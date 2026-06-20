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Trump luxusajándéka: az amerikai elnök bemutatta Katar repülő palotáját, amely az új Air Force One lesz – videó

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Donald Trump bemutatta az amerikai légierő kötelékének legkényelmesebb járművét. Az ajándékba kapott repülőgép átalakítása hosszú ideig tartott és költséges volt, de a munkálatok befejeződtek. Már csupán a próbarepülések sorozata van hátra.
Nagy Krisztián
2026.06.20, 10:46
Frissítve: 2026.06.20, 10:56

A Boeing 747-8-as típusú repülőgépet a katari kormány 2025 májusában adományozta az Egyesült Államoknak, hivatalos közlések szerint „feltétel nélküli” ajándékként.

Donald Trump és az új repülőgép
Donald Trump és az új repülőgép / Fotó: AFP

Ahhoz, hogy a jármű megfeleljen a szigorú biztonsági és műszaki előírásoknak számos költséges átalakításra volt szükség, így a munkálatok összköltsége becslések szerint megközelíti a 400 millió dollárt, ami nagyjából 122,7 milliárd forintnak felel meg.

A repülőgép átalakításáról

A légierő tájékoztatása szerint az elvégzett munkák elsősorban biztonsági fejlesztések voltak, de ezenkívül átalakításra kerültek

  • a műveleti kommunikációs rendszerek,
  • az üzemeltetéshez szükséges rendszerek,
  • valamint egyéb fedélzeti rendszerek is.

A  technikusok továbbá tüzetesen átvizsgálták a repülőgépet és minden potenciális veszélyforrást semlegesítettek.

A gép belső terei csupán minimálisan változtak meg, mivel alapvetően egy luxuskivitelű 747-8-as-ról van szó. Az amerikai, Boeing repülőgépgyártó vállalat kifejezetten üzleti megrendelők részére is készít egyedi tervezésű Jumbokat. A legnagyobb átalakuláson a gép külseje ment át: teljesen új, piros, fehér, kék és arany festést kapott, amit Donald Trump személyesen választott ki. Ez azért is különleges, mivel az elnöki különgépek fényezése a Kennedy-korszak óta világoskék-fehér volt.

Donald Trump elégedett az új repülőgéppel

Ennek a repülőgépnek a kivitelezése olyan, hogy ha meglátják, nem fogják elhinni − mondta látható örömmel az amerikai elnök, majd felsorolta mivel a legelégedetteb:

Valójában a faanyagok minősége, az anyagok minősége, a hajtóművek minősége – ezek a hajtóművek a legkiválóbbak, a legjobbak a világon, nincs hozzájuk fogható.

Ezután köszönetet mondott az ajándékért a katari emírnek.

Nem mindenkinek tetszett az ajándék

Amikor tavaly nyilvánosságra került, hogy Katar egy repülőgépet adományoz az Egyesült Államoknak, akkor a hírt sokan negatívan kommentálták. Mindkét politikai oldalról érkezett bírálat. A kritikusok szerint egy ilyen magas értékű ajándék elfogadása összeférhetetlenségi kockázatot jelenthet, továbbá alkotmányellenes is lehet.

Ez azért fordulhatott elő, mivel a szövetségi jogszabályok szerint az amerikai tisztségviselők csak 480 dollár alatti értékű ajándékokat fogadhatnak el. Ezzel szemben a Fehér Ház kommunikációja szerint a repülőgép teljesen jogszerű keretek között került az Egyesült Államok birtokába, továbbá ígéret érkezett arra is, hogy miután Donald Trump hivatali idejét letölti, a 747-es az elnöki könyvtár birtokába kerül.

Átmeneti állapot

A légierő közlése szerint az új repülőgépet átmeneti jelleggel használja majd az elnök, amíg a Boeing nem szállítja le a régóta megrendelt, két VC–25B típusú repülőgépet. Később ezek lesznek majd az Air Force One flotta tagjai, ám gyártásuk jelentős csúszásban van.

 

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