Korrupciós botrány söpörte el: nyolc hónapig bírta az EU-tagjelölt miniszterelnöke, ennyi volt, Zelenszkij leshet

Ősz óta többször is pukkantak a pezsgősdugók Brüsszelben, mert baráti politikusok nyertek választást: ilyen lelkes üdvözlésben részesült a moldovai elnök Maia Sandu, az új magyar kormányfő Magyar Péter, majd a régi-új örmény miniszterelnök Nikol Pasinján. Az Ukrajnával párban kezelt EU-tagjelölt Moldovát máris korrupciós botrány borította be. A miniszterelnök pénteken bejelentette lemondását.

Korrupciós botrány söpörte el a miniszterelnököt – ALexandru Munteanu a képen még még Marta Kos EU-biztossal együtt örül kinevezésének novemberben Fotó: Anadolu via AFP

A moldovai elnök ugyanúgy a helyén maradt, mint az oroszokkal háborúzó Ukrajnában, amely korrupciós botrányai sorozata után nem megbélyegzésben részesült, hanem még több EU-pénzben és a csatlakozási tárgyalásai megnyitásában magyar hozzájárulással, miközben elődei ellen a Tisza-kormány antikorrupciós jelszavakkal politikai bosszúhadjáratot indított.

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Apró országról van szó, de olyanról, amely politikai gyújtópontban helyezkedik el, Ukrajna határán, jelentős Oroszországhoz húzó kisebbségggel és román n yelvet beszélő többséggel. Csatlakozási folyamata az Európai Unióhoz párhuzamosan haladt eddig Ukrajnáéval, gyorsabban mint a Nyugat-Balkán államaié, és ezen a pályán tartotta, hogy Maia Sandu EU-barát pártja nyerte meg a szeptemberi választást alig több mit 50 százalékos részvétel mellett.

A Bloomberg jelenti pénteken reggel: Moldova miniszterelnöke, Alexandru Munteanu mindössze nyolc hónapnyi hivatali idő után lemondott, miután korrupciós botrány rázta meg az Ukrajna és az Európai Unióhoz tartozó Románia közé ékelődő kis ország állami légi forgalomirányító vállalatát.

Sok minden tisztázatlan a lemondás körül, és nem tudjuk, lesznek-e további következményei, az eddigiekből azonban úgy tűnik, nem az távozik az élről, akit a botrány érint. Az államelnök, miként Ukrajnában is, elhatárolta magát, holott küszöbéig ért el a vádak szerint a szenny.

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Munteanu, aki tavaly novemberben vette át Moldova kormányának vezetését, közleményében azt mondta, hogy már nem tudja „elveivel és meggyőződésével összhangban gyakorolni mandátumát”, ezért úgy döntött, távozik posztjáról.