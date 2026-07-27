Megszólalt az Audi: át kell gondolnunk a továbbiakat, átszervezések lesznek – új zászlóshajóval érkezik a prémium autógyártó, ettől várják a megváltást

A Volkswagen Csoport prémium autómárkájának számító Audi átfogó szerkezetátalakítást hajt végre a csoporttal együttműködésben – jelentette ki hétfőn a vállalat pénzügyi igazgatója, miután az Audi az év első felében csökkenő értékesítési adatokról számolt be a kínai és az amerikai piac gyengélkedése miatt.

Eddig nem alakult jól az év az Audi számára / Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

„A globális kihívások egyre nagyobb cselekvési kényszert jelentenek. Ahhoz, hogy nemzetközi szinten is versenyképesek maradjunk, a Volkswagen Csoporttal közösen újra kell gondolnunk üzleti modellünket, és nagyszabású strukturális fejlesztéseket kell végrehajtanunk” – idézte Jürgen Rittersberger pénzügyi igazgatót a Bloomberg.

Az Audi neckarsulmi üzeme az egyike annak a négy németországi gyárnak, amelyet Volkswagen Csoport 2030 után akár be is zárhat. A konszernnek a jelentős költségnyomás mellett, az erősödő kínai versenytársakkal valamint a vámintézkedésekkel is meg kell küzdenie. Rittersberger elmondta, hogy az Audi már előrelépést ért el a gyártási kapacitások csökkentésében. A neckarsulmi üzem jelenlegi éves termelési kapacitása 225 ezer jármű, ami mintegy 75 ezerrel alacsonyabb a korábbi évek szintjénél.

A Volkswagen Audi-csoportjának – amelyhez a Lamborghini sportautó-gyártó, a Bentley luxusmárka és a Ducati motorkerékpár-gyártó is tartozik – árbevétele 2026 első hat hónapjában éves összevetésben 10 százalékkal, 29,2 milliárd euróra (33,3 milliárd dollárra) csökkent. Az üzemi eredmény ugyanakkor 3 százalékkal, 1,1 milliárd euróra emelkedett, így az üzemi eredményhányad 3,8 százalékot tett ki. Az Audi közleménye szerint ebben jelentős szerepet játszott a szigorú költségfegyelem.

Az autógyártó hétfőn egy százalékponttal csökkentette üzemi eredményhányadára (operating margin) vonatkozó előrejelzését, amely így akár 5 százalékra is mérséklődhet. Szintén lefelé módosította árbevételi várakozását is a vállalat, a korábban várt legalább 63 milliárd euró helyett immár mindössze 58 milliárd eurós bevétellel számol – írta a Reuters.

A Volkswagen Csoport helyzete nem egyedi, ugyanis a német autógyártók tartós nyomás alatt állnak, mivel a korábban erős kínai prémiumautó-kereslet visszaesett, miközben az Amerikai Egyesült Államokban bevezetett importvámok jelentősen növelik a költségeket. Az Audi az idei várakozások csökkentését a közel-keleti konfliktus kedvezőtlen gazdasági hatásaival is indokolta.