Vége: porrá zúzták Oroszország legendás bombázóját – erre még Putyin sem volt felkészülve, a Tu-95-ös nincs többé
Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna megsemmisített egy Tu-95-ös stratégiai bombázót az oroszországi Engels légibázison, mintegy 800 kilométerre az ukrán határtól. Az ukrán elnök azt állítja, a repülőgépet korábban Ukrajna elleni rakétatámadásokhoz használták.
Ukrajna megsemmisített egy Tu-95-ös stratégiai bombázót az oroszországi Engels légibázison
– jelentette be Zelenszkij az X közösségi oldalon.
Az Engels légibázis az ukrán határtól mintegy 800 kilométerre található, és az orosz stratégiai bombázóflotta egyik legfontosabb támaszpontjaként ismert. A Tu-95-ös repülőgépek rendszeresen vesznek részt Ukrajna elleni nagy hatótávolságú rakétacsapások végrehajtásában.
Az ukrán elnök szerint a most megsemmisített repülőgépet is ilyen támadásokra használták az orosz fegyveres erők.
„Jogosan és proaktívan védjük magunkat” – írta Zelenszkij bejegyzésében.
Újabb ukrán csapás Oroszország szívében
Az állítást egyelőre az orosz védelmi minisztérium nem erősítette meg, így a bombázó megsemmisüléséről független megerősítés egyelőre nem áll rendelkezésre. Ha a veszteséget hivatalosan is megerősítik, az újabb jelentős csapást jelenthet az orosz stratégiai légi képességekre, mivel a Tu-95-ösök kulcsszerepet játszanak a nagy hatótávolságú robotrepülőgépek indításában az Ukrajna elleni hadműveletek során.
A közelmúltban Ukrajna több hasonló támadást is végrehajtott: pénteken drónokkal csapást mértek Oroszország legnagyobb olajfinomítójára, a nyugat-szibériai Omszki Finomítóra. A létesítmény évente több mint 20 millió tonna kőolajat dolgoz fel, és kulcsszerepet játszik az orosz üzemanyag-ellátásban, valamint a hadsereg kiszolgálásában is. A támadás után tűz ütött ki az üzemben, amelyet a helyi hatóságok később megfékeztek.
Az ukrán hadvezetés az utóbbi hónapokban egyre nagyobb hangsúlyt fektet az orosz energetikai és katonai infrastruktúra elleni mélységi csapásokra. A cél, hogy csökkentsék Moszkva üzemanyag-ellátási képességeit, valamint megnehezítsék az orosz hadsereg logisztikai támogatását, miközben a frontvonaltól több száz, olykor több mint ezer kilométerre fekvő célpontokat is elérnek.
Súlyos csapás érte Vlagyimir Putyint: leállt Oroszország legnagyobb finomítója az ukrán dróntámadások után
Több száz kilométerre a frontvonaltól ért célba egy ukrán dróncsapás, amely megbénította az omszki olajfinomító működését. A létesítmény Oroszország egyik legfontosabb benzin- és dízelüzemanyag-termelője.