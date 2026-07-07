Életveszélyben az európai autóipar: kongatja a vészharangot az uniós biztos

Az európai autóipar életveszélyben van, már nemcsak az autógyártók és a beszállítók, hanem a teljes ellátási lánc óriási nyomás alatt áll, és több millió munkahely jövője forog kockán – jelentette ki Stéphane Séjourné iparstratégiáért felelős uniós biztos kedden Strasbourgban.

Az európai autógyárak csökkentett kapacitással működnek, és egyre nagyobb a tömeges elbocsátások veszélye / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Parlament plenáris ülésén, az uniós autóipar versenyképességének megerősítését és minőségi munkahelyeinek megőrzését célzó sürgős intézkedésekről tartott vitában Séjourné hangsúlyozta: az ágazat egyszerre néz szembe technológiai lemaradással, a geopolitikai instabilitás miatt meggyengült ellátási láncokkal, a vámok okozta pénzügyi terhekkel, a külföldi piacokhoz való hozzáférést korlátozó akadályokkal, valamint Kína „ragadozó stratégiájával”, amelynek célja, hogy túlkapacitásait Európára zúdítsa.

Mint mondta, ennek következtében csökken az európai autógyártók piaci részesedése, miközben a kínai modellek importja jelentősen nőtt: ezek ma már az európai elektromos és egyéb villamosított járművek piacának több mint 15 százalékát teszik ki.

Az európai gyárak csökkentett kapacitással működnek, és egyre nagyobb a tömeges elbocsátások veszélye

– tette hozzá. Az Európai Bizottság teljes mértékben tisztában van a helyzet sürgősségével - jelentette ki a biztos. Közölte, hogy a jelenlegi bizottsági ciklus kezdete óta az ágazat szereplőivel folytatott stratégiai párbeszédre építve egy átfogó európai autóipari stratégia kidolgozásán dolgoznak.

Emlékeztetett arra, hogy a tavaly decemberben bemutatott autóipari csomagot márciusban egy ipari gyorsítóról szóló javaslat egészítette ki, így első alkalommal olyan stratégia valósulhat meg, amely az autóipar teljes értékláncát lefedi.

Már ott áll az európai autóipar halálos ágyánál a Szegeden is gyárat építő BYD: olyan tervet jelentett be, ami végső döfést jelenthet – „Ébredjetek már fel!" Kritikus ponthoz érkezett az európai autóipar a Volkswagen-csoportnál bejelentett leépítésekkel, a kontinens versenyképessége drasztikusan csökken az óriás gyengélkedése miatt. Nem elemzői vélemények ezek, a BYD egyik vezetője küldött egyértelmű üzeneteket arról, hogyan is működik a piacgazdaság. A gyengék elesnek, akik pedig bírják a tempót, nos, övéké a jövő. A legendás autógyártót a brutális leépítések ellenére sem kell temetni, de a távol-keleti ambíciókat is komolyan kell venni.

Elmondta, hogy a szén-dioxid-kibocsátási szabályok terén nagyobb rugalmasságot vezetnek be, miközben fenntartják a kitűzött klímacélokat. A járműflották szén-dioxid-mentesítéséről szóló rendelet megőrzi az európai gyártók számára fontos piaci szegmenst, és elősegíti a használt elektromos járművek elérhetőségét az európai háztartások számára. Hozzátette, hogy az egyszerűsítési intézkedések

felgyorsítják a megfizethető, kis méretű elektromos járművek elterjedését,

uniós program támogatja az európai akkumulátoripar kapacitásainak bővítését,

míg az ipari gyorsító intézkedés az európai munkahelyek megőrzését,

a beszállítói leépítések megállítását

és a beszállítók szerepének erősítését

szolgálják az elektromos mobilitás értékláncában.