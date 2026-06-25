Teljes abszurditásba fordulhatnak a zöld befektetések – kritikák áradata zúdul az EU döntésére
Az Európai Unió tagországainak kormányai egy ideje azt állítják, hogy támogatják a fosszilis tüzelőanyagokról való átállást. Amikor azonban a nagy olajvállalatokba történő befektetésekről van szó, már korántsem ennyire elkötelezettek a zöld átmenet mellett. Ugyanis az EU-s tagállamok szerdán olyan megállapodásra jutottak, amely megkönnyítené, hogy a zöld tevékenységekre szánt magánbefektetések olyan vállalatokhoz is eljussanak, amelyek új fosszilisenergia-projektek megvalósításán dolgoznak.
A Politico cikke szerint ennek eredményeként azok a nagy olaj- és gázipari vállalatok, amelyek milliárdokat költenek új olajkutak és gázmezők fejlesztésére, továbbra is helyet kaphatnának a fenntartható befektetési alapokban, amennyiben ezzel párhuzamosan szélerőművekbe, napenergiába, hidrogéntechnológiába vagy szén-dioxid-leválasztási és -tárolási megoldásokba is beruháznak.
A javaslat jelentősen felpuhítaná az Európai Bizottság eredeti elképzelését, amelynek célja az volt, hogy több tőke áramoljon azokhoz a vállalatokhoz, amelyek valóban a fenntartható működés irányába mozdulnak el. Ez a kezdeményezés az uniós zöld befektetési szabályozás átfogó reformjának része. A Bizottság célja, hogy a fenntartható finanszírozás ne kizárólag a már most is zöldnek számító vállalatokat támogassa, hanem azokat is, amelyek éppen a zöld átállás folyamatában vannak. Azonban különbséget kíván tenni a valóban fenntartható alapok és az úgynevezett átmeneti alapok között, hogy a befektetők pontosabban lássák, mibe fektetik a pénzüket, valamint hogy visszaszorítsa a pénzügyi szektorban tapasztalható zöldre festést, más néven a greenwashingot.
Nemes cél, vitatható kivitelezés
Habár az Európai Bizottság érvelését, miszerint a vállalatoknak tőkéhez kell jutniuk ahhoz, hogy csökkenthessék szén-dioxid-kibocsátásukat, széles körben elfogadják, a környezetvédelmi szervezetek szerint a tagállamok módosításai ezúttal már túl messzire mennek.
„Ez egyértelműen megnyitja az utat a greenwashing előtt, és elárulja azoknak a befektetőknek és fogyasztóknak a bizalmát, akik abban a hitben fektetik be a pénzüket, hogy fenntartható tevékenységeket támogatnak” – jelentette ki Isabella Ritter, a vállalati fenntarthatóságért kampányoló nonprofit szervezet, a ShareAction vezető szakpolitikai tanácsadója.
A tagállamok szerdai egyeztetésére akkor került sor, amikor Európát rekordokat döntő hőhullám sújtja, egy olyan jelenség, amely a fosszilis tüzelőanyagok elégetése által okozott globális felmelegedés következtében egyre gyakoribbá és intenzívebbé válik.
A vita középpontjában azok a szabályok állnak, amelyek meghatározzák, hogy mely vállalatok kerülhetnek be azokba a befektetési alapokba, amelyeket a lakosság számára a zöld átmenetet elősegítő befektetésekként hirdetnek. Ez az Európai Unió Fenntartható Pénzügyi Közzétételi Rendeletének folyamatban lévő felülvizsgálatának része.
A Bizottság kizárná ezekből az alapokból azokat a vállalatokat, amelyek új fosszilisenergia-projektek feltárásával foglalkoznak, mivel az ilyen tevékenység nem egyeztethető össze a Párizsi Megállapodás céljával, amely az iparosodás előtti szinthez képest legfeljebb 1,5 Celsius-fokos globális felmelegedést irányoz elő. Az uniós kormányok ugyanakkor azt szeretnék, hogy ezek a vállalatok akkor is bekerülhessenek az alapokba, ha éves nettó beruházásaik – azaz tőkekiadásaik – legalább egyötödét zöld projektekre fordítják. Ez összhangban áll a fosszilisenergia-ipar érvelésével, amely szerint az új olaj- és gázprojektek kulcsfontosságúak Európa számára, miközben a kontinens igyekszik csökkenteni függőségét a fosszilis energiahordozók néhány nagy exportőrétől, mint például az orosz-ukrán háború miatt Oroszországtól. Állításuk szerint az iráni háború ezt még sürgetőbbé tette.
