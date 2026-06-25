Teljes abszurditásba fordulhatnak a zöld befektetések – kritikák áradata zúdul az EU döntésére

Az Európai Unió tagországainak kormányai egy ideje azt állítják, hogy támogatják a fosszilis tüzelőanyagokról való átállást. Amikor azonban a nagy olajvállalatokba történő befektetésekről van szó, már korántsem ennyire elkötelezettek a zöld átmenet mellett. Ugyanis az EU-s tagállamok szerdán olyan megállapodásra jutottak, amely megkönnyítené, hogy a zöld tevékenységekre szánt magánbefektetések olyan vállalatokhoz is eljussanak, amelyek új fosszilisenergia-projektek megvalósításán dolgoznak.

Zöld vagy nem zöld? Fellángolt a vita a fenntartható befektetési alapok körül. / Fotó: Shutterstock

A Politico cikke szerint ennek eredményeként azok a nagy olaj- és gázipari vállalatok, amelyek milliárdokat költenek új olajkutak és gázmezők fejlesztésére, továbbra is helyet kaphatnának a fenntartható befektetési alapokban, amennyiben ezzel párhuzamosan szélerőművekbe, napenergiába, hidrogéntechnológiába vagy szén-dioxid-leválasztási és -tárolási megoldásokba is beruháznak.

A javaslat jelentősen felpuhítaná az Európai Bizottság eredeti elképzelését, amelynek célja az volt, hogy több tőke áramoljon azokhoz a vállalatokhoz, amelyek valóban a fenntartható működés irányába mozdulnak el. Ez a kezdeményezés az uniós zöld befektetési szabályozás átfogó reformjának része. A Bizottság célja, hogy a fenntartható finanszírozás ne kizárólag a már most is zöldnek számító vállalatokat támogassa, hanem azokat is, amelyek éppen a zöld átállás folyamatában vannak. Azonban különbséget kíván tenni a valóban fenntartható alapok és az úgynevezett átmeneti alapok között, hogy a befektetők pontosabban lássák, mibe fektetik a pénzüket, valamint hogy visszaszorítsa a pénzügyi szektorban tapasztalható zöldre festést, más néven a greenwashingot.

Nemes cél, vitatható kivitelezés

Habár az Európai Bizottság érvelését, miszerint a vállalatoknak tőkéhez kell jutniuk ahhoz, hogy csökkenthessék szén-dioxid-kibocsátásukat, széles körben elfogadják, a környezetvédelmi szervezetek szerint a tagállamok módosításai ezúttal már túl messzire mennek.

„Ez egyértelműen megnyitja az utat a greenwashing előtt, és elárulja azoknak a befektetőknek és fogyasztóknak a bizalmát, akik abban a hitben fektetik be a pénzüket, hogy fenntartható tevékenységeket támogatnak” – jelentette ki Isabella Ritter, a vállalati fenntarthatóságért kampányoló nonprofit szervezet, a ShareAction vezető szakpolitikai tanácsadója.