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jármű
európai autóipar
belső égésű

Itt a világ első országrésze, ahonnan teljesen kitiltották a benzines és a dízeles autókat: csak elektromos meghajtásút lehet vásárolni – ez még Európának is sok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Miközben az Európai Unióban továbbra is élénk vita zajlik a belső égésű motorral szerelt autók jövőjéről, Kína egyik tartománya már a megvalósítás szakaszába lépett. Hainan ugyanis 2030-tól betiltja az új benzines és dízelüzemű személyautók értékesítését, és az átállást nem kizárólag a piaci folyamatokra bízza, hanem jogszabályokkal is felgyorsítja.
VG
2026.07.17, 06:17

A Dél-kínai-tengeren fekvő szugetcsoport, Hainan lesz az első kínai tartomány, amely törvényi úton szünteti meg a kizárólag belső égésű motorral hajtott új személyautók értékesítését. A tartomány megerősítette, hogy továbbra is tartja a még 2022-ben elfogadott ütemtervet, vagyis egy több éve kidolgozott és következetesen végrehajtott stratégiáról van szó – írja az e-cars. A döntés azt is jelzi, hogy Kína egyes régióiban az elektromobilitás terjedését nem csupán a kereslet és a piaci verseny alakítja, hanem hosszú távú állami szabályozás is.

Changan Automobile's Vehicle Distribution Center in Chongqing, hainan
Hainan kínai tartomány meglépi, amivel az EU-ban nem tudnak dűlőre jutni: jogszabállyal tultja be a belső égésű járműveket
Fotó: CFOTO via Reuters 

2030-tól csak elektromos új autók Hainanban

A szabályozás értelmében 2030-tól nem lehet kizárólag belső égésű motorral szerelt új járművet forgalomba hozni Hainanban. Emellett a magánszektor számára is előírják, hogy minden újonnan beszerzett vagy lecserélt jármű elektromos hajtású legyen.

Ez a megközelítés túlmutat az Európai Unió jelenlegi szabályozásán. 

Míg Brüsszel 2035-től tiltja az új belső égésű motoros személyautók értékesítését, addig Hainan a flották megújítását is az elektromos átállás irányába tereli.

A tartomány terve szerint az úgynevezett új energiájú járművek – vagyis a tisztán elektromos, a plug-in hibrid és a hidrogén üzemanyagcellás modellek – aránya a teljes járműállományon belül 

  • a jelenlegi 23,75 százalékról 
  • 2030-ra 45 százalékra emelkedik.

Ez közel kétszeres növekedést jelent öt év alatt, amely még a kínai központi kormány országos célkitűzéseinél is ambiciózusabb. Hainan ezzel az ország egyik leggyorsabb elektromobilitási programját valósíthatja meg.

A stratégia nem kizárólag az akkumulátoros elektromos járművekre épít. A tartomány kiemelten támogatja a hidrogén üzemanyagcellás technológia alkalmazását a nehéz-tehergépjárművek, a hűtött áruszállítás és a közösségi közlekedés területén.

Fontos üzenet lehet a kínai az európai viták számára

Hainan példája arra is rámutat, hogy Kínában az elektromos autók térnyerése nem kizárólag spontán piaci folyamatok eredménye. A tartományi kormány jogszabályokkal, konkrét határidőkkel és kötelező előírásokkal gyorsítja az átállást. Ez árnyalja azt a gyakran hangoztatott véleményt, miszerint Kína kizárólag piaci alapon jutott vezető szerephez az elektromobilitásban. 

A hainan-i intézkedések azt mutatják, hogy

az állami szabályozás ott is meghatározó szerepet játszik, így az elektromos átállásról szóló vita nem csupán aEurópában, hanem világszerte a piaci és a kormányzati beavatkozás egyensúlyáról szól.

Ugyanakkor az is bizonyos, hogy a kínai nyomulás az elektromos járművek terén egyre nagyobb nyomás alá helyezi az európai autógyártást. Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, Kína júniusban történelmi rekordot ért el az autókivitelben: a havi export először haladta meg az egymillió darabot. Az új csúcs egy szélesebb körű külkereskedelmi fellendülés része, amely várhatóan tovább növeli a feszültséget kereskedelmi partnereivel, köztük az Európai Unióval. Eközben az európai, ezen belül az annak gerincét adó német autóipar válsága egyre mélyül, mert a gyártók nehezen tartják a lépést a kínai nyomulással a piacokon.

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