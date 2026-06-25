Több mint egymilliárd forintot költött el a Spar Budapesten, most vallottak a részletekről

A vállalat áltla kiadott közlemény szerint a két budapesti fejlesztés összértéke meghaladja az 1,2 milliárd forintot. Az Örs vezér terén és a 11. kerületi Irinyi József utcában megvalósult beruházások során megújultak az üzletterek, korszerű berendezések és modern technológiák kerültek bevezetésre a Spar közlése szerint.

Két budapesti áruházát, összesen 1,2 milliárd forintos ráfordítással újította meg a Spar

Fotó: Spar Magyarország

A Spar Magyarország szerint a fejlesztések elköteleződésüket mutatják

A Spar Magyarország a felújításokkal kapcsolatban azt közölte, hogy azok a vállalat elköteleződését mutatják a magyarországi kiskereskedelem irányába. A cég a napokban újranyitotta budapesti szupermarketét a Sugár üzletközpontban. A 988 négyzetméteres eladóterű üzlet több mint 890 millió forintos beruházással újult meg. A korszerűsítés során modernizálták az üzlet belső kialakítását és berendezését:

új hűtők, korszerű állványrendszerek, modern pékáru bútorok és zöldség-gyümölcs pultok kerültek az eladótérbe, valamint

energiahatékony LED világítást, környezetkímélő, szén-dioxid alapú hűtéstechnológiát és ajtózott hűtőberendezéseket építettek be.

A tájékoztatás szerint a pénztári fizetést három hagyományos szalagos kassza és kilenc önkiszolgáló kassza szolgálja ki. Az áruházban 45 munkatárs dolgozik.

2026. június 25-én újranyitott a Spar budapesti szupermarkete az Irinyi József utcában is (1117 Budapest, Irinyi József utca 34.). A 368 négyzetméteres üzlet 370 millió forintos fejlesztéssel újult meg. A modernizáció célja az volt, hogy a kisebb alapterület ellenére komfortosabb bevásárlási környezet jöjjön létre. A beruházás részeként itt is energiahatékony LED világítás, környezetbarát, szén-dioxid alapú hűtéstechnológia, valamint ajtózott hűtőberendezések támogatják a fenntarthatóbb működést. Az üzlet mindennapi működtetését 14 munkatárs látja el.

A legfrissebb (2026-os) adatok és gazdasági elemzések szerint a Spar Magyarország az ország 5. legnagyobb munkaadója (a teljes vállalati szektort nézve), közvetlenül a Magyar Posta, a MÁV, az OTP- és a MOL-csoportok mögött.

A vállalat június elején megjelent, a tavalyi évre vonatkozó jelentése szerint 2025-ben összesen 27,7 milliárd forintot fordított kiskereskedelmi hálózatának fejlesztésére, meglévő áruházainak korszerűsítésére, új üzletek létesítésére, valamint logisztikai és élelmiszer-termelési beruházásokra.