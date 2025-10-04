Nagyon rosszkor jöttek ki ezek a számok: importtilalmat prédikál az USA Európának, közben betáraz az orosz uránból

Oroszország volt tavaly is az Egyesült Államok legnagyobb nukleáris reaktorüzemanyag-szállítója. Pedig 2024 májusában törvénybe iktatták a dúsított urán importját az országból – idézi az amerikai energiaügyi minisztérium adatait a Bloomberg.

Nagyon kell az orosz dúsított urán az Egyesült Államoknak / Fotó: Roszatom

Az Energiaügyi Információs Hivatal jelentése szerint Oroszországból származott az amerikai kereskedelmi reaktorflottában felhasznált dúsított urán 20 százaléka a 2023-as közel 27 százalék után.

A szállítmányok folytatódtak, annak ellenére, hogy a Kreml ukrajnai inváziója után amerikai törvény tiltotta a termék bevitelét. A 2024 augusztusában hatályba lépett tilalom azonban lehetővé teszi, hogy az Energiaügyi Minisztérium 2028-ig felmentéseket adjon ki, ha

nincs alternatív forrás,

vagy ha az importot nemzeti érdekűnek ítéli.

A felmentést kapók között van a Constellation Energy Corp. és a Centrus Energy Corp.

Kicsit rossz volt az időzítés

A számok akkor jelentek meg, amikor a Trump-adminisztráció arra sürgeti Európát és más országokat, hogy csökkentsék az orosz olajtól és földgáztól való függésüket. A kongresszus tavaly dollármilliárdokat adott az Energiaügyi Minisztériumnak, hogy felélessze az ország szinte szunnyadó reaktorüzemanyag-termelő kapacitását. Hamarosan meg is kezdhetik ezen források folyósítását.

Az orosz állami Roszatom kulcsszereplő a globális uránátalakítás és -dúsítás piacán. Komplexuma négy üzemből áll, ezek Angarszkban, Zelenogorszkban, Novouralszkban és Szeverszkben működnek. A dúsított urántermék egy részét a Roszatom saját üzemeibe szállítják, ahol abból nukleáris üzemanyag készül. A fennmaradó rész a világpiacra kerül a Tenex cégen keresztül. A vállalat külföldi tervezésű atomerőműveket üzemeltető energiacégeket lát el Európában, Amerikában, Ázsiában és Afrikában, és több mint 60 éve jelentős részét biztosítja a külföldi tervezésű reaktorok által igényelt urándúsítási szolgáltatásoknak.

Bővült az urán tavalyi piaca

Tavaly a világon összesen 19,6 milliárd dollár értékben exportáltak uránt. Ez 47,3 százalékkal nagyobb a 2023-as adatnál, és 250,8 százalékkal a 2020-asnál a Tendata adatai szerint, amely három fő terméktípusról ír. A természetes urán legnagyobb eladója Kazahsztán volt, amely a 4,5 milliárd dolláros kivitelével a piac 4,8 százalékát ellenőrizte. Mögötte Kanada állt 3,3 milliárd dollárral, majd az Egyesült Államok következett 963 millió dollárral. Oroszországra a nyolcadik hely jutott, közel 45 millió dollárral.