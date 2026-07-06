DH Group: rekordot rekordra halmoz az ex-Duna House, a spanyol akvizíció is termőre fordult

A második negyedévben a DH Group (ex-Duna House) által közvetített hitelek volumene 406 milliárd forintos történelmi csúcsot ért el, a csoport történetében először meghaladva a 400 milliárd forintos szintet - közölte a cég hétfőn.

DH Group: rekordot rekordra halmoz az ex-Duna House / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hitelközvetítés: Lengyelországban, Magyarországon és Itáliában is új csúcson a DH Group

A volumenek növekedése éves szinten elérte a 19,2 százalékkal, negyedéves szinten pedig 9 százalékkal nőttek, miközben három országban is új rekordot állított fel.

Olaszországban a közvetített hitelállomány rekordszintű 184 milliárd forintot tett ki (510,8 millió euró), ami forintban számolva 4,4 százalékos - euróban számolva 17,1 százalékos - növekedést jelent 2025. második negyedévéhez képest. A forintban mért növekedést nyilvánvalóan a forint erősödése mérsékelte. Negyedév/negyedév alapon a volumenek forintban kifejezve 7,4 százalékkal, euróban kifejezve 14,5 százalékkal nőttek; a csoport az Európai Központi Bank júniusi 25 bázispontos kamatemelése ellenére is megőrizte lendületét.

Lengyelországban a közvetített hitelállomány 160,1 milliárd forintos új csúcsra emelkedett. Forintban számolva 14,8 százalékos, zlotyban 22,9 százalékos negyedév/negyedév növekedést ért el a csoport. Év/év alapon a volumenek forintban kifejezve 26,7 százalékkal nőttek (zlotyban kifejezve 41,8 százalék), amit a csökkenő kamatkörnyezet és az élénkülő hitelkereslet is támogatott.

Eközben Magyarországon a közvetített hitelek volumene 62,3 milliárd forintos új rekordot ért el, ami éves szinten kimagasló, 62,8 százalékos növekedést jelent az Otthon Start Programnak köszönhetően. Az előző negyedévi csúcshoz képest a közvetített hitelállomány további 0,3 százalékkal emelkedett.

A spanyol ingatlanközvetítő is termőre fordult

A csoport ingatlanközvetítő-hálózatainak jutalékbevétele a tárgyidőszakban 5,3 milliárd forintot tett ki, ami 24,8 százalékos éves növekedést jelent, ehhez jelentősen hozzájárult a spanyolországi Donpiso konszolidációja.

A bevételek negyedéves szinten 2 százalékkal nőttek, elmaradva a 2025. negyedik negyedévi 5,8 milliárd forintos rekordtól.

A magyar piacon a jutalékbevételek éves szinten 6 százalékkal, 3,3 milliárd forintra nőttek, az előző negyedévhez képest pedig 5,5 százalékkal emelkedtek, miközben a lakáspiac magas árszinten stabilizálódott, és a hitelezés is erős maradt.