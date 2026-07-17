Hivatalos: máris itt az első nagy gyár, ami bezár Magyarországon a Tisza-kormány alatt, világos a döntés oka – a svájci multi inkább eladja az egész üzemet
Bezárja diósgyőri üzemét a Nestlé – erősítette meg az MTI információit pénteken a Nestlé Hungária. Ez az első gyár, legalábbis az ismertebb, nagyobbak közül, ami beszünteti a tevékenységét, mióta április 12-e után a Tisza-kormány hatalokra került.
Az érintett diósgyőri gyár jelentősebbnek mondhatő, már csak azért is, mert a világ egyik legnagyobb, svájci központú élelmiszeripari óriásának hálózatába tartozik. A cég azt is pontosan megjelölte, mi az oka a drasztikus döntésüknek.
Mindenesetre a Nestlé Hungária immár 35 éve része a magyar mindennapoknak. Februári jelzésük szerint 42 márkával és több mint 1000 termékkel van jelen az üzletek polcain. Három magyarországi gyárat működtet
- Bük,
- Szerencs,
- és a most bezárt Diósgyőr.
De ezen felül két elosztóközpontot is létrehozott. Íg összesen több mint 3000 főnek ad munkát, akik magas minőségű, itthon gyártott terméket állítanak elő. Ezeket 47 országba exportálják.
Értelemszerűen ennek a tevékenységnek gazdasági hatása is számottevő: a magyar GDP 0,5 százaléka a Nestlé magyarországi működéséhez köthető. Azt is írták magukról, hogy nettó nyereségünk 169-szeresével járulnak hozzá az ország működéséhez és közel annyi ember munkavállalását támogatják, mint amennyien Tatán élnek.
Néhány hónapja Noszek Péter, a Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedekben rengeteg beruházást hajtottak végre annak érdekében, hogy a hatásuk túlmutasson azon, hogy a boltok polcain megjelennek a termékeikkel. "A jövőben is azon dolgozunk, hogy pozitív hatásunkat a magyar gazdaságra és társadalomra tovább erősítsük" – fogalmazott akkor.
Hivatalos: máris itt az első nagy gyár, ami bezár Magyarországon a Tisza-kormány alatt
Most viszont egészen másmilyen események zajlanak a cégnél. A diósgyőri Nestlé-gyár bezárása a magyarázat szerint azért következett be, mert a szezonális édességek iránti kereslet visszaesett. Emiatt született meg tehát a döntés arról, hogy
az év végén befejezi a termékek előállítását a Nestlé diósgyőri üzemében
A svájci multi döntése annyiben nem friss, hogy az már hetekkel korábban megszülethetett. Legalábbis most azt mondták, hogy a dolgozói érdekképviseleteket július elején már tájékoztatták a negatív fejleményről.
A diósgyőri gyár kizárólag üreges csokoládéfigurákat készít, amelyeket egyébként a világ számos országába szállítják. Viszont a Nestlé Hungária szerint
a termékcsoport iránti kereslet az utóbbi időszakban visszaesett, emiatt pedig a diósgyőri üzem kibocsátása jelentősen csökkent.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy a diósgyőri gyáregység a Nestlé Hungária Kft. árbevételének mintegy 3 százalékát, a hazai gyártási volumenének pedig 0,4 százalékát adja. Ugyanakkor mégiscsak a jelenlévő három gyárából most megszűnik egy és ez azért is meglepő, mert az itt használt technológia annyira egyedi, hogy hasonló üzemből csak nagyon kevés van az egész világon.
Erről néhány éve hosszabb kisfilm is készült. (A cikk a videó után folytatódik.)
Azt azonban hangsúlyozták a társaságnál, hogy a Nestlé szerencsi és büki gyára továbbra is dinamikusan fejlődik.
Tavaly nem volt rossz éve a cégnek: nettó árbevétele csaknem 12 százalékkal nőtt, csaknem 350 milliárd forintra. Adózott eredménye brutálisat ugrott, 1657 százalékkal, 11 milliárd forint fölé.
A diósgyőri egységről hozott ítélet viszont olyannyira végleges, hogy a termelés leállításának előkészítésével párhuzamosan
a Nestlé tárgyalásokat kezdeményezett a gyár értékesítéséről és jövőbeni működtetéséről.
A vállalat célja, hogy a lehető legtöbb munkavállaló számára munkalehetőséget biztosítson, ezért az üzemet olyan befektetőnek adja át, aki folytatni kívánja az édességgyártást. Az előrehaladott tárgyalások eredményéről a Nestlé későbbi időpontban ad tájékoztatást" - tájékoztattak erről.
Végezetül a fogyasztók megnyugtatásra közölték azt is, hogy a Nestlé üreges csokoládéfigurái továbbra is elérhetők maradnak a fogyasztók számára, de azokat a jövőben a Nestlétől független gyártó állítja elő. Az ígéret szerint ezek a termékek a vállalat szigorú minőségi előírásainak továbbra is megfelelnek majd.
A mostani gyárbezárással érintett térség gazdasági helyzetéről és lehetőségeiről itt írtunk részletesen.
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