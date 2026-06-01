Deviza
EUR/HUF353,73 -0,11% USD/HUF303,49 -0,15% GBP/HUF408,5 -0,08% CHF/HUF387,75 -0,27% PLN/HUF83,61 -0,08% RON/HUF67,34 -0,12% CZK/HUF14,57 -0,1% EUR/HUF353,73 -0,11% USD/HUF303,49 -0,15% GBP/HUF408,5 -0,08% CHF/HUF387,75 -0,27% PLN/HUF83,61 -0,08% RON/HUF67,34 -0,12% CZK/HUF14,57 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
Elon Musk
SpaceX
részvénykibocsátás

SpaceX: nyilvános részvénykibocsátás – örülhetsz, ha kimaradsz belőle

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Félő, hogy Elon Musk legújabb víziójának nyilvános részvénykibocsátása során egy olyan diktatúra jön létre, amely nem tartozik elszámolással a többi részvényesnek. A SpaceX mellett sok erős érv szól, de hatalmas kockázatok is mutatkoznak.
D. GY.
2026.06.01, 07:03

A Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) különleges vállalat, amelyet a legtöbb befektető előbb-utóbb szeretne a portfóliójában látni. Dominálja az űrpiacot, páratlan műholdállománnyal rendelkezik a széles sávú internetszolgáltatáshoz, és mesterségesintelligencia-kitettséget is kínál (ami kiváló fedezet lehet arra az esetre, ha az MI egyszer elveszi a munkádat). Ez a tényezőegyüttes rendkívül figyelemreméltó – és valójában nem is nagyon vitatható, függetlenül attól, hogy valaki hisz-e Elon Musknak, a sorozatos túlzások mestereként ismert vállalkozónak.

SpaceX
SpaceX: hatalmas kockázat Elon Musk legújabb víziója – de mi van, ha bejön? / Fotó: Miguel J. Rodriguez Carrillo

A SpaceX ugyanakkor magában hordozza a Musk-féle vállalatirányítás szokásos problémáit is. A hírhedten kiszámíthatatlan vállalkozó a szavazati jogok mintegy 85 százalékát birtokolná, így

a cég gyakorlatilag egy olyan diktatúraként működne, amely nem tartozik elszámolással a többi részvényesnek. 

Ne feledjük: ugyanarról az emberről van szó, aki háttérbe szorította autógyártó vállalatát, a Teslát, ami annak részvényárfolyamát 50 százalékkal vetette vissza, miközben szerencsére nem túl sokáig tartó romboló hadjáratot folytatott az amerikai szövetségi kormányzat szívében.

A FOMO-hatás

Ráadásul a SpaceX körülbelül az árbevétel 107-szeresének megfelelő értékelés mellett készül tőzsdére lépni, ami könnyedén a leggazdagabban árazott vállalattá tenné az S&P 500 index összes tagja közül. Nem kizárt, hogy az első kereskedési napokban ennél is vadabb értékelést kap, mivel az ilyen IPO-k rendszerint spekulatív őrületet váltanak ki. A befektetők jól tennék, ha ellenállnának a kimaradástól való félelemnek (FOMO). A türelmük nagy valószínűséggel megtérül majd, tekintettel a Musk-cégek velejáró volatilitására és a kapkodó befektetőkre leselkedő „mega-IPO-csapdára”.

Mi szól a SpaceX mellett?

Kezdjük a SpaceX melletti érvekkel – írja a Bloomberg elemzése. A vállalat űrindítási üzletága valóban egyedülálló. 

  • A SpaceX 2023 óta a világ összes műholdjának és egyéb orbitális hasznos terhének több mint 80 százalékát juttatta pályára tömeg alapján mérve. 
  • Az úgynevezett kapcsolódási üzletág (elsősorban a Starlink műholdas internet- és mobilhálózati szolgáltatása) körülbelül 9600 alacsony Föld körüli pályán keringő műholdat üzemeltet, ami a világ legnagyobb ilyen rendszere.

A kibocsátási tájékoztató emellett olyan jövőbeli bevételi források lehetőségét is felvillantja, mint 

  • az űrturizmus, 
  • a rendkívül gyors földi utazás vagy 
  • az űrbeli gyártás. 

A vállalat azt is közölte, hogy akár már 2028-tól úgynevezett „orbitális adatközpontokat” telepíthet, amit, mint minden Musk-féle határidőt, érdemes erős fenntartásokkal kezelni. Azonban 

egy sikeres részvénykibocsátásból származó 75 milliárd dollárnyi új tőke segíthet néhány jelenleg lehetetlennek tűnő elképzelés megvalósításában.

A SpaceX emellett kitettséget biztosít az átalakító erejű nagy nyelvi modellekhez is. Az OpenAI, az Anthropic, az Alphabet és a SpaceX Grok rendszere által alkotott „nagy négyesből” részesedést birtokolni talán az egyik legjobb védekezés lehet az ellen a veszély ellen, hogy ez a technológia feleslegessé teszi a munkánkat.

