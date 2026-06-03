Most dől el, szereti-e még Magyarországot Trump: azonnali segítséget kért Amerikától a Mol – az évszázad olajüzlete múlik rajta

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energia
Szerbia
NIS
haladék
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A szerb energiaügyi miniszter szerint a Mol újabb haladékot kért a NIS-ről szóló tárgyalások lezárására. A jelenlegi OFAC-engedély szerint a Mol-nak június 6-ig kellene megállapodnia.
VG/MTI
2026.06.03, 19:00

A Mol további 30 napos haladékot kért az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) a szerbiai kőolajipari vállalat (NIS) jövőjéről folyó tárgyalások lezárására – közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter a szerbiai közszolgálati televíziónak adott szentpétervári nyilatkozatában.

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A Mol újabb haladékot kért a NIS-ről szóló tárgyalások lezárására / Fotó: Magda Wygralak / Shutterstock

A miniszter elmondta, hogy a Mol és a NIS orosz többségi tulajdonosa, a Gazpromnyeft között továbbra is intenzív tárgyalások zajlanak a tulajdonosi szerkezet átalakításáról. A jelenlegi engedély június 6-án jár le, emiatt a magyar vállalat újabb 30 napot kért a folyamat befejezésére. A hosszabbítási kérelmet a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt is megerősítette a szerb félnek – hangsúlyozta a tárcavezető.

Dubravka Djedovic Handanovic közölte azt is, hogy a NIS külön kérelmet nyújt be a működési engedélyének meghosszabbítására, amely június 16-án jár le. A miniszter szerint a vállalat jelenleg zavartalanul működik, a pancsovai finomító folytatja a feldolgozást, és nincs veszélyben a szerbiai üzemanyag-ellátás.

Az Amerikai Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná az 56,15 százalékos részesedést.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Fordulat: áttörés történhetett a Mol-NIS-tárgyalásokon, a szerbek várják a Mol válaszát

A Mol hosszú hónapok óta tárgyalásokat folytat a szerb olajvállalatban (NIS) lévő orosz tulajdonrész felvásárlásáról. A tervezett üzletet bonyolítja, hogy az amerikai szankciók miatt a magyar vállalatnak szimultán kell megegyeznie a szerb állammal, az amerikai kormánnyal, valamint az orosz tulajdonossal, a Gazprommal.

Most megszólalt az ügyben Sinisa Mali, Szerbia első miniszterelnök-helyettese és pénzügyminisztere, aki szerint előrelépés történt a tárgyalásokon, a Mol válasza pedig legkésőbb holnapig fut majd be.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Mol sajtóosztályát. A vállalat szerint a tárgyalások továbbra is folyamatban vannak, a fejleményeket bővebben nem kívánták kommentálni.

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