Horvátország most ez a csatát kiütéssel megnyerte: az erős forint a legrosszabb hír a Balatonnak, amit idén kaphatott

A magyar turisták körében évről évre a horvát tengerpart számít az első számú nyári úti célnak. Tavaly mintegy 760 ezer magyar választotta az Adriát. Bár ezzel a küldő országok rangsorában előkelő helyen szerepelünk, még mindig messze elmaradunk a német, az osztrák vagy a lengyel turistáktól, akik milliós nagyságrendben érkeznek minden nyaranta a horvát tengerpartra.

Horvátország most ez a csatát kiütéssel megnyerte: az erős forint nagyon rossz hír a Balatonnak / Fotó: Járdi Roland

Horvátország kiütéssel győzött: az erős forint és az olcsó repülőjegy végérvényesen beteheti a kaput a Balatonnak – nagyon rossz hírünk van a vendéglátósoknak

Horvátország ennek ellenére fontos viszonyítási ponttá vált a magyar, azon belül is a balatoni turizmus számára. Az összehasonlítás persze sokszor sántít, hiszen a két úti cél nem feltétlenül egymás közvetlen versenytársa, és az utazóközönség is részben eltérő. A közbeszéd azonban előszeretettel állítja egymás mellé a Balatont és az Adriát, kiemelve a különbségeket és a hasonlóságokat.

Talán éppen ez vezetett ahhoz, hogy idén mi is Horvátországot választottuk úti célként. Június eleje ideális időszak a nyaralásra: ilyenkor még nincs elviselhetetlen hőség, és a főszezonra jellemző tömegek sem jelentek meg. A horvát tengerpart sem volt kivétel.

Bár az idei szezon kifejezetten erősnek ígérkezik, amit a legfrissebb, májusi adatok is alátámasztanak, tömegnyomorral vagy zsúfolt strandokkal egyelőre nem találkoztunk.

Így volt ez a Makarska Riviéra egyik legismertebb településén, Brelában is. A Splittől mintegy 40 kilométerre fekvő község legismertebb látványossága a Punta Rata strand, amely méltán híres. 2004-ben a Forbes magazin a világ tíz legszebb strandja közé válaszotta, minden adott volt tehát ahhoz, hogy turisták tömegei lepjenek el mindent. Ehhez képest bőven akadt hely a parton, az éttermekben pedig leginkább német, lengyel és horvát családokkal találkoztunk.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a valódi rohamra Horvátországban még várni kell. Németország utolsó két tartományában csak július első hetében ér véget a tanítás, így a főszezon is igazán csak akkor indul majd be. Persze mindig vannak kivételek. Dubrovnik például már június elején is zsúfolásig megtelt turistákkal. A Trónok harca forgatása óta a város népszerűsége szinte töretlen, különösen az óvárosé, amely a sorozat számos ikonikus jelenetének adott helyszínt. A turistadömping a nyári hónapokban már-már Velencét vagy Barcelonát idézi, ami a városvezetést is lépésre kényszerítette.