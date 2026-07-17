Itt a világ első országrésze, ahonnan teljesen kitiltották a benzines és a dízeles autókat: csak elektromos meghajtásút lehet vásárolni – ez még Európának is sok
A Dél-kínai-tengeren fekvő szugetcsoport, Hainan lesz az első kínai tartomány, amely törvényi úton szünteti meg a kizárólag belső égésű motorral hajtott új személyautók értékesítését. A tartomány megerősítette, hogy továbbra is tartja a még 2022-ben elfogadott ütemtervet, vagyis egy több éve kidolgozott és következetesen végrehajtott stratégiáról van szó – írja az e-cars. A döntés azt is jelzi, hogy Kína egyes régióiban az elektromobilitás terjedését nem csupán a kereslet és a piaci verseny alakítja, hanem hosszú távú állami szabályozás is.
2030-tól csak elektromos új autók Hainanban
A szabályozás értelmében 2030-tól nem lehet kizárólag belső égésű motorral szerelt új járművet forgalomba hozni Hainanban. Emellett a magánszektor számára is előírják, hogy minden újonnan beszerzett vagy lecserélt jármű elektromos hajtású legyen.
Ez a megközelítés túlmutat az Európai Unió jelenlegi szabályozásán.
Míg Brüsszel 2035-től tiltja az új belső égésű motoros személyautók értékesítését, addig Hainan a flották megújítását is az elektromos átállás irányába tereli.
A tartomány terve szerint az úgynevezett új energiájú járművek – vagyis a tisztán elektromos, a plug-in hibrid és a hidrogén üzemanyagcellás modellek – aránya a teljes járműállományon belül
- a jelenlegi 23,75 százalékról
- 2030-ra 45 százalékra emelkedik.
Ez közel kétszeres növekedést jelent öt év alatt, amely még a kínai központi kormány országos célkitűzéseinél is ambiciózusabb. Hainan ezzel az ország egyik leggyorsabb elektromobilitási programját valósíthatja meg.
A stratégia nem kizárólag az akkumulátoros elektromos járművekre épít. A tartomány kiemelten támogatja a hidrogén üzemanyagcellás technológia alkalmazását a nehéz-tehergépjárművek, a hűtött áruszállítás és a közösségi közlekedés területén.
Fontos üzenet lehet a kínai az európai viták számára
Hainan példája arra is rámutat, hogy Kínában az elektromos autók térnyerése nem kizárólag spontán piaci folyamatok eredménye. A tartományi kormány jogszabályokkal, konkrét határidőkkel és kötelező előírásokkal gyorsítja az átállást. Ez árnyalja azt a gyakran hangoztatott véleményt, miszerint Kína kizárólag piaci alapon jutott vezető szerephez az elektromobilitásban.
A hainan-i intézkedések azt mutatják, hogy
az állami szabályozás ott is meghatározó szerepet játszik, így az elektromos átállásról szóló vita nem csupán aEurópában, hanem világszerte a piaci és a kormányzati beavatkozás egyensúlyáról szól.
Ugyanakkor az is bizonyos, hogy a kínai nyomulás az elektromos járművek terén egyre nagyobb nyomás alá helyezi az európai autógyártást. Mint a Világgazdaság oldalán arról beszámoltunk, Kína júniusban történelmi rekordot ért el az autókivitelben: a havi export először haladta meg az egymillió darabot. Az új csúcs egy szélesebb körű külkereskedelmi fellendülés része, amely várhatóan tovább növeli a feszültséget kereskedelmi partnereivel, köztük az Európai Unióval. Eközben az európai, ezen belül az annak gerincét adó német autóipar válsága egyre mélyül, mert a gyártók nehezen tartják a lépést a kínai nyomulással a piacokon.