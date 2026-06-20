Donald Trump amerikai elnök személyes megbízottja és Irán külügyminisztere is Svájcba tartanak, a béketárgyalások helyszínére – írja a Reuters az Axios információira hivatkova. A hírügynökség azonban megjegyzi, hogy Izrael által szombaton Libanonban végrehajtott, halálos áldozatokat követelő támadások próbára tehetik az iráni háború befejezéséhez kulcsfontosságú új tűzszünetet.

Fotó: Christopher Pike

Trump embere úton van Iránba, de Izrael tovább támad – máris meginoghat a békemegállapodás

A Steve Witkoff és Abbas Araqchi vezette tárgyalások arra irányulnak, hogy a héten megkötött 14 pontból álló ideiglenes megállapodást tartós regionális megállapodássá alakítsák, amely véget vet az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án elindított háborúnak.

De mindössze néhány órával azután, hogy Libanonban tűzszünet lépett életbe Izrael és az Irán által támogatott Hezbollah militáns csoport között, izraeli légicsapások és dróntámadások legalább öt ember halálát okozták szombaton.

A libanoni harcok leállítása feltétele annak, hogy megkezdődjenek a 60 napos amerikai-iráni tárgyalások, amelyek célja az iráni nukleáris programmal kapcsolatos viták és más kényes kérdések rendezése, amelyek egy tartósabb megállapodás megkötéséhez szükségesek, amely kulcsfontosságú a Hormuzi-szoros újranyitásához és a globális olajkészletek stabilizálásához.

Péntek délután lépett életbe a libanoni tűzszünet

A libanoni tűzszünet pénteken délután 4 óra körül (13:00 GMT) lépett életbe Libanonban egy tűzcsere után – közölte egy magas rangú amerikai tisztviselő. A Hezbollah két forrása és egy magas rangú izraeli tisztviselő megerősítette a tűzszünetet.

Izraeli harci repülőgépek és drónok azonban éjjel és szombat reggel sorozatos csapásokat mértek Nabatieh területére, lakóépületeket rombolva le, miközben izraeli tüzérség hajnal előtt lőtte Nabatieh-t és külvárosát – közölte a libanoni állami NNA hírügynökség. Izrael nem kommentálta azonnal az NNA jelentését.

A Reuters emlékeztet arra, hogy J. D. Vance alelnök csütörtökön lemondta a svájci hegycsúcson fekvő Bürgenstockba tervezett utazást, mivel a technikai tárgyalások előkészületei már előrehaladott ütemben haladtak, Izrael és a Hezbollah között fokozódó feszültség közepette.













