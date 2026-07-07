Ez les ránk, ha elhittük hogy olcsóbb lesz az élelmiszer: az El Ninótól a háborúig

Ismét kellemes meglepetést okozott az élelmiszerek inflációja: a termékcsoport árai éves összevetésben mindössze 0,2 százalékkal emelkedtek az előző havi 0,5 százalék után – havi összevetésben még minimálisan csökkent is a termékcsoport árszintje. Az élelmiszerek inflációját továbbra is felfelé húzzák a vendéglátási szolgáltatások – enélkül 2,4 százalékkal csökkent volna a termékcsoport árszintje az egy évvel korábbihoz képest - mutatott rá a statisztikai hivatal mai adatait elemzetve Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

A legvalószínűbb az, hogy a közeljövőben emelkedni fog az élelmiszerek ára Fotó: Vémi Zoltán

Az élelmiszereken belül még mindig jelentős, de a korábbinál azért kisebb szórás figyelhető meg az egyes termékek között: legjobban a burgonya (7,6 százalék), a büféáruk és az eszpresszókávé (egyaránt 6,5 százalék), illetve a cukorka, méz (6,0 százalék) ára emelkedett, míg legnagyobb mértékben a húskonzerv (26,9 százalék), a vaj, vajkrém (12,9 százalék), illetve a sertéshús (10,9 százalék) ára csökkent. Az alacsony élelmiszerinflációban több tényező is szerepet játszik: a világpiaci élelmiszerárak csökkenése, a forint erősödése és az árrésstop fenntartása is az alacsony élelmiszerinfláció mellett szólnak - mutatott rá Regős Gábor.

Emelkedhet az élelmiszerek ára

Nemzetközi piaci várakozások alapján azonban ez a tendencia, mármint az élelmiszerek árának csökkenése nem túl valoszínű, hogy hosszabb távon fennmaradhat. Noha a széles körű, azonnali élelmiszer-drágulás kevésbbé valószínű, de annak esélye nőtt. Az Európai Bizottság már konkrétan az élelmiszerárak emelkedésére számít a magasabb inputköltségek miatt, míg a FAO és a Világbank szerint, az El Nino, a műtrágya- és energiapiaci zavarok, a geopolitikai konfliktusok, valamint az exportkorlátozások bármikor erősebb áremelkedést válthatnak ki.

Az Európai Bizottság július 6-án közzétett rövid távú agrárpiaci előrejelzése szerint 2026-ban az energiaárak hajthatják az inflációt, és az emelkedő termelési költségek miatt az élelmiszerárak is növekedhetnek. A testület külön kiemeli, hogy a műtrágya megfizethetősége ismét a 2022-es válság idején látott szintekre romlott. Az Európai Bizottság szerint az energia- és műtrágyaköltségek újbóli megugrása a következő időszakban az élelmiszerárakba is begyűrűzhet.