Trump luxusajándéka: az amerikai elnök bemutatta Katar repülő palotáját, amely az új Air Force One lesz – videó
A Boeing 747-8-as típusú repülőgépet a katari kormány 2025 májusában adományozta az Egyesült Államoknak, hivatalos közlések szerint „feltétel nélküli” ajándékként.
Ahhoz, hogy a jármű megfeleljen a szigorú biztonsági és műszaki előírásoknak számos költséges átalakításra volt szükség, így a munkálatok összköltsége becslések szerint megközelíti a 400 millió dollárt, ami nagyjából 122,7 milliárd forintnak felel meg.
A repülőgép átalakításáról
A légierő tájékoztatása szerint az elvégzett munkák elsősorban biztonsági fejlesztések voltak, de ezenkívül átalakításra kerültek
- a műveleti kommunikációs rendszerek,
- az üzemeltetéshez szükséges rendszerek,
- valamint egyéb fedélzeti rendszerek is.
A technikusok továbbá tüzetesen átvizsgálták a repülőgépet és minden potenciális veszélyforrást semlegesítettek.
A gép belső terei csupán minimálisan változtak meg, mivel alapvetően egy luxuskivitelű 747-8-as-ról van szó. Az amerikai, Boeing repülőgépgyártó vállalat kifejezetten üzleti megrendelők részére is készít egyedi tervezésű Jumbokat. A legnagyobb átalakuláson a gép külseje ment át: teljesen új, piros, fehér, kék és arany festést kapott, amit Donald Trump személyesen választott ki. Ez azért is különleges, mivel az elnöki különgépek fényezése a Kennedy-korszak óta világoskék-fehér volt.
Donald Trump elégedett az új repülőgéppel
Ennek a repülőgépnek a kivitelezése olyan, hogy ha meglátják, nem fogják elhinni − mondta látható örömmel az amerikai elnök, majd felsorolta mivel a legelégedetteb:
Valójában a faanyagok minősége, az anyagok minősége, a hajtóművek minősége – ezek a hajtóművek a legkiválóbbak, a legjobbak a világon, nincs hozzájuk fogható.
Ezután köszönetet mondott az ajándékért a katari emírnek.
Nem mindenkinek tetszett az ajándék
Amikor tavaly nyilvánosságra került, hogy Katar egy repülőgépet adományoz az Egyesült Államoknak, akkor a hírt sokan negatívan kommentálták. Mindkét politikai oldalról érkezett bírálat. A kritikusok szerint egy ilyen magas értékű ajándék elfogadása összeférhetetlenségi kockázatot jelenthet, továbbá alkotmányellenes is lehet.
Ez azért fordulhatott elő, mivel a szövetségi jogszabályok szerint az amerikai tisztségviselők csak 480 dollár alatti értékű ajándékokat fogadhatnak el. Ezzel szemben a Fehér Ház kommunikációja szerint a repülőgép teljesen jogszerű keretek között került az Egyesült Államok birtokába, továbbá ígéret érkezett arra is, hogy miután Donald Trump hivatali idejét letölti, a 747-es az elnöki könyvtár birtokába kerül.
Átmeneti állapot
A légierő közlése szerint az új repülőgépet átmeneti jelleggel használja majd az elnök, amíg a Boeing nem szállítja le a régóta megrendelt, két VC–25B típusú repülőgépet. Később ezek lesznek majd az Air Force One flotta tagjai, ám gyártásuk jelentős csúszásban van.