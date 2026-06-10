Stratégiai nyersanyag-szövetség az Egyesült Államokban: háborús tempóban épül a Kína-mentes hadiipari ellátási lánc

A ritkaföldfémek belföldi hasznosítására szakosodott REalloys szándéknyilatkozatot írt alá a Patriot Exploration & Mining vállalattal. A megállapodás értelmében a REalloys elsőbbségi jogot kap az Appalache-medence több mint 150 feltárt lelőhelyén található, mintegy kétmilliárd tonnára becsült ritkaföldfém-készlet kitermelésének akár 30 százalékára. A lépés nemcsak vállalati szinten, de nemzetstratégiai szempontból is kritikus: az Alabama és Pennsylvania között elterülő régió bőségesen rejt neodímiumot, prazeodímiumot, diszpróziumot és terbiumot. Ez az a négy kulcsfontosságú mágnesfém, amely elengedhetetlen a modern fegyverrendszerek és precíziós rakéták gyártásához, így a Pentagon is élénk érdeklődéssel figyeli a fejleményeket – számol be arról az Origo.

A Pentagon számára is fontos, hogy felpörögjenek az amerikai belföldi ritkaföldfém-projektek (illusztráció) / Fotó: mykhailo pavlenko / Shutterstock

Időprésben a Pentagon: kimerülő raktárak, közelgő határidők

Washington lépéskényszerben van.

Az elhúzódó iráni konfliktus miatt az Egyesült Államok precíziós csapásmérő rakétaarzenáljának csaknem fele kiürült.

A készletek feltöltését azonban drasztikusan nehezíti a szigorú szabályozási környezet: a Pentagon védelmi minisztériumi rendelete értelmében 2027-től teljes tilalom lép életbe a kínai eredetű alapanyagok használatára a hadiipari beszállítói láncokban.

Mivel a határidőig alig több mint fél év van hátra, az amerikai adminisztráció kénytelen szakítani a tisztán piaci alapú megközelítéssel, és masszív állami tőkeinjekciókkal megtámogatni a hazai feldolgozóipart: csak a napokban

67 millió dollárt ítélt meg az Energiaügyi Minisztérium (DoE) közvetlen támogatásként egy louisianai ritkaföldfém-kitermelési projektnek,

az USA Rare Earth számára pedig egy 1,6 milliárd dolláros szövetségi finanszírozási keretet nyitottak meg a texasi bányászati, finomítási és mágnesgyártási kapacitások vertikális bővítésére.

Ezek a fejlemények nem elszigetelt jelenségek, hanem egy tudatosan felépített, Kínát megkerülő globális ritkaföldfém-ellátási hálózat kiépítésének részei.

Több lábra állítják az amerikai ritkaföldfém-beszállítói láncot

A REalloys társaság alig két hónapja jelentette be, hogy felépíti a világ legnagyobb Kínán kívüli nehézritkaföldfém-metallizációs üzemét, miközben az ohiói és a kanadai (Saskatchewan) kapacitásokat is bővíti.

A cél egy olyan, teljesen zárt ellátási lánc létrehozása, amely az alapanyag-kitermeléstől a szétválasztáson és ötvözetgyártáson át egészen a kész mágnesek előállításáig házon belül tartja a folyamatokat.

A vállalat agresszív terjeszkedése mellett a piac többi szereplője is kép lépésben követi az állami megrendeléseket. Az Egyesült Államok egyetlen jelenleg is működő ritkaföldfémbányáját, a kaliforniai Mountain Passt üzemeltető MP Materials már korábban tető alá hozott egy mérföldkőnek számító köz- és magánszféra közötti partnerséget (PPP) a Védelmi Minisztériummal.