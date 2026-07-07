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nyereség
mesterséges intelligencia
Samsung

Megrémített a Samsung, nem hinnénk el mivel – ekkora nyereségeket nem lehet csinálni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Minden várakozást felülmúlt a Samsung második negyedéves eredménye. A rekordprofit ellenére a piac inkább a jövő miatt aggódik: a részvények jelentős eséssel reagáltak a lehetséges chiptúlkínálatra.
VG
2026.07.07, 13:14
Frissítve: 2026.07.07, 13:43

Üzemi nyeresége több mint tizenkilencszeresére, 89 400 milliárd dél-koreai wonra (18 ezer milliárd forint) emelkedett a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest – közölte kedden a Samsung Electronics. 

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Történelmi rekordot döntött a Samsung / Fotó: RidhamSupriyanto

A kiugró eredményt az okozta, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kereslet miatt továbbra is memóriachip-hiány tapasztalható. A kedvező számok ugyanakkor nem tudták megnyugtatni a befektetőket, akik attól tartanak, hogy a fellendülés nem lesz tartós.

A Samsung részvényei a keddi kereskedés során kora délutánra több mint 9 százalékot estek, folytatva a reggeli veszteségeket a gyorsjelentés közzététele után. A befektetők attól tartanak, hogy a memóriachip-piacon hamarosan túlkínálat alakulhat ki. 

A rivális SK Hynix árfolyama szintén 9,1 százalékkal csökkent, miközben a dél-koreai KOSPI index 7,1 százalékos mínuszban állt.

A Samsung előzetes eredményközlése szerint az áprilistól júniusig tartó időszakban az üzemi eredmény 1810,3 százalékkal nőtt éves összevetésben. A vállalat árbevétele 129,3 százalékkal, 171 billió wonra emelkedett.

Negyedéves alapon az üzemi nyereség 56,2 százalékkal, a bevétel pedig 27,7 százalékkal bővült. A társaság a hónap későbbi részében teszi közzé részletes pénzügyi jelentését, amely a nettó eredményt is tartalmazza.

A mostani eredmény meghaladta a FnGuide piaci elemzőcég konszenzusát, amely 25 dél-koreai brókercég előrejelzése alapján 84 800 milliárd wonos üzemi nyereséget várt.

Az eredményközlés egy héttel azt követően érkezett, hogy Li Dzsemjong (Lee Jae Myung) dél-koreai elnök bemutatta 

a Samsunggal és az SK Hynixszal közös, 800 000 milliárd won (mintegy 162 ezer milliárd forint) értékű beruházási programot, 

amelynek célja a dél-koreai chipgyártási kapacitások bővítése annak érdekében, hogy az ország megőrizze versenyképességét a globális MI-versenyben. 

A köz- és magánszféra együttműködésében megvalósuló projekt keretében négy új félvezetőgyár (fab) épül, amelyek közül kettőt a Samsung, kettőt pedig az SK Hynix létesít. A kormány szerint ez Lee tavalyi hivatalba lépése óta a legjelentősebb gazdaságpolitikai intézkedés.

Elemzők szerint ugyanakkor az MI-beruházások túlzott felfutásával kapcsolatos aggodalmak és a rendkívül ingadozó piaci környezet várhatóan egészen addig fennmaradnak, amíg július végén a nagy amerikai technológiai vállalatok közzé nem teszik gyorsjelentéseiket.

A Shinhan Bank keddi elemzésében azt írta, hogy június óta fokozatosan mérséklődik a félvezetőiparba irányuló befektetések koncentrációja, és a második negyedéves vállalati jelentések közeledtével a befektetők óvatosabbá váltak. Emiatt gyengült a vételi kedv, a piac pedig továbbra is rendkívül érzékenyen reagál a negatív hírekre.

A pénzintézet szerint az árfolyam-ingadozást erősítik a kínálatot és keresletet befolyásoló piaci események is, így például a SpaceX Nasdaq–100 indexbe történő felvétele, valamint az SK Hynix július 10-re tervezett amerikai tőzsdei bevezetése és Nasdaq-listázása.

A Samsung a világ három olyan nagy chipgyártójának egyike, amely képes nagy sávszélességű memóriákat (HBM) szállítani. Ezek kulcsfontosságú alkatrészek a mesterséges intelligenciát kiszolgáló rendszerekben, és olyan technológiai óriások használják őket, mint az Nvidia, az AMD és a Google.

A vállalat emellett jelentősen megnövekedett érdeklődést tapasztal chipbérgyártási szolgáltatásai iránt meglévő és potenciális ügyfeleitől – köztük a BYD-től, a Google-től, az AMD-től és a Teslától –, mivel az MI-infrastruktúra iránti robbanásszerű kereslet egyre nagyobb nyomást helyez a piacvezető Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) fejlett gyártókapacitásaira.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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