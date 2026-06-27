Putyin a saját hadseregén belüli felkeléstől tarthat - a Kreml vizsgálja a helyzetet

Súlyos figyelmeztetést kapott a Kreml egy orosz veterán közösségi médiás videója nyomán: Alekszandr Lunyin azt állította, hogy az ukrajnai háborúban szolgáló katonák egy része durva visszaéléseket szenved el saját parancsnokaitól, és ha Vlagyimir Putyin nem lép, a hadsereg akár a Kreml ellen is fordíthatja fegyvereit. A történet azonban rövid időn belül fordulatot vett: a férfi később részben visszakozott, miközben a Kreml hivatalosan is jelezte, hogy megvizsgálja az ügyet.

A Kreml vizsgálodik, miután egy influenszer azzal fenygetett, hogy Putyin ellen fordul saját hadserege Fotó: Vyacheslav Oseledko / AFP

A korábban kevéssé ismert, voronyezsi illetőségű Alekszandr Lunyin június 25-én tett közzé videóüzenetet az Instagramon, amely egy nap alatt több mint 12 millió megtekintést ért el. Ez különösen figyelemre méltó Oroszországban, ahol az Instagram blokkolt platformnak számít, eléréséhez jellemzően VPN szükséges.

A Bild cikke szerint, a veterán szerint az ukrajnai fronton katonák ezreit zárhatják gödrökbe, pincékbe vagy ideiglenes fogdákba, mert megtagadták az általa értelmetlennek és öngyilkosnak nevezett parancsok végrehajtását. Lunyin azt is állította, hogy egyes parancsnokok pénzt követelnek a katonáktól, a megtorlások áldozatait pedig eltűntként jelenthetik. Ezeket az állításokat azonban nem támasztotta alá nevekkel, dokumentumokkal vagy más ellenőrizhető bizonyítékokkal.

A videó legerősebb mondata egy Putyinnak címzett ultimátum volt. Lunyin élő televíziós találkozót követelt az orosz elnökkel, és azt üzente: ha erre nem kerül sor, „a hadsereg a Kreml ellen fordítja fegyvereit”. A férfi azt állította, nem csupán saját nevében beszél, hanem elégedetlen katonai és biztonsági körök üzenetét közvetíti, erre azonban szintén nem mutatott bizonyítékot.

A Kreml reagált, de nem Putyin személyesen

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírói kérdésre közölte: tudnak a videóról, de annak tartalmát akkor még nem vizsgálták meg részletesen. A szóvivő szerint az üzenet „furcsa megfogalmazásokat” tartalmaz, ezért előbb át kell tekinteni. Peszkov nem beszélt arról, hogy Putyin személyesen látta-e a felvételt, vagy hogy az elnök rendkívüli intézkedést rendelt-e el.