Megrémített a Samsung, nem hinnénk el mivel – ekkora nyereségeket nem lehet csinálni
Üzemi nyeresége több mint tizenkilencszeresére, 89 400 milliárd dél-koreai wonra (18 ezer milliárd forint) emelkedett a második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest – közölte kedden a Samsung Electronics.
A kiugró eredményt az okozta, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kereslet miatt továbbra is memóriachip-hiány tapasztalható. A kedvező számok ugyanakkor nem tudták megnyugtatni a befektetőket, akik attól tartanak, hogy a fellendülés nem lesz tartós.
A Samsung részvényei a keddi kereskedés során kora délutánra több mint 9 százalékot estek, folytatva a reggeli veszteségeket a gyorsjelentés közzététele után. A befektetők attól tartanak, hogy a memóriachip-piacon hamarosan túlkínálat alakulhat ki.
A rivális SK Hynix árfolyama szintén 9,1 százalékkal csökkent, miközben a dél-koreai KOSPI index 7,1 százalékos mínuszban állt.
A Samsung előzetes eredményközlése szerint az áprilistól júniusig tartó időszakban az üzemi eredmény 1810,3 százalékkal nőtt éves összevetésben. A vállalat árbevétele 129,3 százalékkal, 171 billió wonra emelkedett.
Negyedéves alapon az üzemi nyereség 56,2 százalékkal, a bevétel pedig 27,7 százalékkal bővült. A társaság a hónap későbbi részében teszi közzé részletes pénzügyi jelentését, amely a nettó eredményt is tartalmazza.
A mostani eredmény meghaladta a FnGuide piaci elemzőcég konszenzusát, amely 25 dél-koreai brókercég előrejelzése alapján 84 800 milliárd wonos üzemi nyereséget várt.
Az eredményközlés egy héttel azt követően érkezett, hogy Li Dzsemjong (Lee Jae Myung) dél-koreai elnök bemutatta
a Samsunggal és az SK Hynixszal közös, 800 000 milliárd won (mintegy 162 ezer milliárd forint) értékű beruházási programot,
amelynek célja a dél-koreai chipgyártási kapacitások bővítése annak érdekében, hogy az ország megőrizze versenyképességét a globális MI-versenyben.
A köz- és magánszféra együttműködésében megvalósuló projekt keretében négy új félvezetőgyár (fab) épül, amelyek közül kettőt a Samsung, kettőt pedig az SK Hynix létesít. A kormány szerint ez Lee tavalyi hivatalba lépése óta a legjelentősebb gazdaságpolitikai intézkedés.
Elemzők szerint ugyanakkor az MI-beruházások túlzott felfutásával kapcsolatos aggodalmak és a rendkívül ingadozó piaci környezet várhatóan egészen addig fennmaradnak, amíg július végén a nagy amerikai technológiai vállalatok közzé nem teszik gyorsjelentéseiket.
A Shinhan Bank keddi elemzésében azt írta, hogy június óta fokozatosan mérséklődik a félvezetőiparba irányuló befektetések koncentrációja, és a második negyedéves vállalati jelentések közeledtével a befektetők óvatosabbá váltak. Emiatt gyengült a vételi kedv, a piac pedig továbbra is rendkívül érzékenyen reagál a negatív hírekre.
A pénzintézet szerint az árfolyam-ingadozást erősítik a kínálatot és keresletet befolyásoló piaci események is, így például a SpaceX Nasdaq–100 indexbe történő felvétele, valamint az SK Hynix július 10-re tervezett amerikai tőzsdei bevezetése és Nasdaq-listázása.
A Samsung a világ három olyan nagy chipgyártójának egyike, amely képes nagy sávszélességű memóriákat (HBM) szállítani. Ezek kulcsfontosságú alkatrészek a mesterséges intelligenciát kiszolgáló rendszerekben, és olyan technológiai óriások használják őket, mint az Nvidia, az AMD és a Google.
A vállalat emellett jelentősen megnövekedett érdeklődést tapasztal chipbérgyártási szolgáltatásai iránt meglévő és potenciális ügyfeleitől – köztük a BYD-től, a Google-től, az AMD-től és a Teslától –, mivel az MI-infrastruktúra iránti robbanásszerű kereslet egyre nagyobb nyomást helyez a piacvezető Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) fejlett gyártókapacitásaira.