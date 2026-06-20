Ausztria másképp gondol a vendégmunkásra, mint Magyar Péter: már minden ötödik dolgozó külföldi, nélkülük minden leáll

Ausztria munkaerőpiaca az elmúlt két évtizedben látványosan átalakult. Míg 2005-ben a munkavállalók 9,5 százaléka volt külföldi állampolgár, addig 2025-re ez az arány 21,2 százalékra emelkedett, vagyis már több mint minden ötödik dolgozó nem osztrák állampolgár.

Politikai vita ugyan zajlik van Ausztriában, de a gazdaság ragaszkodik a külföldi munkavállalókhoz / Fotó: Es sarawuth

Számuk tavaly megközelítette a 954 ezret, miközben az országban összesen 4,5 millióan álltak alkalmazásban. Az osztrák statisztikai hivatal adatai szerint a foglalkoztatás bővülésének egyik legfontosabb motorját éppen a külföldi munkavállalók jelentették: az elmúlt húsz évben több mint 750 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, és ennek jelentős része a bevándorlásnak köszönhető.

A turizmustól az autóiparig mindenhol ott vannak

Ausztriában a külföldi munkavállalók jelenléte jóval szélesebb körű, mint a régió több más országában. A vendéglátásban és a turizmusban gyakorlatilag nélkülözhetetlenek, de az egészségügyben, az építőiparban, a mezőgazdaságban és az iparban is egyre nagyobb arányt képviselnek. A közép- és kelet-európai országokból érkező nők például meghatározó szerepet játszanak az idősgondozásban, amely az egyik legnagyobb munkaerőhiánnyal küzdő ágazat.

Az iparban különösen fontos a külföldiek szerepe

Ausztria egyik legnagyobb exportágazata az autóipar, ahol a világ számos vezető vállalata rendelkezik gyártóbázissal vagy fejlesztőközponttal. A grazi üzemben működő Magna Steyr a világ egyik legnagyobb szerződéses autógyártója, amely jelenleg többek között a Mercedes-Benz G-osztályát, a BMW Z4-et és a Toyota GR Suprát gyártja. A felső-ausztriai Steyr városában működő BMW-gyár pedig a német konszern egyik legfontosabb motorgyártó és hajtáslánc-fejlesztő központja. Az iparág és a beszállítói lánc egyre inkább külföldi szakemberekre és betanított munkásokra támaszkodik.

A vállalatok szerint erre szükség is van: Ausztriában jelenleg közel 150 ezer szakember hiányzik, az EY felmérése szerint pedig a cégek 67 százaléka a munkaerőhiányt tartja a legnagyobb üzleti kockázatnak, még az energiaáraknál vagy az inflációnál is nagyobbnak.