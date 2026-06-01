SpaceX: nyilvános részvénykibocsátás – örülhetsz, ha kimaradsz belőle
A Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) különleges vállalat, amelyet a legtöbb befektető előbb-utóbb szeretne a portfóliójában látni. Dominálja az űrpiacot, páratlan műholdállománnyal rendelkezik a széles sávú internetszolgáltatáshoz, és mesterségesintelligencia-kitettséget is kínál (ami kiváló fedezet lehet arra az esetre, ha az MI egyszer elveszi a munkádat). Ez a tényezőegyüttes rendkívül figyelemreméltó – és valójában nem is nagyon vitatható, függetlenül attól, hogy valaki hisz-e Elon Musknak, a sorozatos túlzások mestereként ismert vállalkozónak.
A SpaceX ugyanakkor magában hordozza a Musk-féle vállalatirányítás szokásos problémáit is. A hírhedten kiszámíthatatlan vállalkozó a szavazati jogok mintegy 85 százalékát birtokolná, így
a cég gyakorlatilag egy olyan diktatúraként működne, amely nem tartozik elszámolással a többi részvényesnek.
Ne feledjük: ugyanarról az emberről van szó, aki háttérbe szorította autógyártó vállalatát, a Teslát, ami annak részvényárfolyamát 50 százalékkal vetette vissza, miközben szerencsére nem túl sokáig tartó romboló hadjáratot folytatott az amerikai szövetségi kormányzat szívében.
A FOMO-hatás
Ráadásul a SpaceX körülbelül az árbevétel 107-szeresének megfelelő értékelés mellett készül tőzsdére lépni, ami könnyedén a leggazdagabban árazott vállalattá tenné az S&P 500 index összes tagja közül. Nem kizárt, hogy az első kereskedési napokban ennél is vadabb értékelést kap, mivel az ilyen IPO-k rendszerint spekulatív őrületet váltanak ki. A befektetők jól tennék, ha ellenállnának a kimaradástól való félelemnek (FOMO). A türelmük nagy valószínűséggel megtérül majd, tekintettel a Musk-cégek velejáró volatilitására és a kapkodó befektetőkre leselkedő „mega-IPO-csapdára”.
Mi szól a SpaceX mellett?
Kezdjük a SpaceX melletti érvekkel – írja a Bloomberg elemzése. A vállalat űrindítási üzletága valóban egyedülálló.
- A SpaceX 2023 óta a világ összes műholdjának és egyéb orbitális hasznos terhének több mint 80 százalékát juttatta pályára tömeg alapján mérve.
- Az úgynevezett kapcsolódási üzletág (elsősorban a Starlink műholdas internet- és mobilhálózati szolgáltatása) körülbelül 9600 alacsony Föld körüli pályán keringő műholdat üzemeltet, ami a világ legnagyobb ilyen rendszere.
A kibocsátási tájékoztató emellett olyan jövőbeli bevételi források lehetőségét is felvillantja, mint
- az űrturizmus,
- a rendkívül gyors földi utazás vagy
- az űrbeli gyártás.
A vállalat azt is közölte, hogy akár már 2028-tól úgynevezett „orbitális adatközpontokat” telepíthet, amit, mint minden Musk-féle határidőt, érdemes erős fenntartásokkal kezelni. Azonban
egy sikeres részvénykibocsátásból származó 75 milliárd dollárnyi új tőke segíthet néhány jelenleg lehetetlennek tűnő elképzelés megvalósításában.
A SpaceX emellett kitettséget biztosít az átalakító erejű nagy nyelvi modellekhez is. Az OpenAI, az Anthropic, az Alphabet és a SpaceX Grok rendszere által alkotott „nagy négyesből” részesedést birtokolni talán az egyik legjobb védekezés lehet az ellen a veszély ellen, hogy ez a technológia feleslegessé teszi a munkánkat.
A sztori izgalmas, de ez nem szünteti meg a kockázatokat
Mindezek lenyűgöző történetek, de nem szüntetik meg a Musk vezette vállalatba történő befektetés kockázatait. A SpaceX kettős részvénystruktúrája azt jelenti, hogy
senki sem lesz képes érdemben korlátozni egy olyan ember impulzusait, aki rendszeresen elmulasztja saját határidőit, figyelmen kívül hagyja a szabályokat, provokálja a szabályozó hatóságokat és antiszemita tartalmakat erősít fel.
