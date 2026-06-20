Nem csitul a botrány Donald Trump felháborító mondata után: az olaszok már az elnök mentális állapotát is megkérdőjelezik, Meloni sejtelmes üzenetet küldött

„Természetesen aggódom, nem hiszem, hogy még vége” – ezt mondta Giorgia Meloni miniszterelnök, miután az elhagyta a brüsszeli Európa épületet, és újságírók arról kérdezték, hogy vége a diplomáciai botránynak, amit előző nap kirobbant Donald Trump egy megjegyzése miatt. Az amerikai elnök a G7-es csúcs után ugyanis óriási botrányt okozott egy kijelentésével, amikor azt mondta, hogy Meloni szinte "könyörgött" neki egy közös fényképért.

Nem csitul a botrány Donald Trump felháborító mondata után: az olaszok az elnök mentális állapotát kérdőjelezik meg, miközben Meloni sejtelmes üzenetet küldött, Fotó: NurPhoto via AFP

Nem csitul a botrány: az olaszok már Donald Trump mentális állapotát firtatják – Meloni sejtelmes üzenetet küldött

Erre válaszul Antonio Tajani olasz külügyminiszter közleményében „súlyosnak és sértőnek” nevezte Trump szavait, amelyek szerinte nemcsak Melonit, hanem egész Olaszországot sértik.

Tajani emiatt lemondta a vasárnapra és hétfőre tervezett washingtoni látogatását.

Giorgia Meloni közösségi oldalán reagált a történtekre. Az olasz miniszterelnök azt írta, megdöbbentették Trump kijelentései, és azok egyszerűen nem felelnek meg a valóságnak.

Sem én, sem Olaszország nem könyörög

– fogalmazott.

A konfliktus azért különösen figyelemre méltó, mert Meloni korábban az egyik legközelebbi európai politikai partnerének számított Trumpnak. Politikai nézeteik több kérdésben is közel álltak egymáshoz, különösen a bevándorlás ügyében. Meloni ráadásul egyedüli európai kormányfőként részt vett Trump 2025-ös beiktatásán.

A történet azonban nem állt meg, szombaton szinte az összes híres olasz lap vezető cikkben írt a diplomáciai botrányról. Sőt, egys lapok odáig mentek, hogy már Donald Trump mentális egészségét kezdték el kérdőre vonni.

A Il Giornale azt írta, hogy a miniszterelnök stábja, akikkel az Európai Tanács ülésének befejezése után találkozott, állítólag az amerikai elnök mentális egészségére hivatkozva magyarázta a vezetővel szemben tett kijelentéseit, akit tegnapig az Atlanti-óceánon inneni oldalán az egyik legközelebbi szövetségesének tartottak. Nem világos, hogy Meloni válasza előtt történt-e bármilyen kísérlet a tisztázásra a Fehér Ház stábjával, de kijelentései keménysége miatt ez sikertelen lett volna.