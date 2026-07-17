Hihetetlen dolog történt a Mol benzinkútjain az éjjel: meghökkentő üzemanyagárakat szabott meg Magyarországon a drágulás kihirdetése után – ennyibe kerül a benzin és a dízel
Alig hitt a szemének a Világgazdaság újságírója, amikor péntek éjjel, hajnalban (ahogy tetszik) megállt egy Pest vármegyei Mol-kúton. Csütörtökön ugyanis arról szóltak a hírek, hogy a hét utolsó napjától jelentős drágulás áll be ez üzemanyag nagykereskedelmi árában. Az előre meghirdetett áremeléshez képest viszont a totemoszlopon egészen más fogadta a kései vagy éppen korai vásárlókat.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, tegnap újabb nagykereskedelmi üzemanyagár-emelést hirdettek ki pénteki hatállyal. Ennek értelmében
- a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal,
- a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal ugrik meg.
A bejelentéskor a Holtankoljak.hu külön felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt napok ármódosításait követően a töltőállomások áraiban várhatóan fokozatosan megjelenik a drágulás.
Miután a drágulás kihirdetésekor a 95-ös benzin literjének átlagára 594 forint, a gázolajét pedig 613 forint volt, azzal lehetett számolni, hogy az új átlagárak előbbi esetében 600 forintra, utóbbinál pedig 621 forintra nőnek. Mindez pedig már több mint 5 forintos pluszt mutatott volna a június legvégén kivezetett védett árhoz képest. (Ez a benzinnél 595, a dízelnél 615 forinton szabta meg a maximumot árat.)
Egy ilyen fejlemény komoly nyomást jelentene a Tisza-kormányon, amelyet az elmúlt időszakban rendre az a kritika éri, hogy túl korán szűntette meg az Orbán-kormány által bevezetett intézkedést. Magyar Péterék abban bízva, hogy az iráni háború megoldódott, kiiktatták az árpolitikai döntést, csakhogy aztán a helyzet a Hormuzi-szorosban hamar eszkalálódott, ami azonnal berobbantotta az olaj nemzetközi árát.
A brent 75 dolláros szintről nagyon hamar 85 dollár fölé lőtt ki, ez pedig önmagában nagyon erős presszió alá helyezte az üzemanyagárakat. Az, hogy a Mol, hogyan lép ezen a téren, meghatározó Magyarországon. Az árazása döntő, hiszen a legnagyobb szereplője a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi oldalnak is. Amilyen árakat alkalmaz, az irányadó és követendő a többieknek is, ha nem akarnak versenyhátrányba kerülni.
Hihetetlen dolog történt a Mol benzinkútjain az éjjel: meghökkentő üzemanyagárakat szabott meg
Ezúttel pedig ugyancsak meghökkentő döntést hozott a magyar olajtársaság. Az előre bejelentett nagykereskedelmi árváltozásból ugyanis egyetlen forintot sem terhelt rá a kiskereskedelemre, a benzin és a dízel literenkénti árát változatlanul hagyta
és továbbra is 594 és 614 forintért kínálja a benzint és a dízelt,
ahogy ezt az alábbi friss fotó is bizonyítja. Megkönnyebbülhet a Tisza-kormány, hiszen így egyelőre nincs akut kényszerhelyzetben, hogy visszakozzon és és újra életbe léptesse a június 27-én kivezetett védett üzemanyagárakat. A jellemző üzemanyagár ugyanis ezzel éppen 1 forinttal a védett árak szintje alatt marad.
A teljes képhez hozzátartozik és fontos is jelezni, hogy a nagykereskedelmi ár változása nem azonos a kutakon alkalmazott kiskereskedelmi árváltozással, de tény, hogy jellemzően követik egymást. Éppen ezért tegnap még arra lehetett számítani, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv szerint péntektől Magyarországon most már tényleg a védett árnál drágábban lehet majd tankolni.
Csakhogy ez a feltételezés immáron második alkalommal dőlt meg. Keddről szerdára ugyanez volt a helyzet, akkor a 95-ös benzinnél jelzett bruttó 14 forintos, a gázolajnál pedig bruttó 7 forintos nagykereskedelmi drágulás olvadt el a Mol kútjain 7, illetve 4 forintra, ami szintén azt jelentette, hogy ha csak egyetlen forinttal is, de az üzemanyagárak a védett ár alatt maradtak.
Könnyen lehet, hogy a héten ez már így is marad. Ma ugyan még esedékes egy nagykereskedelmi üzemanyagár-döntés, de különösebb érv most nem szól az emelés mellett, ha pedig mégis ezt jelentik be, az eddigiek fényében minimum kérdéses, hogy azt a kiskereskedelemre is ráterhelik-e.
Akárhogy is, annak, hogy a benzin 20, illetve a gázolaj 15 forintos drágulásból mindössze 7 és 4 forint realizálódott a kutakon, a járműtulajdonosok örülhetnek.
Még akkor is, ha ez nem feltétlenül tekinthető tisztán piaci folyamatnak, hanem valamiféle összekacsintás húzódhat meg a politika és az árképzés mechanizmusában. Tegyük rögtön hozzá, nem új eljárás lenne ez a magyarországi üzemanyagpiacon, ahogy egyébként az európain sem.
Ők a vesztesei a Mol-csodának
Csakhogy a visszafogott drágulásnak vannak egyértemű vesztesei is, ők pedig a sokat emlegetett kicsik, a sokszor családi üzemeltetésű benzinkutak. Mi történt ugyanis?
Azzal, hogy a nagykereskedelmi áremelésnek csak a töredékét engedték átültetni a kiskereskedelemben, alaposan megvágták a kiskereskedelmi árrést is.
Vagyis miközben a benzinkutasok beszerzési költsége növekszik, hiszen a nagykereskedelemben drágábban tudja megvásárolni a Moltól az üzemanyagot, ezt a pluszt egy az egyben nem tudja áthárítani a fogyasztókra, csak ennek egy kicsi szeletét.
Ehhez kapcsolódóan érdemes felhívni a figyelmet Egri Gábor friss nyilatkozatára is. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője arról beszélt az ATV-n, hogy nem igaz, amit Kapitány István állított a kőolaj- és üzemanyagkészletek visszapótlásáról, ugyanis valójában súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból is Magyarországon.
Arról is beszélt, hogy a kőolaj világpiaci árának megugrása miatt már jelentősen emelkednie kellett volna az üzemanyagok árának a hazai töltőállomásokon, az pedig, hogy ez elmaradt, lényegében egy ársapka.
Nagy valószínűséggel a politika nem engedte, hogy emelkedjen a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára. A jegyzési árak felfelé mutatnak, az ellátási oldalon mind kőolaj, mind a termékellátásban komoly problémák vannak. Az amerikai tartalékok 1983 óta nem voltak olyan alacsony szinten a kőolaj és a finomított termékek esetében sem, mint jelenleg, és ez igaz az európai gázolajellátásra is – sorolta.
Szerinte ez a fajta belenyúlás a piaci mechanizmusba áruhiányhoz vezethet. Jelezte, hogy jelenleg Magyarországnak 41 napra van elég kőolaja, 24 napra gázolaja és 14 napra benzine.
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