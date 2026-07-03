Cseh fegyvermilliárdosok legyeskednek a legendás gumigyártó körül - a kínak kiszorítása a cél

Új tulajdonosok kopogtattak be a világ egyik legismertebb gumigyártójához: két cseh milliárdos érdeklődik a Pirelli kínai nagytulajdonosának részesedése iránt. Ez nemcsak üzleti szempontból jelentős, az olasz kormány ugyanis már korábban korlátozta a kínai Sinochem befolyását a vállalatban. Ha létrejön a tranzakció, az tovább csökkentheti Kína szerepét az ikonikus olasz márkában.

Cseh fegyvermilliárdosok szállnának be a legendás gumigyártóba/ Fotó: Andrei Kholmov

Az olasz Corriere della Sera értesülése szerint Michal Strnad, a Czechoslovak Group (CSG) fegyveripari vállalat tulajdonosa, valamint Pavel Tykac energetikai milliárdos közösen vásárolna meg a Sinochem Pirelliben lévő részesedéséből egy 10-20 százalékos csomagot.

A jelenlegi tőzsdei árfolyam alapján a Pirelli piaci értéke mintegy 7,5 milliárd euró (nagyjából 3000 milliárd forint), így egy ekkora részvénycsomag értéke 750 millió és 1,5 milliárd euró (300–600 milliárd forint) közé tehető.

A két érdeklődő komoly pénzügyi háttérrel rendelkezik. A 33 éves Michal Strnad a Czechoslovak Group mintegy 85 százalékát birtokolja. A vállalat Európa egyik leggyorsabban növekvő hadiipari szereplője, amely lőszereket, páncélozott járműveket és egyéb katonai eszközöket gyárt, emellett Olaszországban a Fiocchi Munizioni és a Perazzi fegyvergyártó márkák is hozzá tartoznak. A CSG az amszterdami tőzsdén jegyzett vállalat, piaci értéke megközelíti a 14 milliárd eurót (mintegy 5600 milliárd forint).

Üzlettársa, a 62 éves Pavel Tykac a Sev.en Global Investments energetikai holding egyedüli tulajdonosa. Cége Európában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban is aktív az energiapiacon, személyes vagyonát pedig mintegy 8 milliárd euróra (közel 3200 milliárd forintra) becsülik.

Az olasz kormány már csökkentette Kína mozgásterét

A tranzakció ugyanakkor korántsem tekinthető biztosnak. A lap forrásai szerint a tárgyalások eddig elsősorban az árazáson akadtak el. A Sinochem korábban más befektetők ajánlatait sem fogadta el, ami miatt több piaci szereplő úgy véli, hogy a kínai vállalat nem pusztán magasabb árat szeretne elérni, hanem politikai üzenetet is közvetít: Peking nem kíván könnyen kivonulni egy stratégiai jelentőségű nyugati vállalatból.