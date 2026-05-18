Egy nap alatt kifizették a közel egymilliárdos óvadékot, szabadulhat Zelenszkij volt jobbkeze
Hétfőn szabadlábra helyezik óvadék ellenében Andrij Jermakot, aki az ukrán Elnöki Hivatal vezetője és egyben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jobbkeze volt, amíg korrupciós botrányba nem keveredett – derült ki az UNIAN hírügynökség tudósításából.
Az óvadék 140 millió hrivnya, azaz 985 millió forint volt.
A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság tájékoztatása szerint azt nem tudni, hogy kik és milyen arányban járultak hozzá a pénz letételéhez. A volt politikus ügyvédje szerint már május 15-én kifizették az óvadékot, de az adminisztratív folyamat miatt csak május 18-án engedik ki a védencét.
Jermak azonban így sem töltött sokat a hűvösön, ugyanis az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság május 14-én helyezte őt előzetes letartóztatásba, azaz még az adminisztrációval együtt is négy napot volt ott.
A gyanú szerint Jermak bűncselekménnyel szerzett pénzeket mosott tisztára.
A bíróság döntése értelmében Jermaknak le kell adnia külföldi és diplomata-útlevelét. Emellett megtiltották neki, hogy kommunikáljon az ügyben érintett személyekkel, köztük Timur Mindichszel és Olekszij Csernisovval.
A bíróság döntése után Yermak azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy nincs pénze az óvadékra, de reméli, hogy ismerősei és barátai segítenek majd az óvadék letételében.
A NABU és az SAPO ukrán korrupcióellenes ügynökségek jelentése szerint lelepleztek egy szervezett csoportot, amely 460 millió hrivnya értékű luxusépítési projekt legalizálásában vett részt Kijev közelében. A NABU sajtóosztálya május 11-én megjegyezte, hogy egyik tagjukat, az ukrán elnöki hivatal volt vezetőjét tájékoztatták a gyanúról. Ez volt Andrij Jermak.
A NABU az ukrán büntető törvénykönyv vonatkozó, bűncselekménnyel szerzett vagyon legalizálása (mosása) alapján vizsgálja.
Mint a Világgazdaság beszámolt róla, amint letartóztatták Jermakot, Roza Tapanova, az ukrán Ukrnafta és az állami Oschadbank felügyelőbizottsági tagja nyolcmillió hrivnyával járul hozzá az óvadékához. Tapanova a Facebook-oldalán közölte, hogy az összeget egy speciális letéti számlára utalja, amelyet az óvadék biztosítására hoztak létre.
A tisztségviselő hangsúlyozta, hogy a felajánlott pénz saját, hivatalosan bevallott jövedelméből származik, és állítása szerint ezt az éves adóbevallása is igazolja. Tapanova a hozzájárulást azért tartja indokoltnak, mert szerinte biztosítani kell az alkotmányos védelemhez való jogot és az ártatlanság vélelmének elvét.
Az ügy politikai jelentőségét növeli, hogy Jermak hosszú időn keresztül az ukrán hatalom egyik legbefolyásosabb figurájának számított. Az ilyen magas összegű óvadék és az ahhoz kapcsolódó nyilvános támogatások ritkák még az ukrán belpolitikai életben is, ezért az eset komoly vitákat váltott ki az országban.
A Világgazdaság beszámolója szerint Jermakot háromnapos meghallgatást követően helyezte két hónapos letartóztatásba a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság.
Jermak bukása 2025 júliusában kezdődött, amikor támadás indult a magas szintű korrupciót vizsgáló korrupcióellenes intézmények ellen. A lépés tömegtüntetéseket váltott ki, és végül utcai nyomásra, valamint brüsszeli felszólításokra visszavonták.
A nyomozás szerint 2021 és 2025 között több mint 460 millió hrivnyát, vagyis 8,9 millió dollárt mostak tisztára egy luxusüdülő-komplexum építésén keresztül a fővárostól délre fekvő, gazdagok lakta Kozin faluban.
A pénz az Energoatom állami nukleáris monopólium köré szervezett korrupciós rendszerből származott. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) szerint az Energoatom magas rangú tisztviselői a beszállítóktól 10–15 százalékos visszaosztást szedtek azért, hogy megőrizzék beszállítói státuszukat, és termékeiket, szolgáltatásaikat ne blokkolják.
A korrupciós rendszerből finanszírozott négy ház egyikét állítólag Jermaknak szánták. Május 11-én pénzmosás miatt emeltek ellene vádat az építkezéssel összefüggésben. Ha elítélik, akár 12 év börtönt is kaphat. Az ügyben további hat embert is megvádoltak.
Az évek során több beszámoló is azt állította, hogy Jermak befolyást gyakorolt a kormányzat minden ágára, és kulcsszerepet játszott a fontos kinevezésekben. A Kyiv Independentnek nyilatkozó parlamenti képviselők „mumusként” jellemezték, és azt mondták: távozásával „könnyebb lett lélegezni”.
Miközben a botrány tovább gyűrűzik, Volodimir Zelenszkij elnök hallgatott mind a Jermak elleni vádakról, mind magáról a nyomozásról.