Magyarország szomszédja felfegyverzi Amerikát: óriási üzletet kötöttek a határ túloldalán, Washington el van ájulva – "Az ükunokáim is ezekkel fognak tüzelni!"
A friss hír: az amerikai Iowa államban egy létező lőszergyár területén megkezdték a Future Artillery Complex ("a Jövő Tüzérsége Komlexum") építését. Ez az az amerikai szárazföldi haderő modernizációs projektja a nagy kaliberű lőszerek gyártásában, és ami számunkra érdekessé teszi történetet: a beruházó személye. Nem szokványos ugyanis a történet, és Magyarország közvetlen régiója az érintett.
Az észak-atlanti fegyverkereskedelem nem egyirányú, Amerikába is tartanak német és belga kézifegyverek, olasz helikopterek, svéd páncéltörök és egyebek. A volumenről azonban lehet tudni, hogy – habár fegyverkereskedelmi mérlegadatokat nem tart nyilván az Európai Unió –, hogy eltörpül az amerikaiak európai fegyvereladásai mellett.
Az európai mérleget a megújuló iowai létesítmény sem javítja, hiszen a gyártás helyben fog történni, de már az önmagában szokatlan, hogy közép-európai beruházó fegyverzi fel az amerikai hadsereget – és nem apró projektről van szó: 635 millió dollárra mehet fel a számla (azaz 200 milliárd forintra).
Közép-Európában hagyományosan erős volt már a régió NATO-korszaka előtt Csehszlovákia fegyvergyártása, és nem tévedünk, ha ebben az irányban keresgélünk. Iowában a szlovák MSM építkezik, amely a cseh milliárdos Michal Strnad CSG csoportjának a része.
Strnadról dióhéjban annyit érdemes tudnia annak, akinek csípik a szemét a hazai milliárdosok, hogy a vagyona meghaladja a 15 leggazdagabb magyarét együttvéve. Nem véletlen tehát, hogy az ő vállalatbirodalma "írja újra a történelmet" az amerikai projekttel az oPeniazoch szlovák gazdasági hírportál megfogalmazása szerint.
A cseh csoport hosszú távon kíván terjeszkedni az Egyesült Államokban – írja a Defence Industry Europe védelmi ipari portál.
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Az MSM észak-amerikai leányvállalatával tavaly írták alá a szerződést az amerikaiak. A feladat a létesítmény megtervezése, felépítése és üzembe helyezése. Az új, állami tulajdonban lévő, de vállalkozó által üzemeltetett telephely egy olyan elöregedett gyártósort vált fel, amely több mint ötven éve szolgálja az amerikai hadsereget.
Elkészülte után a létesítményt havi legfeljebb 36 ezer, robbanóanyaggal töltött 155 milliméteres tüzérségi lövedék gyártására tervezik. A teljes üzembe helyezést és az első gyártási tétel elfogadási tesztjét a szerződés odaítélésétől számított 48 hónapon belül tervezik. A CSG közlése szerint az üzem a világ legmodernebb, 155 milliméteres tüzérségi lőszerek robbanóanyaggal történő töltésére szakosodott létesítménye lesz, és kulcsszerepet játszik majd az amerikai lőszergyártás bázisának bővítésében.
Büszkék vagyunk arra, hogy az MSM North America és a CSG megbízható partnerekké váltak ebben a stratégiai jelentőségű programban, és több évtizedes lőszergyártási tapasztalatukkal hozzájárulnak olyan képességek kiépítéséhez, amelyek még hosszú éveken át szolgálják majd az Egyesült Államokat és szövetségeseit
– idézi Strnadot, a CSG vezérigazgatóját és igazgatósági elnökét a portál.
Hasonlóan vélekedett Brian K. Schwartzkopf őrnagy, az amerikai hadsereg fegyverzeti és lőszerügyi közös program-végrehajtó hivatalának képviselője, aki szerint "a létesítmény az Egyesült Államokban zajló más modernizációs erőfeszítésekkel együtt hozzásegít bennünket ahhoz, hogy elérjük a hadsereg havi 100 ezer darab 155 milliméteres lőszer előállítására vonatkozó célját. Ez kulcsfontosságú eleme annak, hogy ezt a képességet hosszú távon biztosítsuk.”
Évtizedekre előre biztosítunk egy fenntartható és hatékony harci képességet. Elképzelhető, hogy még az ükunokáim is ebből a létesítményből származó lőszerekkel fognak tüzelni
– tette hozzá.
A német Rheinmetall nagy unterlüssi gyára várhatóan kevesebbet állít majd elő a 155 milliméteres lőszerekből, mint az iowai üzem. Utóbbit azért nem lehet biztosan a világ legnagyobb ilyen gyárának nevezni, mert az egyes orosz, kínai és dél-koreai gyárak mérete nem ismert.
A cseh-szlovák csoport máris ezreket foglalkoztat a tengerentúlon
A projekt tovább bővíti a CSG amerikai ipari jelenlétét: már jelenleg is több mint négyezer munkavállalót foglalkoztatnak itt, elsősorban a The Kinetic Groupon keresztül, amely az Egyesült Államok egyik jelentős kis kaliberű lőszergyártója. A Future Artillery Complex várhatóan mintegy hetven, magas szakképzettséget igénylő munkahelyet hoz létre az iowai hadsereg lőszergyárában.
A CSG létrehozta a CSG Land Systems North America vállalatot is, hogy az amerikai piacon képviselje
- az Excalibur Army,
- a Tatra Defence
- és a Tatra Trucks cégeket. A vállalat szerint ezek az üzletágak a csoport szélesebb stratégiáját szolgálják a tüzérségi rendszerek, a harcászati járművek, a szárazföldi platformok és a lőszergyártás területén.
A CSG, mint maguk közölték, Európa egyik vezető közepes és nagy kaliberű lőszergyártója, vertikálisan integrált működéssel, amely az energetikai anyagoktól és alkatrészektől a teljes lőszerrendszerekig terjed. 2026 első negyedévének végén a csoport saját, évesített nagy kaliberű tüzérségi és harckocsilőszer-gyártási kapacitása meghaladta a 800 ezer darabot. A vállalat arra számít, hogy ez a kapacitás 2026 folyamán évente mintegy 850 ezer darabra emelkedik.
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