Itt az új luxus: a férfitáska – Erling Haaland mutatja az utat, nem hinnénk el, az övé mennyit ér
Norvégia a múlt hétvégén Angliától elszenvedett vereség miatt kiesett a labdarúgó-világbajnokságról, a 25 éves sztárcsatár, Erling Haaland talán vigaszt találhat lenyűgöző Hermès- és más luxusmárkás táskagyűjteményében.
Ezzel nincs egyedül. Olyan futballisták, mint Virgil van Dijk, aki Matthieu Blazy első Chanel-kollekciójából viselt táskát, vagy Jude Bellingham, a Louis Vuitton nagykövete hozzájárultak ahhoz, hogy a férfitáska a korábban kigúnyolt kiegészítőből rendkívül vágyott státuszszimbólummá váljon.
Haaland gyűjteménye egymillió font értékű
A nagy haszonkulcsú, luxus bőráruk eladásai az elmúlt három évben gyengélkedtek, a férfitáskák segíthetnek kimozdítani a jelenlegi pangásból a 400 milliárd dolláros személyes luxuscikk-piacot.
Haaland gyűjteménye – amelynek értékét közel 1 millió fontra becsülik – tartalmaz egy limitált kiadású, többzsebes Haut à Courroies (HAC) Birkin modellt, valamint egy ritka HAC táskát, amelyet hegyi és országúti táj díszít. Ezekért a darabokért a másodlagos piacon egyenként körülbelül 50 ezer dollárt kellene fizetni – már ha egyáltalán felbukkannának. Hermès-butikban szinte lehetetlen hozzájuk jutni. A Haaland által viselt Birkin táskákra irányuló internetes keresések az Anglia–Norvégia mérkőzés napján tetőztek.
A luxustáskák felemelkedése és bukása
Kevés termék testesíti meg annyira az elmúlt hat év luxuspiaci hullámzását, mint a kézitáska. Körülbelül negyed évszázaddal ezelőtt az úgynevezett „It-bag” vált a nők egyik legerősebb státuszszimbólumává: az olyan modellek, mint
- a Fendi Baguette,
- a Balenciaga City vagy
- a Dior Saddle ikonikus darabokká váltak.
- Az utóbbi években azonban kevés új modell tudta hasonlóan megmozgatni a vásárlók fantáziáját. Eközben az árak drámaian emelkedtek: a BNP Paribas elemzője, Laurent Vasilescu szerint
a luxustáskák átlagára 2019 óta 60 százalékkal nőtt.
Ebben a környezetben az ékszerek sok vásárló számára jobb ár-érték arányt kínálnak - jegyzi meg a Bloomberg. Ráadásul a használt luxustáskák piacának erősödése, valamint az elérhetőbb árú márkák – például a Coach – térnyerése miatt az 500 dollár feletti prémium táskák értékesítése 2022 óta folyamatosan csökken.
Az iparágban összességében a kézitáskák és kisebb bőráruk eladásai mintegy 10 százalékkal maradnak el a 2019-es szinttől.
A férfiak jelenthetik a növekedés kulcsát
A táskaeladások lassulása érzékenyen érinti a luxusmárkák bevételeit és nyereségét. A vezető divatházaknál ugyanis a kézitáskák bruttó árrése – vagyis a gyártási költség és a fogyasztói ár közötti különbség – meghaladja a 80 százalékot – mutat rá Mario Ortelli, az Ortelli & Co. luxusipari tanácsadó cég vezérigazgatója.
Éppen ezért
logikus lépés lenne több táskát értékesíteni férfiaknak.
A Bain & Company becslése szerint 2025-ben a férfiak a globális luxustáskapiac mindössze egynegyedét adták. Más luxuskategóriákhoz képest a férfiak részesedése még mindig alacsony ezen a piacon. Ez részben annak köszönhető, hogy bár Ázsiában a férfiak régóta természetesnek tartják a luxustáskák viselését. A Prada hátizsákjai például hagyományosan inkább férfi vásárlókat céloznak. Nyugaton azonban ez még nem vált általánossá, így komoly növekedési lehetőséget jelent a luxusmárkák számára.
- Az elmített futballisták,
- az NBA sztár New York Knicks játékos Tyler Kolek, aki a The Row Margaux modelljével jelent meg, vagy
- a wimbledoni bajnok és Gucci-nagykövet Jannik Sinner példája azt mutatja, hogy ez hamarosan megváltozhat.
