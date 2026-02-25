Atomrulett: Csernobil ehhez képest esti mese volt, őrült vita miatt gazdátlanul hagyták a gigaerőművet

A zaporizzsjai erőmű ügye európai méretű biztonsági veszélyként akkor került elő a négy éve folyó ukrajnai háború alatt, amikor a környékén folyó harcok és torzsalkodások felvetették, hogy a leállított reaktorok hűtése kockára kerülhet. A negyedik évfordulón egy újabb fajta kockázatra derült fény. A csernobili atomerőmű szakértő személyzete annak idején sorra hozta a rossz döntéseket, de mi történhet egy olyan erőművel, amely kifogy a szakértő személyzetből? Ráadásul a csernobilinél is sokkal nagyobb.

Csernobili atomerőmű 1986? Nem, zaporizzsjai atomerőmű 2024, hűtőtoronytűz – volt itt már minden, atomkatasztrófa még nem / Fotó: AFP

A jövő héten már négy éve lesz, hogy a háború legelején az oroszok elfoglalták Enerhodar városát és a zaporizzsjai atomerőművet – Európa legnagyobb atomerőművét. Zaporizzsja városa ukrán kézen maradt, és a frontvonal azóta sem mozdult el erről a környékről.

Több ezer alkalmazott menekült el, köztük a biztonságos működésért felelős képzett szakemberek java – számolt be a The Kyiv Independent, amely az ukrán oldal nézőpontját képviseli.

A probléma technikai oldaláról annyit kell tudni: ha az atomreaktorokat le is állították, ez nem azt jelenti, hogy a nukleáris üzemanyagot csak tárolni kell. Még mindig hőt termel, és továbbra is folyamatos hűtést és felügyeletet igényel, hogy ne történjen katasztrófa, mint az innen 500 kilométerre fekvő Csernobilban negyven esztendővel ezelőtt.

Csernobili atomerőmű 2.0?

A méretekről annyit: a zaporizzsjai Európában a legnagyobb, de energiatermelő képessége alapján is a legnagyobbak között van a világon. Hat reaktorával jóval meghaladja Csernobil valamikori 4 gigawattos teljesítményét, és a háború előtt innen fedezték egész Ukrajna villamosenergia-termelésének több mint ötödét.

Egyébként Csernobilban annak idején a négy reaktorhoz még kettőt készültek hozzáadni, amivel a zapporizzsjainál is valamivel nagyobb lett volna, de a tervet keresztülhúzta a katasztrófa, és a hely ma szellemváros, szellemövezet. Enerhodar, Zaporizzsja nem, de az ukránok szerint folyamatos a fenyegetés. Ez a világ első olyan atomerőműve, amely katonai megszállás alá került.