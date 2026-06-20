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Írország

Borzasztót műveltek a multik a dúsgazdag országgal: megtizedelték, és megérezte egész Európa

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A nagyjából 5,4 milliós lakossággal rendelkező ország az EU legkisebb tagországai közé tartozik. Ennek ellenére a GDP-je úgy beszakadt az első negyedévben, hogy az egész euróövezetet magával rántotta.
Murányi Ernő
2026.06.20, 06:15

Az Európai Unió egyik legfejlettebb országának, Írországnak a GDP-je brutális mértékben, 12,1 százalékkal csökkent 2026 első negyedévében az előző három hónaphoz képest. A beszakadás olyan mértékű volt, hogy váratlanul 0,2 százalékos visszaesést okozott az egész euróövezet gazdaságában a felülvizsgált becslés szerint.

GDP Thousands Rally Against Mass Immigration In Dublin
Döbbenet: összeomlott a dúsgazdag nyugati ország GDP-je  / Fotó: NurPhoto via AFP

Megdöbbentő adat

Az európai statisztikai hivatal, azaz az Eurostat eredetileg 0,1 százalékos első negyedéves növekedést a 21 országot magában foglaló zónától az előző három hónapos időszakhoz képest, ám Írország példátlan visszaesése szó szerint keresztülhúzta a számításait. A legfrissebb becslés szerint ugyanis az ír GDP hatszor akkorát zsugorodott, mint ahogy azt az első előrejelzésben saccolták.

Írország bruttó nemzeti terméke persze közismerten rendkívül volatilis, mivel torzítják azok a határokon átnyúló irdatlan pénzügyi folyamatok, amelyeket a szigetországban európai központtal rendelkező multinacionális vállalatok mozgatnak.

Megdöbbentő az ír GDP 12,1 százalékos csökkenése, illetve az, hogy mínuszba tudta fordítani az egész euróövezet gazdaságát, miközben Írország a zóna GDP-jének körülbelül mindössze 4 százalékát teszi ki 

- mondta Rory Fennessy, az Oxford Economics tanácsadó cég vezető közgazdásza.

Írország nélkül számítva az euróövezet növekedése továbbra is figyelemre méltóan stabil, negyedévente körülbelül 0,2 százalék – tette hozzá Fennessy ügyfeleknek szóló jegyzetében.

Az ír GDP  a multik játékszere

Claus Vistesen, a Pantheon Macroeconomics munkatársa pedig azt jegyezte meg, hogy lehetetlen bármilyen pontossággal megjósolni az ír GDP-t. Hozzátette, hogy az ír GDP korrekciója elkerülhetetlen volt a tavalyi váratlan növekedés után.

Az ország legnagyobb kereskedelmi bankja, a Bank of Ireland pedig azt jelentette ki, hogy a számok már megint nem adnak semmiféle érdemi útmutatót az ír gazdaság valós teljesítményére nézve, mivel a GDP 12 százalékos zuhanását csak néhány gyógyszeripari multi idézte elő.

Az Írországot  globális központjukként használó gyógyszeripari vállalatok ugyanis tavaly, Donald Trump amerikai elnök vámemelésének hatályba lépése előtt extrém módon felpörgették az exportjukat, hogy még a megemelt vámok életbe lépése előtt vigyék be termékeiket az Egyesült Államokba, aminek következményeként az idei első negyedévben nagyon visszaesett a kivitelük - tette hozzá a Bank of Ireland.

Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a tárgyidőszakban 

  • a multinacionális vállalatok által dominált ágazatok 27,1 százalékkal zsugorodtak, 
  • míg a hazai iparágak 0,4 százalékkal nőttek az ír Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. 

Mindenesetre az első negyedéves adatok igazolják, hogy bár Írország bruttó hazai terméke kivételesen magas, ez elsősorban a hatalmas multinacionális vállalatok – különösen a gyógyszeripari és technológiai szektorban működők – túlméretezett jelenléte miatt van így, amelyek Írországot használják európai vagy globális központjukként. 

Ezek a vállalatok milliárdos globális profitjukat és a szellemi tulajdonjogukra kapott bevételeiket ír leányvállalataikra központjukra könyvelik, mesterségesen felfújva az ország gazdasági teljesítményét. Bár ezek a multinacionális tevékenységek papíron hihetetlenül gazdagnak mutatják Írországot, ez nem tükrözik pontosan a mindennapi ír háztartások tényleges jövedelmét, valamint vagyonát. 

 

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