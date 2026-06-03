Ezt a napot sose felejti el Európa: megvan a pontos dátum, mikortól nem jön orosz gáz – utoljára még villámtempóban veszik az LNG-t a németek és a franciák
Az Európai Unió arra készül, hogy 2027. január elsejétől teljesen leállítsa az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját. Ehhez az uniós országoknak mintegy 12 millió tonna, jelenleg hosszú távú szerződések alapján érkező orosz LNG-t kell helyettesíteniük – közölte az Izvesztyija orosz hírpotál érdeklődésére az európai Kpler elemzőcég.
Az orosz LNG kiváltása azonban nem ígérkezik egyszerű feladatnak a globális energiapiac feszült helyzete miatt. Európának Ázsiával kell majd versenyeznie a szabad LNG-szállítmányokért. Szakértők szerint az eddig az oroszoktól érkező mennyiségek pótolhatók az atlanti térségből érkező szállításokkal, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokból, részben pedig Nyugat-Afrikából. Ez a megoldás azonban drágább lehet a cseppfolyósítás, a szállítás, a biztosítás és a visszagázosítás költségei miatt – számolt be róla a Finance Mail orosz gazdasági portál.
A Kpler adatai szerint jelenleg az Európai Unióba érkező orosz LNG döntő része hosszú távú szerződésekhez kötődik, ez évente mintegy 12 millió tonnát jelent. Éppen ez a volumen jelenti majd az egyik legnagyobb kihívását az EU-nak a tilalom életbe lépése után. Ugyanis paradox módon az orosz LNG-szállítások Európába a teljes leállítás előtt nem csökkennek, hanem pont, hogy növekednek.
A London Stock Exchange Group előzetes adatai alapján Oroszország 2026 januárja és májusa között összesen 14,5 millió tonna LNG-t exportált a világpiacra. Ebből 7,7 millió tonna Európába került, ami 16,7 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb részt továbbra is a Jamal LNG-projekt adja.
Európa teljesen leválna az orosz gázról
Az orosz-ukrán háború miatt Oroszországra kivetett szankciók keretében az Európai Unió először a rövid távú szállításokat korlátozta. 2026. április 25-e óta tilos az orosz LNG importja az egy évnél rövidebb futamidejű szerződések alapján. A hosszú távú megállapodások átmeneti időszakot kaptak 2027. január 1-jéig. Gyakorlatilag ezek jelentik az egyetlen csatornát, amelyen keresztül az orosz LNG még mindig eljut az Európai Unióba.
Az orosz LNG európai vásárlói elsősorban nagy energetikai vállalatok, köztük a francia TotalEnergies, a német SEFE (a Gazprom korábbi leányvállalata), valamint a spanyol Naturgy. A szállítmányok tengeri úton érkeznek. A gázt az orosz sarkvidéken működő Jamal LNG üzemben cseppfolyósítják, majd jégtörő képességű LNG-tankerekkel Franciaország, Belgium, Spanyolország és Hollandia LNG-termináljaira szállítják. Ott a gázt visszagázosítják, vagyis ismét gáz halmazállapotúvá alakítják, majd ezt követően táplálják be az európai gázvezeték-rendszerbe.
Az EU korábban már levált az orosz vezetékes gázról, a kieső mennyiség jelentős részét pedig főként amerikai LNG-vel pótolta. Az Európai Bizottság adatai szerint az orosz vezetékes gáz részesedése az uniós importban a 2021-es 41 százalékról 2025-re körülbelül 6 százalékra zsugorodott, miközben az Amerikai Egyesült Államok tavaly az Unió LNG-importjának már csaknem 58 százalékát biztosította. Ez csökkentette az orosz energiahordozóktól való függőséget, ugyanakkor megdrágította a beszerzéseket.
Most az EU-nak a megmaradt orosz LNG-mennyiségekről is le kell mondania. A 12 millió tonna LNG gázegyenértékben körülbelül 16–17 milliárd köbméter földgáznak felel meg. Összehasonlításképpen az Európai Unió teljes LNG-importja 2025-ben meghaladta a 140 milliárd köbmétert, így az orosz hosszú távú szállítások az európai LNG-beszerzések mintegy 12 százalékát tették ki.
Brüsszel minden bizonnyal tudja pótolni az orosz LNG-t az atlanti térségből érkező szállításokkal, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokból, ahol idén és jövőre számos új projekt indul, valamint kisebb mértékben Nyugat-Afrikából. A szóba jöhető afrikai források között Nigéria, Angola, Egyenlítői-Guinea, valamint a Mauritánia és Szenegál partjainál működő Greater Tortue Ahmeyim projekt új kapacitásai szerepelnek. Ezek földrajzilag kedvezőek Európa számára, ugyanakkor volumenük elmarad az amerikai exportlehetőségekhez képest.
Oroszország könnyen talál majd új vevőt
Azonban Moszkva sem feltétlenül várja meg a teljes európai tilalom életbe lépését. Vlagyimir Putyin orosz elnök márciusban felvetette, hogy Oroszország számára előnyösebb lehet korábban leállítani az Európába irányuló gázszállításokat, mint megvárni, amíg az EU teljesen lemond az orosz energiahordozókról. Ezt azzal indokolta, hogy új piacok nyílnak az orosz gáz előtt, elsősorban Ázsiában, amely továbbra is a világ legfontosabb LNG-piaca.
A világ LNG-kereskedelmének mintegy 70 százaléka az ázsiai–csendes-óceáni térségben zajlik. Kína és Japán együtt több LNG-t importál, mint egész Európa, emiatt Oroszországnak jó üzlet lehet Ázsiába irányítani a szállításokat. A Kpler elemzői szintén úgy vélik, hogy Moszkvának nem kell attól tartania, hogy nem tudja eladni az EU-s tiltás miatt felszabadult orosz LNG-t. Ezt a mennyiséget valószínűleg más piacokra, például Törökországba, Egyiptomba és ázsiai országokba irányítják majd át.