A sztori izgalmas, de ez nem szünteti meg a kockázatokat

Mindezek lenyűgöző történetek, de nem szüntetik meg a Musk vezette vállalatba történő befektetés kockázatait. A SpaceX kettős részvénystruktúrája azt jelenti, hogy 

senki sem lesz képes érdemben korlátozni egy olyan ember impulzusait, aki rendszeresen elmulasztja saját határidőit, figyelmen kívül hagyja a szabályokat, provokálja a szabályozó hatóságokat és antiszemita tartalmakat erősít fel.

Musknak megvan a vagyona ahhoz, hogy elviselje a pereket és más jogi következményeket, ám viselkedése fontos kérdéseket vet fel a vállalat hírnevével és a Grok mesterséges intelligencia elfogadottságával kapcsolatban. A vállalatok és a kormányok joggal aggódhatnak annak semlegessége miatt, miközben a vállalati MI-megoldások jelentik az elméleti piaci lehetőség jelentős részét.

Valósággá válik a sci-fi?

Ebből a szempontból a SpaceX értékelése egyértelműen elszakadt a realitásoktól. 

  • Az árbevételhez viszonyított potenciális vállalatérték mutatója 107-szeres lenne, miközben 
  • az S&P 500 medián tagjánál ez körülbelül négyszeres. 
  • A befektetőknek nagyjából évi 40 százalékos árbevétel-növekedést kellene látniuk egy teljes évtizeden keresztül ahhoz, hogy a jelenlegi árazás indokolható legyen.

A vállalat ezt a galaktikusan túlzó várakozást egy másik, hasonlóan merész állítással magyarázza: szerintük a teljes megcélozható piac (Total Addressable Market, TAM) 28,5 ezermilliárd dollár lehet, ami saját megfogalmazásuk szerint „az emberiség történetének legnagyobb TAM-ja”. Egy olyan világban, ahol a TAM-becslések szinte mindig túlzóak, a SpaceX még elődeit is konzervatívnak tünteti fel.

Jön a második Tesla-sztori?

A jó hír az, hogy a befektetőknek jó esélyük lehet a SpaceX-részvényeket az IPO áránál jóval olcsóbban megvásárolni, ha a Tesla története bármiféle útmutatóul szolgál – esetleg megismétlődik. A volatilitás a Tesla meghatározó jellemzője, amelyet Musk nemrégiben MI- és robotikai vállalatként kezdett újrapozicionálni. 

  • A Tesla részvényei 2021 novembere óta 13 alkalommal emelkedtek legalább 20 százalékot, és 
  • ugyanennyiszer estek legalább ekkora mértékben, 
  • miközben összességében szinte semmit sem haladtak előre. 
  • A 2021-es csúcs óta a részvény mindössze 7 százalékos hozamot ért el, 
  • miközben az S&P 500 index 72 százalékot emelkedett.

A Tesla és a SpaceX típusú, történetvezérelt részvények problémája, hogy a narratívák rendkívül gyorsan változhatnak. 

Még a SpaceX leglelkesebb híveinek is meg kell érteniük, hogy az árfolyam emelkedéséhez vezető út tele lesz meredek visszaesésekkel és szélsőséges kilengésekkel.

A mega-IPO-k rendszerint csalódást okoznak

A gyenge teljesítmény különösen a nagy IPO-k esetében vált megszokottá, főleg a tőzsdei debütálást követő első időszakban. Bár a Facebook (ma Meta Platforms) az utóbbi években kiemelkedő hozamot termelt, a befektetők emlékezhetnek arra, hogy 2012-es tőzsdei bevezetése után az első évben hosszú ideig vergődött.

Azóta egy átlagos mega-IPO az első néhány évben többnyire érdemben alulteljesíti a piacot. A forgatókönyv általában ugyanaz: a technológiai vállalatok a kockázatitőke-befektetők támogatásával óriásira nőnek a magánpiacon. 

Mire tőzsdére kerülnek, értékelésük már felduzzadt, növekedési lehetőségeik pedig kevésbé exponenciálisak. 

Sok mega-IPO ugyan még látványos első napi emelkedést produkál, de a piac lelkesedése hamar alábbhagy.

Musk története alapján könnyen elképzelhető, hogy egyetlen rosszul sikerült közösségimédia-bejegyzés vagy egy nyilvános összecsapás Donald Trump elnökkel elegendő lenne ahhoz, hogy a SpaceX árfolyama harmadával vagy még nagyobb mértékben essen vissza. Bár ez sem tenné olcsóvá a részvényt, már elég lehetne ahhoz, hogy tömegek lássanak fantáziát egy domináns űrvállalatban, amely egyben kitettséget kínál a mesterséges intelligencia jövőjéhez is.

Kapcsolódó

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
1044 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu