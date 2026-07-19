Itt az új luxus: a férfitáska – Erling Haaland mutatja az utat, nem hinnénk el, az övé mennyit ér

Norvégia a múlt hétvégén Angliától elszenvedett vereség miatt kiesett a labdarúgó-világbajnokságról, a 25 éves sztárcsatár, Erling Haaland talán vigaszt találhat lenyűgöző Hermès- és más luxusmárkás táskagyűjteményében.

Haaland és az elhíresült kitömött mosómedve - a táska egyébként egy Dolce & Gabbana Sicily modell / Fotó: AFP

Ezzel nincs egyedül. Olyan futballisták, mint Virgil van Dijk, aki Matthieu Blazy első Chanel-kollekciójából viselt táskát, vagy Jude Bellingham, a Louis Vuitton nagykövete hozzájárultak ahhoz, hogy a férfitáska a korábban kigúnyolt kiegészítőből rendkívül vágyott státuszszimbólummá váljon.

Haaland gyűjteménye egymillió font értékű

A nagy haszonkulcsú, luxus bőráruk eladásai az elmúlt három évben gyengélkedtek, a férfitáskák segíthetnek kimozdítani a jelenlegi pangásból a 400 milliárd dolláros személyes luxuscikk-piacot.

Haaland gyűjteménye – amelynek értékét közel 1 millió fontra becsülik – tartalmaz egy limitált kiadású, többzsebes Haut à Courroies (HAC) Birkin modellt, valamint egy ritka HAC táskát, amelyet hegyi és országúti táj díszít. Ezekért a darabokért a másodlagos piacon egyenként körülbelül 50 ezer dollárt kellene fizetni – már ha egyáltalán felbukkannának. Hermès-butikban szinte lehetetlen hozzájuk jutni. A Haaland által viselt Birkin táskákra irányuló internetes keresések az Anglia–Norvégia mérkőzés napján tetőztek.

A luxustáskák felemelkedése és bukása

Kevés termék testesíti meg annyira az elmúlt hat év luxuspiaci hullámzását, mint a kézitáska. Körülbelül negyed évszázaddal ezelőtt az úgynevezett „It-bag” vált a nők egyik legerősebb státuszszimbólumává: az olyan modellek, mint

a Fendi Baguette,

a Balenciaga City vagy

a Dior Saddle ikonikus darabokká váltak.

Az utóbbi években azonban kevés új modell tudta hasonlóan megmozgatni a vásárlók fantáziáját. Eközben az árak drámaian emelkedtek: a BNP Paribas elemzője, Laurent Vasilescu szerint

a luxustáskák átlagára 2019 óta 60 százalékkal nőtt.

Ebben a környezetben az ékszerek sok vásárló számára jobb ár-érték arányt kínálnak - jegyzi meg a Bloomberg. Ráadásul a használt luxustáskák piacának erősödése, valamint az elérhetőbb árú márkák – például a Coach – térnyerése miatt az 500 dollár feletti prémium táskák értékesítése 2022 óta folyamatosan csökken.

Az iparágban összességében a kézitáskák és kisebb bőráruk eladásai mintegy 10 százalékkal maradnak el a 2019-es szinttől.

A férfiak jelenthetik a növekedés kulcsát

A táskaeladások lassulása érzékenyen érinti a luxusmárkák bevételeit és nyereségét. A vezető divatházaknál ugyanis a kézitáskák bruttó árrése – vagyis a gyártási költség és a fogyasztói ár közötti különbség – meghaladja a 80 százalékot – mutat rá Mario Ortelli, az Ortelli & Co. luxusipari tanácsadó cég vezérigazgatója.