Musknak megvan a vagyona ahhoz, hogy elviselje a pereket és más jogi következményeket, ám viselkedése fontos kérdéseket vet fel a vállalat hírnevével és a Grok mesterséges intelligencia elfogadottságával kapcsolatban. A vállalatok és a kormányok joggal aggódhatnak annak semlegessége miatt, miközben a vállalati MI-megoldások jelentik az elméleti piaci lehetőség jelentős részét.
Valósággá válik a sci-fi?
Ebből a szempontból a SpaceX értékelése egyértelműen elszakadt a realitásoktól.
- Az árbevételhez viszonyított potenciális vállalatérték mutatója 107-szeres lenne, miközben
- az S&P 500 medián tagjánál ez körülbelül négyszeres.
- A befektetőknek nagyjából évi 40 százalékos árbevétel-növekedést kellene látniuk egy teljes évtizeden keresztül ahhoz, hogy a jelenlegi árazás indokolható legyen.
A vállalat ezt a galaktikusan túlzó várakozást egy másik, hasonlóan merész állítással magyarázza: szerintük a teljes megcélozható piac (Total Addressable Market, TAM) 28,5 ezermilliárd dollár lehet, ami saját megfogalmazásuk szerint „az emberiség történetének legnagyobb TAM-ja”. Egy olyan világban, ahol a TAM-becslések szinte mindig túlzóak, a SpaceX még elődeit is konzervatívnak tünteti fel.
Jön a második Tesla-sztori?
A jó hír az, hogy a befektetőknek jó esélyük lehet a SpaceX-részvényeket az IPO áránál jóval olcsóbban megvásárolni, ha a Tesla története bármiféle útmutatóul szolgál – esetleg megismétlődik. A volatilitás a Tesla meghatározó jellemzője, amelyet Musk nemrégiben MI- és robotikai vállalatként kezdett újrapozicionálni.
- A Tesla részvényei 2021 novembere óta 13 alkalommal emelkedtek legalább 20 százalékot, és
- ugyanennyiszer estek legalább ekkora mértékben,
- miközben összességében szinte semmit sem haladtak előre.
- A 2021-es csúcs óta a részvény mindössze 7 százalékos hozamot ért el,
- miközben az S&P 500 index 72 százalékot emelkedett.
A Tesla és a SpaceX típusú, történetvezérelt részvények problémája, hogy a narratívák rendkívül gyorsan változhatnak.
Még a SpaceX leglelkesebb híveinek is meg kell érteniük, hogy az árfolyam emelkedéséhez vezető út tele lesz meredek visszaesésekkel és szélsőséges kilengésekkel.
A mega-IPO-k rendszerint csalódást okoznak
A gyenge teljesítmény különösen a nagy IPO-k esetében vált megszokottá, főleg a tőzsdei debütálást követő első időszakban. Bár a Facebook (ma Meta Platforms) az utóbbi években kiemelkedő hozamot termelt, a befektetők emlékezhetnek arra, hogy 2012-es tőzsdei bevezetése után az első évben hosszú ideig vergődött.
Azóta egy átlagos mega-IPO az első néhány évben többnyire érdemben alulteljesíti a piacot. A forgatókönyv általában ugyanaz: a technológiai vállalatok a kockázatitőke-befektetők támogatásával óriásira nőnek a magánpiacon.
Mire tőzsdére kerülnek, értékelésük már felduzzadt, növekedési lehetőségeik pedig kevésbé exponenciálisak.
Sok mega-IPO ugyan még látványos első napi emelkedést produkál, de a piac lelkesedése hamar alábbhagy.
Musk története alapján könnyen elképzelhető, hogy egyetlen rosszul sikerült közösségimédia-bejegyzés vagy egy nyilvános összecsapás Donald Trump elnökkel elegendő lenne ahhoz, hogy a SpaceX árfolyama harmadával vagy még nagyobb mértékben essen vissza. Bár ez sem tenné olcsóvá a részvényt, már elég lehetne ahhoz, hogy tömegek lássanak fantáziát egy domináns űrvállalatban, amely egyben kitettséget kínál a mesterséges intelligencia jövőjéhez is.