A sportolók lettek az új divatikonok
A luxusmárkák – élükön az LVMH-val – egyre inkább a sporton keresztül próbálnak új közönségeket megszólítani. Ennek következtében
az élsportolók divatbefolyásolókká váltak.
A pályán ugyan a sportszergyártók szponzorait kell népszerűsíteniük, de az utazások során vagy a mérkőzések előtt saját stílusukat mutathatják meg. Az NBA-ben például az öltözőbe vezető folyosó mára gyakorlatilag divatbemutatóvá alakult.
A luxuscikkek mindig is a vagyon demonstrálásának eszközei voltak, de a férfiak számára eddig kevés ilyen lehetőség létezett. Az órák továbbra is meghatározók, ugyanakkor az ékszerek is egyre népszerűbbek: például a baseballjátékos Miguel Rojas rendszeresen visel Van Cleef & Arpels nyakláncokat és karkötőket.
A nagy táska lehet a következő divathullám
Ha a luxusmárkák több férfit szeretnének megnyerni, módosítaniuk kell stratégiájukat. Miközben Kylian Mbappét időnként egy kisebb Dior kézitáskával fotózták, a legtöbb futballsztár inkább nagy méretű modelleket visel. Ezek gyakorlatilag ultraluxus sporttáskákként is funkcionálnak, miközben kevésbé emlékeztetnek a hagyományos női kézitáskákra.
Az elmúlt két év a mikrotáskák diadalmenetéről szólt. Ezek lehetővé tették a divatházak számára, hogy alacsonyabb árú termékeket kínáljanak anélkül, hogy nyíltan árat csökkentettek volna. Claudia D'Arpizio, a Bain luxusipari vezetője szerint azonban
a mini táskák fénykora valószínűleg véget ért.
A márkák egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a nagyobb méretű modellekre, férfiak és nők számára egyaránt.
Hermès: itt a lehetőség
A trend élére egyelőre a Chanel állt Matthieu Blazy túlméretezett modelljeivel, de különösen a Hermèsnek lenne érdemes követnie ezt az irányt. A Launchmetrics adatai szerint
Haaland a világbajnokság alatt 8,8 millió dollárnyi márkaértéket termelt a Hermès számára a közösségi médiában és más online felületeken – jóval többet, mint bármely más luxusmárka.
A Hermès generálta a legnagyobb online márkaértéket a torna során.
A Bernstein elemzője, Luca Solca szerint a kisebb Hermès táskák a másodlagos piacon a bolti ár többszöröséért cserélnek gazdát, ami különösen az ázsiai kereslet erejét mutatja. Ugyanakkor anekdotikus tapasztalatok szerint a nagyobb modellekhez még nehezebb hozzájutni a Hermès üzleteiben, mivel a vállalat az elmúlt években a mikrotáskák iránti kereslet kiszolgálására koncentrált.
Mindeközben a The RealReal és a Secondsense platformokon a nagy méretű Birkin modellekre irányuló keresések a világbajnokság kezdete óta jelentősen megugrottak. A Hermèsnek érdemes lenne átalakítania termelését, hogy több férfi is követni tudja kedvenc futballsztárjai példáját.
A funkcionalitás is számít
A nagyobb táskák előnye nem csupán a divat. Praktikusabbak is: bár nehezebbek, mindennap használhatók laptop, sportfelszerelés vagy akár rövidebb utazások csomagjainak szállítására.
Egyetlen táska több funkciót is betölthet, így a használatra vetített költség is kedvezőbbé válik.
Ahogy a férfiak egyre magabiztosabban viselnek kézitáskákat, valószínűleg bátrabban kísérleteznek majd különböző stílusokkal. Harry Styles például rendszeresen hordott kisebb Gucci táskákat barátja, Alessandro Michele kreatív igazgatósága alatt, újabban pedig egy leopárdmintás Chanel darabbal is feltűnt. A luxusmárkák számára azonban a nagy méretű táskák jelenthetik a legjobb kiindulópontot.
A világbajnokság pár hét, hónap alatt emlékké fakul majd. A luxusiparnak azonban gondoskodnia lenne célszerű arról, hogy a Haaland által népszerűsített férfi Birkin-táskák körüli felhajtás – és az ebből származó értékesítési előny – jóval az utolsó sípszó után is kitartson.