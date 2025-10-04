Nagyon rosszkor jöttek ki ezek a számok: importtilalmat prédikál az USA Európának, közben betáraz az orosz uránból

Oroszország volt tavaly is az Egyesült Államok legnagyobb nukleáris reaktorüzemanyag-szállítója. Pedig 2024 májusában törvénybe iktatták a dúsított urán importját az országból – idézi az amerikai energiaügyi minisztérium adatait a Bloomberg.
Az Energiaügyi Információs Hivatal jelentése szerint Oroszországból származott az amerikai kereskedelmi reaktorflottában felhasznált dúsított urán 20 százaléka a 2023-as közel 27 százalék után.
A szállítmányok folytatódtak, annak ellenére, hogy a Kreml ukrajnai inváziója után amerikai törvény tiltotta a termék bevitelét. A 2024 augusztusában hatályba lépett tilalom azonban lehetővé teszi, hogy az Energiaügyi Minisztérium 2028-ig felmentéseket adjon ki, ha
A felmentést kapók között van a Constellation Energy Corp. és a Centrus Energy Corp.
A számok akkor jelentek meg, amikor a Trump-adminisztráció arra sürgeti Európát és más országokat, hogy csökkentsék az orosz olajtól és földgáztól való függésüket. A kongresszus tavaly dollármilliárdokat adott az Energiaügyi Minisztériumnak, hogy felélessze az ország szinte szunnyadó reaktorüzemanyag-termelő kapacitását. Hamarosan meg is kezdhetik ezen források folyósítását.
Az orosz állami Roszatom kulcsszereplő a globális uránátalakítás és -dúsítás piacán. Komplexuma négy üzemből áll, ezek Angarszkban, Zelenogorszkban, Novouralszkban és Szeverszkben működnek. A dúsított urántermék egy részét a Roszatom saját üzemeibe szállítják, ahol abból nukleáris üzemanyag készül. A fennmaradó rész a világpiacra kerül a Tenex cégen keresztül. A vállalat külföldi tervezésű atomerőműveket üzemeltető energiacégeket lát el Európában, Amerikában, Ázsiában és Afrikában, és több mint 60 éve jelentős részét biztosítja a külföldi tervezésű reaktorok által igényelt urándúsítási szolgáltatásoknak.
Tavaly a világon összesen 19,6 milliárd dollár értékben exportáltak uránt. Ez 47,3 százalékkal nagyobb a 2023-as adatnál, és 250,8 százalékkal a 2020-asnál a Tendata adatai szerint, amely három fő terméktípusról ír. A természetes urán legnagyobb eladója Kazahsztán volt, amely a 4,5 milliárd dolláros kivitelével a piac 4,8 százalékát ellenőrizte. Mögötte Kanada állt 3,3 milliárd dollárral, majd az Egyesült Államok következett 963 millió dollárral. Oroszországra a nyolcadik hely jutott, közel 45 millió dollárral.
A dúsítotturán-eladásokat Franciaország vezette 3,1 milliárd dolláros bevétellel és 30,1 százalékos piaci súllyal. A második Oroszország volt (2,8 milliárd dollár és 27,4 százalék), a harmadik pedig Hollandia (2,4 milliárd dollár és 23,7 százalék).
A szegényített (depleted) urán kivitelében Dél-Afrika állt az élen 6 millió dollárral és 72,5 százalékos részesedéssel. Oroszország nincs az első tizenöt között.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.