Ezt a napot sose felejti el Európa: megvan a pontos dátum, mikortól nem jön orosz gáz – utoljára még villámtempóban veszik az LNG-t a németek és a franciák

Az Európai Unió arra készül, hogy 2027. január elsejétől teljesen leállítsa az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját. Ehhez az uniós országoknak mintegy 12 millió tonna, jelenleg hosszú távú szerződések alapján érkező orosz LNG-t kell helyettesíteniük – közölte az Izvesztyija orosz hírpotál érdeklődésére az európai Kpler elemzőcég.

2027. január elsejétől már semmilyen orosz LNG nem érkezhet az Európai Unióba / Fotó: AFP

Az orosz LNG kiváltása azonban nem ígérkezik egyszerű feladatnak a globális energiapiac feszült helyzete miatt. Európának Ázsiával kell majd versenyeznie a szabad LNG-szállítmányokért. Szakértők szerint az eddig az oroszoktól érkező mennyiségek pótolhatók az atlanti térségből érkező szállításokkal, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokból, részben pedig Nyugat-Afrikából. Ez a megoldás azonban drágább lehet a cseppfolyósítás, a szállítás, a biztosítás és a visszagázosítás költségei miatt – számolt be róla a Finance Mail orosz gazdasági portál.

A Kpler adatai szerint jelenleg az Európai Unióba érkező orosz LNG döntő része hosszú távú szerződésekhez kötődik, ez évente mintegy 12 millió tonnát jelent. Éppen ez a volumen jelenti majd az egyik legnagyobb kihívását az EU-nak a tilalom életbe lépése után. Ugyanis paradox módon az orosz LNG-szállítások Európába a teljes leállítás előtt nem csökkennek, hanem pont, hogy növekednek.

A London Stock Exchange Group előzetes adatai alapján Oroszország 2026 januárja és májusa között összesen 14,5 millió tonna LNG-t exportált a világpiacra. Ebből 7,7 millió tonna Európába került, ami 16,7 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb részt továbbra is a Jamal LNG-projekt adja.

Európa teljesen leválna az orosz gázról

Az orosz-ukrán háború miatt Oroszországra kivetett szankciók keretében az Európai Unió először a rövid távú szállításokat korlátozta. 2026. április 25-e óta tilos az orosz LNG importja az egy évnél rövidebb futamidejű szerződések alapján. A hosszú távú megállapodások átmeneti időszakot kaptak 2027. január 1-jéig. Gyakorlatilag ezek jelentik az egyetlen csatornát, amelyen keresztül az orosz LNG még mindig eljut az Európai Unióba.