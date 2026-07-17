Magyarország szomszédja felfegyverzi Amerikát: óriási üzletet kötöttek a határ túloldalán, Washington el van ájulva – "Az ükunokáim is ezekkel fognak tüzelni!"

A friss hír: az amerikai Iowa államban egy létező lőszergyár területén megkezdték a Future Artillery Complex ("a Jövő Tüzérsége Komlexum") építését. Ez az az amerikai szárazföldi haderő modernizációs projektja a nagy kaliberű lőszerek gyártásában, és ami számunkra érdekessé teszi történetet: a beruházó személye. Nem szokványos ugyanis a történet, és Magyarország közvetlen régiója az érintett.

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Az észak-atlanti fegyverkereskedelem nem egyirányú, Amerikába is tartanak német és belga kézifegyverek, olasz helikopterek, svéd páncéltörök és egyebek. A volumenről azonban lehet tudni, hogy – habár fegyverkereskedelmi mérlegadatokat nem tart nyilván az Európai Unió –, hogy eltörpül az amerikaiak európai fegyvereladásai mellett.

Az európai mérleget a megújuló iowai létesítmény sem javítja, hiszen a gyártás helyben fog történni, de már az önmagában szokatlan, hogy közép-európai beruházó fegyverzi fel az amerikai hadsereget – és nem apró projektről van szó: 635 millió dollárra mehet fel a számla (azaz 200 milliárd forintra).

Közép-Európában hagyományosan erős volt már a régió NATO-korszaka előtt Csehszlovákia fegyvergyártása, és nem tévedünk, ha ebben az irányban keresgélünk. Iowában a szlovák MSM építkezik, amely a cseh milliárdos Michal Strnad CSG csoportjának a része.

Strnadról dióhéjban annyit érdemes tudnia annak, akinek csípik a szemét a hazai milliárdosok, hogy a vagyona meghaladja a 15 leggazdagabb magyarét együttvéve. Nem véletlen tehát, hogy az ő vállalatbirodalma "írja újra a történelmet" az amerikai projekttel az oPeniazoch szlovák gazdasági hírportál megfogalmazása szerint.

A cseh csoport hosszú távon kíván terjeszkedni az Egyesült Államokban – írja a Defence Industry Europe védelmi ipari portál.

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Az MSM észak-amerikai leányvállalatával tavaly írták alá a szerződést az amerikaiak. A feladat a létesítmény megtervezése, felépítése és üzembe helyezése. Az új, állami tulajdonban lévő, de vállalkozó által üzemeltetett telephely egy olyan elöregedett gyártósort vált fel, amely több mint ötven éve szolgálja az amerikai hadsereget.