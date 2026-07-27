Megszólalt az Audi: át kell gondolnunk a továbbiakat, átszervezések lesznek – új zászlóshajóval érkezik a prémium autógyártó, ettől várják a megváltást
A Volkswagen Csoport prémium autómárkájának számító Audi átfogó szerkezetátalakítást hajt végre a csoporttal együttműködésben – jelentette ki hétfőn a vállalat pénzügyi igazgatója, miután az Audi az év első felében csökkenő értékesítési adatokról számolt be a kínai és az amerikai piac gyengélkedése miatt.
„A globális kihívások egyre nagyobb cselekvési kényszert jelentenek. Ahhoz, hogy nemzetközi szinten is versenyképesek maradjunk, a Volkswagen Csoporttal közösen újra kell gondolnunk üzleti modellünket, és nagyszabású strukturális fejlesztéseket kell végrehajtanunk” – idézte Jürgen Rittersberger pénzügyi igazgatót a Bloomberg.
Az Audi neckarsulmi üzeme az egyike annak a négy németországi gyárnak, amelyet Volkswagen Csoport 2030 után akár be is zárhat. A konszernnek a jelentős költségnyomás mellett, az erősödő kínai versenytársakkal valamint a vámintézkedésekkel is meg kell küzdenie. Rittersberger elmondta, hogy az Audi már előrelépést ért el a gyártási kapacitások csökkentésében. A neckarsulmi üzem jelenlegi éves termelési kapacitása 225 ezer jármű, ami mintegy 75 ezerrel alacsonyabb a korábbi évek szintjénél.
A Volkswagen Audi-csoportjának – amelyhez a Lamborghini sportautó-gyártó, a Bentley luxusmárka és a Ducati motorkerékpár-gyártó is tartozik – árbevétele 2026 első hat hónapjában éves összevetésben 10 százalékkal, 29,2 milliárd euróra (33,3 milliárd dollárra) csökkent. Az üzemi eredmény ugyanakkor 3 százalékkal, 1,1 milliárd euróra emelkedett, így az üzemi eredményhányad 3,8 százalékot tett ki. Az Audi közleménye szerint ebben jelentős szerepet játszott a szigorú költségfegyelem.
Az autógyártó hétfőn egy százalékponttal csökkentette üzemi eredményhányadára (operating margin) vonatkozó előrejelzését, amely így akár 5 százalékra is mérséklődhet. Szintén lefelé módosította árbevételi várakozását is a vállalat, a korábban várt legalább 63 milliárd euró helyett immár mindössze 58 milliárd eurós bevétellel számol – írta a Reuters.
A Volkswagen Csoport helyzete nem egyedi, ugyanis a német autógyártók tartós nyomás alatt állnak, mivel a korábban erős kínai prémiumautó-kereslet visszaesett, miközben az Amerikai Egyesült Államokban bevezetett importvámok jelentősen növelik a költségeket. Az Audi az idei várakozások csökkentését a közel-keleti konfliktus kedvezőtlen gazdasági hatásaival is indokolta.
Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója szerint az Audi elhúzódó gyengélkedése különösen érzékeny a konszern számára, mivel a márka a csoport egyik legfontosabb nyereségtermelő egysége. Blume jelenleg a gyártási kapacitások csökkentésével és a jövedelmezőség helyreállításával igyekszik javítani a konszern teljesítményét.
Az Audinál Gernot Döllner vezérigazgató költségcsökkentési intézkedésekkel és új modellek bevezetésével kívánja újra növekedési pályára állítani az értékesítést. Ezek közé tartozik a zászlóshajónak szánt Q9 szabadidő-autó (SUV), amely az év negyedik negyedévében debütál Észak-Amerikában és Európában.
A legnagyobb kihívást továbbra is a kínai piac jelenti, ahol az ingatlanszektor tartós válsága visszafogja a fogyasztói keresletet. Hasonló nehézségekkel szembesül a Mercedes-Benz, a BMW és a Porsche is, miközben az olyan kínai gyártók, mint a BYD, egyre meghatározóbb szereplővé válnak az elektromos járművek piacán, és fokozatosan a magasabb árkategóriás szegmensekben is erősítik pozícióikat.
Volkswagen: tömegével teszik lapátra az embereket, miközben folyamatosan párolog a konszern nyeresége
Az Audi hétfői bejelentése összhangban van a konszern hasonló lépéseivel. Ugyanis újabb nyereségcsökkenéssel fejelte meg a Volkswagen csoport a második negyedévben a már eddig is meglehetősen gyenge teljesítményét, és Európa legnagyobb autógyártója kénytelen volt lecsavarni az év hátralévő részére vonatkozó várakozásait is – derült ki a konszern péntek reggel közölt gyorsjelentéséből.
Oliver Blume vezérigazgató akkor arról beszélt, hogy a legjobb esetben is a bevételek stagnálására számít 2026-ban, miután korábban még akár 3 százalékos növekedést is el tudott képzelni. A legrosszabb esetben pedig akár 3 százalékkal is zsugorodhat a forgalom az előző évhez mérten.
Közben a kiszivárgott hírek szerint az elkövetkező években már 140 000 ember állása kerül veszélybe a konszernnél a gyárbezárások miatt.
Megszólalt az Audi a győri gyár bezárásának hírére: ez a hivatalos válasz a sokkoló német szivárogtatásra – „Szerkesztőségi spekuláció”
A semmiből jelent meg Magyarország és a magyar gazdaság számára sokkoló hír a német üzleti sajtóban. A patinás német Manager Magazin a győri Audi-gyár jövőjéről publikált drámai információkat, amire viszont most az Audi Hungaria Zrt. reagált a Világgazdaságnak és így már más a megvilágítása az ügynek.
A Manger Magazin cikkében helyet kapott egy direkt a magyar helyzettel foglalkozó rész is. Ebben pedig az volt olvasható, hogy a Volkswagennek még a mostaninál is kevesebb gyárra lenne szüksége és a leépítések már nem korlátozódnának csak Németországra.
A konszernen belüli információk szerint az igazgatóság tervei alapján 2035 körül leállíthatják a termelést
- a magyarországi Győrben található Audi-gyárban
- és a csehországi Kwasiny-ban lévő Škoda-üzemben is.
Talán nem kell különösebben alátámasztani, hogy ez is óriási csapást jelentene, hiszen egyedül Győrben – az ottani motorgyártással együtt – mintegy 12 ezer ember dolgozik. A teljes képhez ugyanakkor hozzátartozik, hogy a német lap szerint a kelet-európai gyárak bezárása inkább csak alternatívaként merül fel arra az esetre, ha a németországi telephelyek hatékonyságát sikerülne megfelelően javítani.
Vállalatunk szerkesztőségi spekulációkat nem kommentál, így a Manager Magazin a győri Audi Hungaria Zrt-vel kapcsolatos spekulációját sem
– fogalmazott Lőre Péter jegyzi, aki az Audi Hungaria Zrt-nél a vállalati kommunikáció és kormánykapcsolatok területének vezetője.