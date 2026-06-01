SpaceX: nyilvános részvénykibocsátás – örülhetsz, ha kimaradsz belőle

A Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) különleges vállalat, amelyet a legtöbb befektető előbb-utóbb szeretne a portfóliójában látni. Dominálja az űrpiacot, páratlan műholdállománnyal rendelkezik a széles sávú internetszolgáltatáshoz, és mesterségesintelligencia-kitettséget is kínál (ami kiváló fedezet lehet arra az esetre, ha az MI egyszer elveszi a munkádat). Ez a tényezőegyüttes rendkívül figyelemreméltó – és valójában nem is nagyon vitatható, függetlenül attól, hogy valaki hisz-e Elon Musknak, a sorozatos túlzások mestereként ismert vállalkozónak.

A SpaceX ugyanakkor magában hordozza a Musk-féle vállalatirányítás szokásos problémáit is. A hírhedten kiszámíthatatlan vállalkozó a szavazati jogok mintegy 85 százalékát birtokolná, így

a cég gyakorlatilag egy olyan diktatúraként működne, amely nem tartozik elszámolással a többi részvényesnek.

Ne feledjük: ugyanarról az emberről van szó, aki háttérbe szorította autógyártó vállalatát, a Teslát, ami annak részvényárfolyamát 50 százalékkal vetette vissza, miközben szerencsére nem túl sokáig tartó romboló hadjáratot folytatott az amerikai szövetségi kormányzat szívében.

A FOMO-hatás

Ráadásul a SpaceX körülbelül az árbevétel 107-szeresének megfelelő értékelés mellett készül tőzsdére lépni, ami könnyedén a leggazdagabban árazott vállalattá tenné az S&P 500 index összes tagja közül. Nem kizárt, hogy az első kereskedési napokban ennél is vadabb értékelést kap, mivel az ilyen IPO-k rendszerint spekulatív őrületet váltanak ki. A befektetők jól tennék, ha ellenállnának a kimaradástól való félelemnek (FOMO). A türelmük nagy valószínűséggel megtérül majd, tekintettel a Musk-cégek velejáró volatilitására és a kapkodó befektetőkre leselkedő „mega-IPO-csapdára”.

Mi szól a SpaceX mellett?

Kezdjük a SpaceX melletti érvekkel – írja a Bloomberg elemzése. A vállalat űrindítási üzletága valóban egyedülálló.

A SpaceX 2023 óta a világ összes műholdjának és egyéb orbitális hasznos terhének több mint 80 százalékát juttatta pályára tömeg alapján mérve.

Az úgynevezett kapcsolódási üzletág (elsősorban a Starlink műholdas internet- és mobilhálózati szolgáltatása) körülbelül 9600 alacsony Föld körüli pályán keringő műholdat üzemeltet, ami a világ legnagyobb ilyen rendszere.

A kibocsátási tájékoztató emellett olyan jövőbeli bevételi források lehetőségét is felvillantja, mint

az űrturizmus,

a rendkívül gyors földi utazás vagy

az űrbeli gyártás.

A vállalat azt is közölte, hogy akár már 2028-tól úgynevezett „orbitális adatközpontokat” telepíthet, amit, mint minden Musk-féle határidőt, érdemes erős fenntartásokkal kezelni. Azonban

egy sikeres részvénykibocsátásból származó 75 milliárd dollárnyi új tőke segíthet néhány jelenleg lehetetlennek tűnő elképzelés megvalósításában.

A SpaceX emellett kitettséget biztosít az átalakító erejű nagy nyelvi modellekhez is. Az OpenAI, az Anthropic, az Alphabet és a SpaceX Grok rendszere által alkotott „nagy négyesből” részesedést birtokolni talán az egyik legjobb védekezés lehet az ellen a veszély ellen, hogy ez a technológia feleslegessé teszi a munkánkat.