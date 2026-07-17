Hihetetlen dolog történt a Mol benzinkútjain az éjjel: meghökkentő üzemanyagárakat szabott meg Magyarországon a drágulás kihirdetése után – ennyibe kerül a benzin és a dízel

Alig hitt a szemének a Világgazdaság újságírója, amikor péntek éjjel, hajnalban (ahogy tetszik) megállt egy Pest vármegyei Mol-kúton. Csütörtökön ugyanis arról szóltak a hírek, hogy a hét utolsó napjától jelentős drágulás áll be ez üzemanyag nagykereskedelmi árában. Az előre meghirdetett áremeléshez képest viszont a totemoszlopon egészen más fogadta a kései vagy éppen korai vásárlókat.

Hihetetlen dolog történt a Mol benzinkútjain az éjjel: meghökkentő üzemanyagárakat szabott meg Magyarországon / Fotó: Hecker Flórián / Világgazdaság

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, tegnap újabb nagykereskedelmi üzemanyagár-emelést hirdettek ki pénteki hatállyal. Ennek értelmében

a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal,

a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal ugrik meg.

A bejelentéskor a Holtankoljak.hu külön felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt napok ármódosításait követően a töltőállomások áraiban várhatóan fokozatosan megjelenik a drágulás.

Miután a drágulás kihirdetésekor a 95-ös benzin literjének átlagára 594 forint, a gázolajét pedig 613 forint volt, azzal lehetett számolni, hogy az új átlagárak előbbi esetében 600 forintra, utóbbinál pedig 621 forintra nőnek. Mindez pedig már több mint 5 forintos pluszt mutatott volna a június legvégén kivezetett védett árhoz képest. (Ez a benzinnél 595, a dízelnél 615 forinton szabta meg a maximumot árat.)

Egy ilyen fejlemény komoly nyomást jelentene a Tisza-kormányon, amelyet az elmúlt időszakban rendre az a kritika éri, hogy túl korán szűntette meg az Orbán-kormány által bevezetett intézkedést. Magyar Péterék abban bízva, hogy az iráni háború megoldódott, kiiktatták az árpolitikai döntést, csakhogy aztán a helyzet a Hormuzi-szorosban hamar eszkalálódott, ami azonnal berobbantotta az olaj nemzetközi árát.

A brent 75 dolláros szintről nagyon hamar 85 dollár fölé lőtt ki, ez pedig önmagában nagyon erős presszió alá helyezte az üzemanyagárakat. Az, hogy a Mol, hogyan lép ezen a téren, meghatározó Magyarországon. Az árazása döntő, hiszen a legnagyobb szereplője a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi oldalnak is. Amilyen árakat alkalmaz, az irányadó és követendő a többieknek is, ha nem akarnak versenyhátrányba kerülni.