Cseh fegyvermilliárdosok legyeskednek a legendás gumigyártó körül - a kínak kiszorítása a cél
Új tulajdonosok kopogtattak be a világ egyik legismertebb gumigyártójához: két cseh milliárdos érdeklődik a Pirelli kínai nagytulajdonosának részesedése iránt. Ez nemcsak üzleti szempontból jelentős, az olasz kormány ugyanis már korábban korlátozta a kínai Sinochem befolyását a vállalatban. Ha létrejön a tranzakció, az tovább csökkentheti Kína szerepét az ikonikus olasz márkában.
Az olasz Corriere della Sera értesülése szerint Michal Strnad, a Czechoslovak Group (CSG) fegyveripari vállalat tulajdonosa, valamint Pavel Tykac energetikai milliárdos közösen vásárolna meg a Sinochem Pirelliben lévő részesedéséből egy 10-20 százalékos csomagot.
A jelenlegi tőzsdei árfolyam alapján a Pirelli piaci értéke mintegy 7,5 milliárd euró (nagyjából 3000 milliárd forint), így egy ekkora részvénycsomag értéke 750 millió és 1,5 milliárd euró (300–600 milliárd forint) közé tehető.
A két érdeklődő komoly pénzügyi háttérrel rendelkezik. A 33 éves Michal Strnad a Czechoslovak Group mintegy 85 százalékát birtokolja. A vállalat Európa egyik leggyorsabban növekvő hadiipari szereplője, amely lőszereket, páncélozott járműveket és egyéb katonai eszközöket gyárt, emellett Olaszországban a Fiocchi Munizioni és a Perazzi fegyvergyártó márkák is hozzá tartoznak. A CSG az amszterdami tőzsdén jegyzett vállalat, piaci értéke megközelíti a 14 milliárd eurót (mintegy 5600 milliárd forint).
Üzlettársa, a 62 éves Pavel Tykac a Sev.en Global Investments energetikai holding egyedüli tulajdonosa. Cége Európában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban is aktív az energiapiacon, személyes vagyonát pedig mintegy 8 milliárd euróra (közel 3200 milliárd forintra) becsülik.
Az olasz kormány már csökkentette Kína mozgásterét
A tranzakció ugyanakkor korántsem tekinthető biztosnak. A lap forrásai szerint a tárgyalások eddig elsősorban az árazáson akadtak el. A Sinochem korábban más befektetők ajánlatait sem fogadta el, ami miatt több piaci szereplő úgy véli, hogy a kínai vállalat nem pusztán magasabb árat szeretne elérni, hanem politikai üzenetet is közvetít: Peking nem kíván könnyen kivonulni egy stratégiai jelentőségű nyugati vállalatból.
A kínai tulajdonos mozgástere ráadásul már korábban is szűkült.
Az olasz kormány idén tavasszal az úgynevezett golden power szabályok alkalmazásával korlátozta a Sinochem jogköreit a Pirelliben.
Az intézkedés célja az volt, hogy megvédjék a vállalat amerikai üzleti érdekeit és technológiai pozícióit. Ennek értelmében a kínai részvényes az igazgatósági jelölések során a 15 tagú testületbe csak három jelöltet állíthatott, akik közül egyik sem töltheti be sem a vezérigazgatói, sem az elnöki tisztséget. A Sinochem bíróságon támadta meg a döntést.
A múlt heti részvényesi közgyűlésen végül a Camfin által támogatott igazgatósági lista kapott többséget, ezt követően pedig az igazgatótanács ismét Marco Tronchetti Proverát választotta meg a Pirelli ügyvezető elnökének.