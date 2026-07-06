Újabb ország fordulhat szembe a műhússal Európában - a vita hatott az uniós döntéshozókra is

Románia is csatlakozhat azokhoz az uniós országokhoz, amelyek szigorú korlátokat állítanak a laboratóriumi körülmények között, sejttenyésztéssel előállított húsok elé. Bukarestben már parlamenti vita tárgya egy olyan törvényjavaslat, amely ideiglenesen megtiltaná a sejtkultúrából készült élelmiszerek,, a műhús és a takarmányok forgalomba hozatalát.

Két uniós ország már konkrétan tiltja a műhús forgalmazását, hozzájuk csatlakozhat Románia (a kép illusztráció) Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A román szenátusnak június 8-án benyújtott javaslat nemcsak a laboratóriumi húsra, hanem az ilyen technológiával előállított takarmányokra ((pl. fermentáció, bioetanol-gyártás melléktermékei, precíziós keverés) is kiterjedne. A javaslatot a parlament hivatalos nyilvántartása szerint hat SOS Románia-képviselő jegyzi, és az ügy jelenleg még a szenátusi előkészítő szakaszban van: több hatóság, köztük a fogyasztóvédelem, a versenyhatóság, a gazdasági és szociális tanács, valamint a kormány véleményét is kérték.

A tervezet alapján a tiltás nem vonatkozna a kizárólag kutatási, engedélyezési vizsgálati, gyógyászati, gyógyszerészeti vagy állategészségügyi célú felhasználásra. Ezeket a termékeket azonban emberi vagy állati fogyasztásra továbbra sem lehetne piacra dobni. A szabálysértőket jelentős bírságokkal fenyegetnék: a sejtkultúrából készült élelmiszerek és takarmányok forgalmazása 50 ezer és 150 ezer román lej közötti pénzbüntetést is maga után vonhatna.

Műhús: az elővigyázatosság elvére hivatkoznak

A kezdeményezők az elővigyázatosság elvével indokolják a szigorítást. Érvelésük szerint a sejttenyésztett élelmiszerek hosszú távú egészségügyi hatásairól, tápértékéről, mikrobiológiai kockázatairól, valamint a gyártás során alkalmazott növekedési faktorokról még nincs elegendő tapasztalat.

A román javaslat mögött ugyanakkor erős agrárpolitikai szempontok is megjelennek. A tervezet céljai között szerepel a hagyományos állattenyésztés, a nemzeti élelmiszeripari örökség és a vidéki gazdaság védelme, miközben a fogyasztók egyértelmű tájékoztatását is hangsúlyozza. A törvényjavaslat ezért külön szabályokat vezetne be a kizárólag növényi alapú termékek elnevezésére is: a címkén jól láthatóan fel kellene tüntetni, hogy növényi termékről van szó, és tilos lenne minden olyan megjelölés, amely félrevezetheti a vásárlókat a termék eredetéről vagy összetételéről.