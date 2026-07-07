Megszületett az ítélet: három évet kapott Marine Le Pen

Marine Le Pent három év börtönbüntetésre ítélték, amiből két évet felfüggesztve, egy évet pedig elektronikus nyomkövetővel, otthonában kell letöltenie − írta meg a Le Monde.

Marine Le Pen / Fotó: AFP

Emellett 45 hónapra eltiltották attól, hogy választáson induljon, amiből 30 hónapra felfüggesztettek. A bíróság továbbá 100 ezer eurós pénzbírságot is kiszabott rá.

Enyhébb ítélet született Le Pen ügyében, a pártot azonban megbírságolták

Az elsőfokú bíróság korábban négy év börtönbüntetésre ítélte a jobboldali politikust két évre felfüggesztve, a fennmaradó két évet pedig elektronikus nyomkövetővel, otthonában kellett volna letöltenie. Emellett 100 ezer eurós pénzbírságot kellett volna fizetnie, valamint öt évig nem tölthetett volna be választott tisztséget.

A fellebbviteli bíróság Le Pen pártját, a Nemzeti tömörülést is elmarasztalta, és 2 millió eurós pénzbüntetésre ítélte, amelyből 1 millió eurót felfüggesztett. A bíróság további 1 millió euró elkobzását is elrendelte.

A politikus így is indulhat a közelgő elnökválasztáson

Marine Le Pen már letöltötte a fellebbviteli bíróság által kiszabott, választott tisztség betöltésétől való eltiltás nem felfüggesztett részét. Mivel az elsőfokú eltiltás a fellebbezés ellenére azonnal végrehajthatóvá vált,

Le Pen 2025. március 31-e, vagyis az elsőfokú ítélet kihirdetése óta tölti büntetését. Ez éppen 15 hónappal ezelőtt volt.

Az viszont továbbra is kérdés, hogy a politikus vállalja-e a jelöltséget úgy, hogy a kampány közben nyomkövetőt kellene viselnie és büntetését töltené. A bíróság döntését megelőzően Le Pen azt mondta, hogy ilyen körülmények között nem indulna.

Több vádlottat is elítéltek

Marine Le Penen és pártján kívül további 10 vádlott lebbezett fel az elsőfokú ítélet után, akiket ismét bűnösnek találtak.

Egy kivétellel mindannyiukat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság, nyolc hónaptól három évig terjedő időtartamra.

A legtöbbjüket választott tisztség betöltésétől is eltiltották, amit felfüggesztettek, azonban ketten többéves eltiltást kaptak:

Bruno Gollnisch volt EP-képviselő és

Nicolas Crochet könyvelő három évig nem indulhatnak választáson.

Továbbá hat vádlottat 5 ezer és 70 ezer euró közötti összegben meghatározott pénzbírságra ítélték.