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Zala vármegye
ZalaZONE Park
ZalaZONE Ipari Park

Állami kézbe kerül a ZalaZONE – teljes átvilágítás jöhet az ország egyik legfontosabb járműipari központjában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerülhet a ZalaZONE járműipari tesztpálya, amelynek működését és gazdálkodását az új fenntartó első lépésként teljes körűen átvilágítaná. A lépés a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok visszavételéről szóló jogszabályok részeként valósulhat meg. A ZalaZONE továbbra is fontos szerepet tölthet be Magyarország tudományos, innovációs és gazdasági fejlődésében.
VG
2026.06.25, 17:40

A ZalaZONE járműipari tesztpálya legkésőbb júliustól ismét állami tulajdonba kerül – jelentette be közösségi oldalán Nagy Márta, a Tisza Párt zalaegerszegi országgyűlési képviselője, miután a Parlamentben egyeztetett Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterrel.

ZalaZONE, autó, tesztpálya
Az új fenntartó első feladata a ZalaZONE működésének részletes vizsgálata lesz / Fotó: Katona Tibor

A képviselő beszámolója szerint a miniszter a múlt héten személyesen is ellátogatott a ZalaZONE-ba, ahol a tesztpálya szakmai vezetésével tárgyalt a jövőbeli tervekről.

Tudományos minisztérium felügyelheti

Nagy Márta emlékeztetett arra, hogy a ZalaZONE jelenleg közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) fenntartásában működik. A Tisza-kormány által elfogadott jogszabályok alapján azonban ezek az intézmények fokozatosan visszakerülnek állami tulajdonba, így a járműipari tesztpálya is legkésőbb júliustól ismét az államhoz kerül.

Az átvételt követően jelölik ki azt a tárcát, amely a szakmai irányításért felel majd. A képviselő szerint erre jelenleg a legesélyesebb a Tudományos és Technológiai Minisztérium, ugyanakkor erről még nem született végleges döntés.

Teljes átvilágítással kezdhet az új fenntartó

A bejegyzés szerint az új fenntartó első feladata a ZalaZONE működésének részletes vizsgálata lesz. Ennek során áttekintik a kapcsolódó cégek

  • gazdálkodását,
  • a működés hatékonyságát,
  • a létesítmény kihasználtságát és finanszírozását is.

Nagy Márta ezt azzal indokolta, hogy az előző kormányzat idején több jelentős állami beruházásnál is felmerült a közpénzek nem megfelelő felhasználásának gyanúja, ezért indokoltnak tartják az átfogó ellenőrzést.

A képviselő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a ZalaZONE kutatás-fejlesztési infrastruktúraként fontos szerepet tölthet be Magyarország és Zala vármegye tudományos, innovációs és gazdasági fejlődésében, amennyiben felelős módon működtetik.

A kekvák visszavételének része a döntés a ZalaZone-ról

A ZalaZONE állami tulajdonba vétele annak a szélesebb folyamatnak a része, amelynek keretében a kormány több közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működő intézményt is visszavesz állami irányítás alá.

A korábban elfogadott törvények értelmében az érintett alapítványoknak át kell adniuk az általuk kezelt állami vagyont. A kormány ezt azzal indokolta, hogy ismét közvetlen állami ellenőrzés alá kívánja vonni az érintett vagyonelemeket, és egységesebb működési, illetve elszámoltatási rendszert alakítana ki. A jogszabályok elfogadását a Parlament korábban jóváhagyta, így a folyamat több intézményt és vagyonelemet is érint.

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