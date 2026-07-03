A Semcorp-botrány lehetett az utolsó csepp a pohárban – a kormány új környezetvédelmi csúcshatóságot hoz létre
Új, országos hatáskörű környezetvédelmi felügyelet létrehozását készíti elő a kormány, amely kiemelt jogosítványokat kapna a jelentős környezeti kockázatot jelentő ipari üzemek ellenőrzésére és szankcionálására. Célja, hogy szigorúbb szabályozással és jóval erősebb hatósági fellépéssel alakítsa át az elmúlt években szélsebesen növekvő akkumulátoripari szektort – írja a Reuters. A Semcorp debreceni üzemében történt alumíniumszennyezés szemmel láthatóan felgyorsította az eseményeket.
A Semcorp-ügy kipattanása után jött a kormányzati javaslat a környezetvédelmi szuperhatóság felállítására
A magyar akkumulátoripar 2021-től látványos növekedésnek indult, ugyanis az Orbán-kormány mintegy 26 milliárd euró értékű külföldi beruházást vonzott az országba, elsősorban dél-koreai és kínai vállalatoktól, aminek eredményeként Magyarország az európai akkumulátorgyártás egyik meghatározó központjává vált.
A beruházásokkal párhuzamosan azonban egyre több környezetvédelmi, egészségügyi és munkabiztonsági aggály merült fel. Ezek a problémák az idei országgyűlési választási kampány egyik meghatározó témájává váltak. Az áprilisi országgyűlési választásokon győztes párt vezetője, Magyar Péter korábban megígérte,
a jövőben lényegesen szigorúbb ellenőrzés vár az akkumulátorgyárakra.
Gajdos László környezetvédelmi miniszter a napokban egy Facebook-posztban jelezte, hogy azok az üzemek, amelyek nem tartják be a környezetvédelmi előírásokat, működési engedélyüket is elveszíthetik.
Tarkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) parlamenti államtitkára bejelentette: az Országgyűlés
- új csúcshatóságot hoz létre,
- amely ellenőrzni fogja a jelentős szennyezőket,
- és hatékony szankciókat fog alkalmazni velük szemben.
A tiszás politikus szerint az új szervezet már szeptemberben megkezdheti működését, és rendkívül szigorú követelményrendszer alapján jár majd el.
A bejelentés közvetlen előzménye, hogy június 24-én a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal felfüggesztette a kínai Semcorp debreceni üzemének termelési engedélyét. A döntést azután hozták meg, hogy a gyár környezetében végzett vízminták jelentős alumíniumszennyezést mutattak ki. Tarkányi Zsolt szerint az üzem hosszabb ideig biztosan zárva marad.
Azonnali távozásra szólította fel a polgármester a Semcorpot
A Semcorp az MTI-vel az ügy kapcsán azt közölte, hogy független szakértők bevonásával teljes körű belső vizsgálatot indított a szennyezés okainak feltárására. Ugyanakkor Papp László debreceni polgármester már a vizsgálatok lezárulta előtt arra szólította fel a céget, hogy távozzon a városból.
A Tisza Párt a bírságolási rendszer átalakítását is kezdeményezi, javaslatuk szerint a környezetvédelmi büntetések összege a vállalatok árbevételéhez igazodna, így a szankciók visszatartó ereje jelentősen nőhetne.
Példaként a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárát említették, amelyet 2022 és 2023 között több alkalommal is megbírságoltak a kibocsátási határértékek túllépése miatt. A rendőrség 2023 óta négy büntetőeljárást indított a vállalat különböző ügyeiben, köztük környezetkárosítás, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hulladékgazdálkodási szabálytalanságok gyanúja miatt. A Samsung a választások előtt azt közölte, hogy magyarországi gyára minden környezetvédelmi és biztonsági előírást betart.