A fenntartható finanszírozás szakértői azonban úgy vélik, hogy ez megnehezítené a befektetők számára azoknak a vállalatoknak a támogatását, amelyek hiteles tervvel rendelkeznek a zöld átállásra.
„Lehet vitatkozni a fosszilisenergia-termelés bővítésének pontos meghatározásáról. Azonban egy olyan nagy olajvállalat, amely továbbra is új olajmezőket fejleszt, nem állíthatja hitelesen, hogy átállási folyamatban van, még akkor sem, ha beruházásainak egy része megújuló energiára irányul” – mondta Pierre Garrault, az Európai Fenntartható Befektetési Fórum vezető szakpolitikai tanácsadója.
Kik kerülhessenek be a fenntartható befektetési alapokba?
Az uniós tagállamokat Brüsszelben képviselő Európai Unió Tanácsának még meg kell győznie az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot javaslatának elfogadásáról, mielőtt a szabályokat módosítani lehetne.
Az Európai Bizottság tavaly javasolta a fenntartható finanszírozásról szóló szabályozás felülvizsgálatát, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi előírások bizonytalanságot okoznak azzal kapcsolatban, milyen típusú vállalatok szerepelhetnek a „fenntartható” címkével ellátott befektetési alapokban. A javaslat három kategóriát hozott létre:
- az első a valóban fenntartható vállalatokba befektető alapoké,
- a második azoké, amelyek olyan vállalatokat finanszíroznak, amelyek éppen a zöld átállás folyamatában vannak,
- a harmadik pedig azokat a befektetési alapokat foglalja magában, amelyek figyelembe veszik az alapvető környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) elveket, de ennél nem mennek tovább.
A befektetési alapoknak be kell majd számolniuk arról, hogyan felelnek meg az egyes kategóriák követelményeinek. Az Európai Bizottság szerint az új fosszilisenergia-projekteket fejlesztő vállalatokat ki kell zárni mind a valóban fenntartható, mind az átmeneti alapok köréből, hogy ne vezessék félre azokat, akik megtakarításaikat környezetbarátabb vállalatokba szeretnék befektetni.
A TotalEnergies, mint zöld vállalat?
Az olaj- és gázipari vállalatok azonban ellenezték ezt az elképzelést. A francia TotalEnergies például azzal érvelt, hogy azoknak a vállalatoknak a kizárása, amelyek új olaj- és gázprojektekbe fektetnek be, miközben figyelmen kívül hagyják alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatermeléshez való jelentős és folyamatosan növekvő hozzájárulásukat, gyengíti az Európai Unió által kitűzött kulcsfontosságú célok megvalósítását. Az Eurogas iparági szövetség a kizárást aránytalannak és a célokkal össze nem egyeztethetőnek nevezte.
2024-ben a TotalEnergies 17,8 milliárd dolláros tőkekiadásának több mint egyharmadát – csaknem 6 milliárd dollárt – új olaj- és gázprojektekre fordította, míg az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiákra 27 százalékot, azaz 4,8 milliárd dollárt költött. Ha az uniós tagállamok elképzelése valósul meg, a vállalat bekerülhetne az átmeneti kategóriába sorolt befektetési alapokba.
„Úgy tűnik, hogy egyes uniós tagállamoknak kifejezett érdekük fűződik ahhoz, hogy a nagy olaj- és gázipari vállalatok zöld jelzést kapjanak, és az új SFDR-keretrendszer minél több kategóriájába bekerülhessenek” – mondta erről Isabella Ritter, a ShareAction szakpolitikai tanácsadója.