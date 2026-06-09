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ritkaföldfémek
Takaicsi Szanae
Kína

Japán érdekében könyörög Washington a kínaiaknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Peking megint bevetette a ritkaföldfémfegyvert. Japán a fejlett technológia jelentős exportőre, így az amerikai gazdaság is megérzi majd a hatást.
M. Cs.
2026.06.09, 16:19

Pekingnél lobbizik az amerikai adminisztráció Japán érdekében, magas rangú kormányzati képviselők kérték kínai partnerüket, hogy Kína újítsa fel a ritkaföldfémek exportját a szigetországnak. Washington ugyanis egyre jobban aggódik amiatt, hogy a kulcsfontosságú alapanyag híján a japán cégek nem tudják majd ellátni globális partnereiket fejlett technológiai termékekkel.

Japán Takaicsi Szanae
Takaicsi Szanae japán kormányfő felbosszantotta Pekinget / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

Kína és Japán között azután vált feszültté a viszony, hogy az akkor újonnan kormányfővé választott Takaicsi Szanae, Kína régi és hangos kritikusa kijelentette: egy esetleges tajvani konfliktus esetén Tokió katonai választ mérlegelhet.

A pekingi kormány erre felszólította a kínaiakat, hogy kerüljék az utazást Japánba, és ismét korlátozta a ritkaföldfémek exportját a szigetországba.

Ezek a kritikus fontosságú anyagok és a belőlük készült, az autóiparban, a robotikában és a védelmi ágazatban széles körben használt mágnesek jelentik az egyik legerősebb fegyvert a kínaiak kezében, amelyet nem is félnek használni.

Japán volt az első ország, amellyel szemben Peking már 2010-ben érvényesítette ezt a dominanciáját,

a szigetország azóta igyekszik alternatív forrásokat keresni nemcsak a szárazföldön, hanem a tengerek mélyén is.

Japán idén alig kap Kínától ritkaföldfémeket

Az erőfeszítéseknek köszönhetően Japán a korábbi 90 helyett már csak nem egészen 60 százalékban függ Kínától a ritkaföldfém-ellátás terén, de ez is éppen elég ahhoz, hogy az új tilalom fennakadásokat okozzon.

Chikyu unveiled to media in Shizuoka, Japan
A japánok a tenger mélyén is keresik a ritkaföldfémeket / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

A Nikkei Asia tudósítása szerint éves összehasonlításban 

  • márciusban 88, 
  • áprilisban 82 

százalékkal zuhant a szigetországba irányuló kínai ritkaföldfémexport. Ezen belül a lézerrel felszerelt orvostechnikai eszközökben és a csipgyártó berendezésekben, valamint a repülőgép- és űrhajózási területen létfontosságú ittrium exportja a január–áprilisi időszakban több mint 90 százalékkal esett vissza, az elektromos autók motorjához szükséges mágnesek gyártására használt 

diszpróziumé és terbiumé pedig ugyanebben az időszakba nullára.

Aggasztják a várható fennakadások Washingtont

Az ellátási láncokban várhatóan hamarosan jelentkező fennakadások pedig egyre jobban aggasztják Washingtont, mert az amerikai gazdaságot is befolyásolhatja, ha sokáig elhúzódik.

Rare Earth Industry
Kína fegyverként használja a dominanciáját / Fotó: CFoto via AFP

Japán emellett a fejlett diagnosztikai berendezések, például az MRI-szkennerek vezető gyártója is, így ezeknek az eszközöknek a beszerzése is nehezebbé válhat az Egyesült Államokban.

A Nikkei Asia több amerikai és japán diplomáciai forrásból szerzett információja szerint a Tokiót sújtó exportkorlátozás és tilalom szóba került Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes májusi tárgyalásán, valamint a legfejlettebb országokat tömörítő G7 pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek tanácskozásán, és 

szerepel a G7 júniusi csúcstalálkozójának a napirendjén is.

Amerikai források azt nem árulták el, hogyan reagáltak Pekingben a washingtoni közbejárásra, de Tokiónak feltett szándéka folytatni az együttműködést ezen a téren is az Egyesült Államokkal, és közösen erőteljes diplomáciai erőfeszítéseket tenni a kínai kormánynál.

 

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