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Zelenszkij
Andrij Szibiha
Karol Nawrocki
Lengyelország

Áll a bál Lengyelország és Ukrajna között Zelenszkij megalázása után: az ukrán külügyminiszter visszaadta a kitüntetését és kemény üzenetet küldött Nawrockinak

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Tovább fokozódik a feszültség Lengyelország és Ukrajna között, miután pénteken a legyel elnök, Nawroczki bejelentette, hogy visszavonja az ukrán államfő kitüntetését. Most reagált az ukrán külügyminiszter, aki hasonló lépésre készül.
Járdi Roland
2026.06.20, 07:40
Frissítve: 2026.06.20, 07:41

Nem csitulnak a kedélyek Lengyelország és Ukrajna között, miután Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken úgy döntött, hogy megfosztja Volodimir Zelenszkij elnököt a Fehér Sas Rendtől. Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy visszaad egy magas lengyel állami kitüntetést.

Zelenszkij
Áll a bál Lengyelország és Ukrajna között Zelenszkij megalázása után: az ukrán külügyminiszter visszaadta a kitüntetését és kemény üzenetet küldött Nawrockinak Fotó: AFP

Áll a bál Lengyelország és Ukrajna között Zelenszkij megalázása után: az ukrán külügyminiszter visszaadta a kitüntetését és kemény üzenetet küldött Nawrockinak

Sibiha a Facebookon azt írta, hogy a lengyel elnök döntése stratégiai hiba, amely csak Moszkvának kedvez.

Sajnáljuk, hogy Varsóban eluralkodtak az érzelmek, és arra késztették a lengyel politikusokat, hogy indokolatlan, impulzív és tiszteletlen lépéseket tegyenek, amelyek nemcsak Zelenszkij elnök, hanem mindenekelőtt az ukrán állam ellen irányultak

 – írta Sibiha.

„Ilyen felelőtlen cselekedetek fényében nem látom lehetőségét annak, hogy továbbra is megtartsam a Lengyel Köztársaság magas állami kitüntetését, a Lengyel Köztársasági Érdemrend Parancsnoki Keresztjét csillaggal, amelyet 2022 októberében adományoztak nekem. Hamarosan vissza fogom adni Lengyelországnak” – jelentette be.

Hozzátette, hogy nem díjakról van szó, hanem kölcsönös kapcsolatokról, megjegyezve, hogy Ukrajna mindig is a kölcsönös tiszteleten alapuló megközelítést szorgalmazta, még a nehéz és érzékeny kérdésekben is. „Ez azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk egymás döntéseit, még akkor is, ha nem értünk egyet velük. Ahogy mondani szokás, megegyezhetünk abban, hogy nem értünk egyet. Soha nem akartuk ezt a konfliktust” – állította.

Úgy véli, hogy a jelenlegi eszkaláció, mindazt figyelembe véve, amit eddig tettek, kontraproduktív és szükségtelen mind az ukránok, mind a lengyelek számára. „Sajnáljuk, hogy a lengyel fél a megoldás keresése helyett úgy döntött, hogy elfogadhatatlan és aránytalan szintre fokozza a helyzetet".

"Egyetlen másik ország elnöke sem fogja nekünk diktálni a történelmünket” – mondta Sibiha.

Az ügy akkora visszhangot váltott ki Lengyelországban, hogy még Donald Tusk miniszterelnök is közvetlen párbeszédre szólította fel Nawrockit és Zelenszkijt. Tusk arra figyelmeztetett, hogy a két ország közötti konfliktus végső soron Moszkva érdekeit szolgálhatja, miközben Lengyelország továbbra is Ukrajna egyik legfontosabb európai támogatója.

Lengyelországban hírhedt az UPA

Egyes ukránok az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) tagjait a Szovjetunió és a náci Németország elleni ellenállás hőseinek, valamint az ukrán Moszkva elleni küzdelem szimbólumainak tartják. De az UPA részt vett a volhíniai mészárlásokban is, egy 1943 és 1945 közötti mészárlássorozatban, amelyben lengyel források szerint az ukrán nacionalisták mintegy 100 000 lengyelt öltek meg. 

 

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