például a G-osztályú sportterepjáró és a zászlóshajónak szánt EQS szedán iránt lanyha volt a kereslet.

Persze a prémiumgyártó versenytársai is hasonló gondokkal szembesülnek. 

  • A Porsche is visszavett modellpalettájának gyors elektromos átállására vonatkozó terveiből, miután a Taycan iránt harmatgyenge volt a kereslet, a 718 Cayman és a Boxster akkumulátoros változatainak debütálása pedig egyre csúszik. 
  • A Lamborghini is elhalasztotta első elektromos autójának bevezetését. Mindez jól mutatja, milyen nehéz feladatra vállalkoznak a luxusautó-gyártók, amikor meg akarják győzni az autómániásokat, hogy mondjanak le a belső égésű motorok zajáról és egyéb jellemzőiről.

Kérdés, mibe kerül majd az új Mercedes kupé

A Mercedes technológiai újításokkal és különféle extrákkal igyekszik visszatalálni vevőbázisához. Az AMG GT három, akár 1169 lóerő leadására is képes motort és egy a Forma–1-eshez hasonló, csúcsteljesítményre tervezett 800 voltos akkumulátort vet be. Emellett egy olyan üzemmódja is lesz, amely szimulálja a V8-as motor hangját és a sebességváltás tapintható érzetét. 

Az autó 2,1 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100 kilométer/órára.

A Mercedes tulajdonában álló Yasa által kifejlesztett kompakt elektromos motorok könnyebbek és erősebbek a hagyományos motoroknál. A technológiát már alkalmazzák a Ferrari SF90 és 296 GTB hibridjeiben, és azért értékelik, mert nagyobb nyomatékot biztosít a hagyományos motoroknál. A Ferrari a jövő héten Rómában mutatja be első elektromos szuperautóját, a Luce-t.

A Mercedes nem hozta nyilvánosságra az új AMG-modellek árait, csak annyit közölt, hogy azok az elődmodellek áraihoz igazodnak majd. A jelenlegi AMG GT Coupé modellek ára Európában meghaladhatja a 200 000 eurót.

Az autó kitolja a teljesítmény határait, és megadja azt az élményt, amelyet rajongóink elvárnak – most már az elektromos korszakban is

– nyilatkozta Ola Källenius vezérigazgató.

A Mercedes részvényárfolyama szerdán csaknem 1 százalékkal, 49 euróra csökkent, idén eddig pedig már több mint 18 százalékkal került lejjebb a kurzus.

 

