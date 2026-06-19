Bejelentették, új pláza épül Magyarországon: meglepő lehet a vidéki helyszín, egyhektáros területen húzzák fel – máris kitört az ellenállás

Új kereskedelmi központ épülhet Hódmezővásárhelyen az Aldi és a vasúti töltés közötti területen. A beruházás akár 50 embernek is munkát adhat, miközben a tervezett pláza már most komoly vitákat váltott ki a városban – írta a hodpress.hu.

Régészeti feltárás zajlik az Aldi melletti területen, ahol a tervek szerint egy több üzletből álló pláza épülhet / Fotó: FOTOGRIN

Napok óta találgatások keringtek a hódmezővásárhelyi közösségi oldalakon az Aldi és a vasúti töltés közötti területen zajló munkálatokkal kapcsolatban. A kérdésre végül Márki-Zay Péter polgármester adott választ: a területen egy új kereskedelmi központ, vagyis egy több üzletből álló pláza épülhet a következő években.

A városvezető a VTV Időben című műsorában beszélt arról, hogy jelenleg még nem az építkezés kezdődött meg, hanem a beruházások előtt kötelező régészeti feltárás zajlik.

Ez az első lépése annak a fejlesztésnek, amely jelentősen átalakíthatja a város egyik fontos kereskedelmi övezetét.

A beruházás alapját egy tavaly lezárult értékesítési folyamat adja. A hódmezővásárhelyi közgyűlés még 2025 januárjában döntött arról, hogy értékesíti a belterületi, közel egyhektáros, pontosan 9779 négyzetméteres önkormányzati ingatlant. A nyilvános pályázatot végül a SÜD-BAU Kft. nyerte meg, amely kereskedelmi célú fejlesztést vállalt a területen.

Az üzlet a város számára is jelentős bevételt hozott. Márki-Zay Péter szerint az önkormányzat nettó mintegy 160 millió forinthoz jutott az értékesítésből, míg a teljes bevétel meghaladta a 200 millió forintot. Ez olyan forrás, amelyet a város más fejlesztésekre és beruházásokra fordíthat.

A szerződés ugyanakkor szigorú feltételeket tartalmaz. A beruházónak a tulajdonjog bejegyzésétől számított négy éven belül be kell építenie a területet, és használatbavételi engedéllyel rendelkező épületet kell létrehoznia. A kötelezettség teljesítését beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelési tilalom biztosítja.

Ha a fejlesztés nem készül el határidőre, a cégnek a nettó vételár felének megfelelő kötbért kell fizetnie az önkormányzatnak. Ez több tízmillió forintos tételt jelenthet. Különösen indokolt esetben a közgyűlés legfeljebb két év haladékot adhat.