Szamócabotrány: szermaradvány, román eper magyarként eladva - figyelmeztettek a fogyasztóvédők

Hat héten keresztül tartó országos akcióban ellenőrizte a szamóca-kínálatot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a vármegyei kormányhivatalok közreműködésével. A vizsgálatsorozat során 482 értékesítési helyen összesen 537 szamócatételt néztek át, az eddigi intézkedések nyomán pedig 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság közlése szerint, az ellenőrök a teljes kereskedelmi láncot vizsgálták: megjelentek nagybani piacokon, hipermarketekben, zöldség-gyümölcsüzletekben, valamint az idényben megszaporodó alkalmi szamoca árusítóhelyeken is. Utóbbiak gyakran utak mentén, parkolókban vagy forgalmas közterületeken kínálják a szezon egyik legkeresettebb gyümölcsét.

Lajosmizsei epernek mondták, külföldi szamóca volt Fotó: NFKH

Az NKFH nemcsak a szamóca állapotát és frissességét ellenőrizte. Kiemelt szempont volt a származás igazolása, a kötelező jelölések megléte, a nyomonkövethetőség, valamint az árusítás higiéniai körülménye is. Az ellenőrzött tételek közel 10 százalékánál találtak valamilyen minőségi, jelölési vagy nyomonkövethetőségi problémát.

Szamoca: magyarként adták a külföldit

Az NKFH egyik legfontosabb tapasztalata, hogy egyes kereskedők továbbra is megpróbálnak visszaélni a magyar szamóca jó hírnevével. A jelenség különösen érzékenyen érinti Lajosmizse és környékét, amely az ország egyik legismertebb szamócatermesztő térsége.

A „lajosmizsei eper” elnevezés a vásárlók szemében régóta a korai, jó minőségű hazai gyümölcs szinonimája. Valójában azonban nem egy külön szamócafajtát jelöl, hanem egy, a helyi termesztési hagyományokra és a térség hírnevére épülő minőségi márkanevet.

Éppen ezért komoly megtévesztésnek számít, amikor külföldi gyümölcsöt magyar vagy lajosmizsei szamócának tüntetnek fel. A hatóság tapasztalatai szerint leggyakrabban romániai eredetű szamóca kerül így a fogyasztók elé. Az ilyen gyakorlat nemcsak a vásárlók döntését torzíthatja, hanem hátrányba hozza azokat a magyar termelőket és kereskedőket is, akik szabályosan működnek.

Fotó: NFKH

A külföldi szamóca jelenléte önmagában nem probléma: az ellenőrzött tételek mintegy 18 százaléka érkezett más országból, ami megfelel a szezonális piaci viszonyoknak. A gond ott kezdődik, amikor a vásárló nem kap valós információt arról, honnan származik az áru.