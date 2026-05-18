Egy nap alatt kifizették a közel egymilliárdos óvadékot, szabadulhat Zelenszkij volt jobbkeze

Hétfőn szabadlábra helyezik óvadék ellenében Andrij Jermakot, aki az ukrán Elnöki Hivatal vezetője és egyben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jobbkeze volt, amíg korrupciós botrányba nem keveredett – derült ki az UNIAN hírügynökség tudósításából.

Andrij Jermakot, az ukrán Elnöki Hivatal korábbi vezetőjét és egyben Volodimir Zelenszkij volt jobbkezét, korrupcióval és pénzmosással gyanúsítják / Fotó: AFP

Az óvadék 140 millió hrivnya, azaz 985 millió forint volt.

A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság tájékoztatása szerint azt nem tudni, hogy kik és milyen arányban járultak hozzá a pénz letételéhez. A volt politikus ügyvédje szerint már május 15-én kifizették az óvadékot, de az adminisztratív folyamat miatt csak május 18-án engedik ki a védencét.

Jermak azonban így sem töltött sokat a hűvösön, ugyanis az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság május 14-én helyezte őt előzetes letartóztatásba, azaz még az adminisztrációval együtt is négy napot volt ott.

A gyanú szerint Jermak bűncselekménnyel szerzett pénzeket mosott tisztára.

A bíróság döntése értelmében Jermaknak le kell adnia külföldi és diplomata-útlevelét. Emellett megtiltották neki, hogy kommunikáljon az ügyben érintett személyekkel, köztük Timur Mindichszel és Olekszij Csernisovval.

A bíróság döntése után Yermak azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy nincs pénze az óvadékra, de reméli, hogy ismerősei és barátai segítenek majd az óvadék letételében.

A NABU és az SAPO ukrán korrupcióellenes ügynökségek jelentése szerint lelepleztek egy szervezett csoportot, amely 460 millió hrivnya értékű luxusépítési projekt legalizálásában vett részt Kijev közelében. A NABU sajtóosztálya május 11-én megjegyezte, hogy egyik tagjukat, az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét tájékoztatták a gyanúról. Ez volt Andrij Jermak.

A NABU az ukrán büntető törvénykönyv vonatkozó, bűncselekménnyel szerzett vagyon legalizálása (mosása) alapján vizsgálja.

Mint a Világgazdaság beszámolt róla, amint letartóztatták Jermakot, Roza Tapanova, az ukrán Ukrnafta és az állami Oschadbank felügyelőbizottsági tagja nyolcmillió hrivnyával járul hozzá az óvadékához. Tapanova a Facebook-oldalán közölte, hogy az összeget egy speciális letéti számlára utalja, amelyet az óvadék biztosítására hoztak létre.