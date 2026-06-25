Megkérdezték Magyar Pétert, mi lesz Varga Mihály sorsa: különös választ adott a miniszterelnök a Magyar Nemzeti Bank elnökének jövőjéről – "Senkinek nem jelent védettséget"

A monetáris politikát érintően is figyelemreméltó kérdés-válasz hangzott el a csütörtöki kormányzati tájékoztatón. Ennek keretében Magyar Pétert Varga Mihályról, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének jövőjéről kérdezték.

Megkérdezték Magyar Pétert, mi lesz Varga Mihály sorsa: különös választ adott a miniszterelnök / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A felvetés az volt, hogy Varga Mihály a miniszterelnök szerint beletartozik-e abba a 3000 emberbe, akik a Tisza-kormány vezetője szerint tönkretették az országot. Ha igen, akkor várható-e, hogy valamiféle vizsgálat indul a személyére vonatkozóan, akár tanúként, akár gyanúsítottként tekintettel a pénzügyminiszterei időszakára.

Mi lesz a sorsa, elképzelhető-e, hogy megvárják a mandátuma végét a jegybanki stabilitásra tekintettel? – hangzott el a kérdés a sajtó részéről.

Megkérdezték Magyar Pétert, mi lesz Varga Mihály sorsa

Magyar Péter azzal kezdte a válaszát, hogy erről meg korábban is beszélt. Megjegyezte, hogy nem ő fogja vezetni a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalt, nem is ő a legfőbb ügyész vagy az országos rendőrfőkapitány.

Ki kell vizsgálni, ki, milyen módon járult hozzá az ipari méretű lopásokhoz. De nem én fogom kivizsgálni – fogalmazott. Ugyanakkor rámutatott, hogy a jegybanki stabilitásról már beszélt, és éppen ezért született meg a döntés (itt minden bizonnyal arra gondolt Magyar Péter, hogy Varga Mihályt nem támadta meg a Tisza-kormány a jegybankelnöki pozíciójában – a szerk.).

Ön is látja a hozamokat, az erősödő forintot, a felfelé módosított gazdasági elkőrejelzésekert. Szerintem ez jelenleg mindennél fontosabb Magyarországnak. De ez nem, semmilyen jegybanki függetlenség nem mentesít a vizsgálatok alól.

A tisztítótűz-művelet még nem kezdődött el

– szögezte le. De majd jön a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal. Annyi a feladat, hogy a beépült részeket eltávolítsák majd.

Tehát rövidre zárva: nem jelent védettséget Varga Mihálynak egy későbbi vizsgálat esetén, hogy jegybankelnök? – tette fel az újságíró még egyszer a kérdését, amire Magyar Péter határozott választ adott.

Senkinek, se miniszterelnöknek, se jegybanki elnöknek nem jelent védettséget, hogy milyen pozícióban van – reagált.