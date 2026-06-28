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Bejelentést tett a luxus autómárka, Ficó tombolhat: indul a mentőakció, elvinnék a teljes gyártást - sokkolhatja a munkásokat, mennyiért kell dolgozniuk

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Komoly veszteség fenyegeti a szlovák autóipart: a Porsche visszaköltöztetné a Cayenne gyártását Pozsonyból a németországi Lipcsébe. A döntés nemcsak Robert Fico kormányának lenne érzékeny, hanem a Volkswagen-csoport átfogó átszervezésének is újabb látványos állomását jelentené. A háttérben költségcsökkentési szempontok állnak, és a németországi gyárak hosszú távú megmentése áll, mert jelenleg elkeserítő tendenciát mutatnak.
VG
2026.06.28, 11:35

Súlyos csapás érheti a szlovák autóipart: sajtóértesülések szerint a Porsche azt tervezi, hogy a Cayenne teljes gyártását Pozsonyból visszaköltözteti a németországi Lipcsébe. Amennyiben a döntés megvalósul, Robert Fico kormánya elveszítheti az egyik legnagyobb presztízsű autóipari beruházást, miközben a Volkswagen-csoport egyre látványosabban próbálja visszaerősíteni németországi gyártóbázisait.

Ficóék bukhatják a Porsche egyik legfontosabb modelljét: elvinnék Pozsonyból a Cayenne gyártását, Németországba költözhet a luxus-SUV
Ficóék bukhatják a Porsche egyik legfontosabb modelljét: elvinnék Pozsonyból a Cayenne gyártását, Németországba költözhet a luxus-SUV / Fotó: AFP

A Frankfurter Allgemeine Zeitung értesülése szerint a Porsche vezérigazgatója, Michael Leiters azt szeretné, hogy a Cayenne valamennyi hajtáslánccal – belső égésű motorral, hibrid és elektromos változatban egyaránt – ismét Lipcsében készüljön. A cél az, hogy hosszú távon biztosítsák a német üzem kihasználtságát, ugyanakkor ennek feltétele az is lehet, hogy a dolgozók elfogadják a bérek érdemi csökkentését, mivel a szlovákiai gyártás költségei jóval alacsonyabbak. A Porsche hivatalosan egyelőre nem erősítette meg a tervet.

A döntés azért különösen érzékeny Szlovákia számára, mert a Cayenne évek óta a pozsonyi Volkswagen-gyár egyik legfontosabb és legnagyobb hozzáadott értékű modellje. A jelenlegi, harmadik generáció gyártását 2017-ben helyezték át teljes egészében Pozsonyba, idén pedig már az elektromos Cayenne sorozatgyártása is elindult ugyanitt. Egy esetleges újabb költözés azt jelentené, hogy a Porsche néhány hónap alatt ismét Németországba vinné vissza azt a modellt, amelynek gyártását korábban stratégiai okokból telepítette Szlovákiába.

A Volkswagen Németországot próbálja megmenteni

A háttérben a Volkswagen-csoport átfogó átalakítása áll. A konszern vezetése történetének egyik legnagyobb költségcsökkentési programját készíti elő, amely gyárbezárásokat és akár 100 ezer munkahely megszűnését is eredményezheti. Ebben a helyzetben a Porsche számára stratégiai jelentőségűvé vált, hogy a lipcsei üzem hosszú távon elegendő munkát kapjon, ezért merült fel a Cayenne visszaköltöztetése is.

Michael Leiters korábban is hangsúlyozta, hogy a Porsche elkötelezett a németországi gyártás mellett, ugyanakkor azt is világossá tette: a vállalatnak jelentősen egyszerűsítenie kell modellkínálatát és javítania kell nyereségességét. A Porsche a jövőben a magasabb árréssel értékesíthető modellekre koncentrálna, miközben a költségoldalon is komoly megtakarításokat keres.

Nem ez az első fájdalmas lépés a Volkswagennél

A Porsche anyavállalata, a Volkswagen nemrég úgy döntött, hogy 7,4 milliárd euróért értékesíti egyik legjövedelmezőbb leányvállalata, az Everllence 51 százalékos tulajdonrészét az amerikai Bain Capital befektetési társaságnak. A vállalat hajómotorokat, erőművi berendezéseket és adatközpontok energiaellátásához szükséges rendszereket gyárt, 2025-ben 4,9 milliárd eurós árbevételt ért el, világszerte több mint 16 200 embert foglalkoztat, és több mint 140 telephelyen működik. 

Németországban sok elemző úgy értékelte az ügyletet, hogy a Volkswagen már nem veszteséges üzletágakat értékesít, hanem a legértékesebb eszközeihez is kénytelen hozzányúlni a pénzügyi mozgástér javítása érdekében. A Porsche Cayenne esetleges visszaköltöztetése Lipcsébe ennek a szélesebb körű átszervezésnek lehet az újabb fontos eleme, amely egyszerre szolgálja a németországi kapacitások megőrzését és a konszern költségcsökkentési céljait.

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